Служить, кроме Бога, нельзя никому.
Служить, кроме Бога, нельзя никому. Вспомните искушение в пустыне, когда лукавый показал Христу все царства мира в мгновение ока и говорит: «Все Тебе дам, поклонись мне». Что сказал Господь ему? «Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Это цитата из книги Второзакония.
Деньги – это служебная вещь, и множество вещей и понятий дороже денег, ибо их не купишь. Дружба, любовь, таланты и благословения не продаются. Их получают свыше. Мать, отца, жену, Родину продавать нельзя, потому и они бесценны. Стоит на листе формата А4 написать вверху «Не продается», а ниже составить свой собственный список того, что вы ни при каких условиях не продадите. Там будут вера, дети, честь… Если вы не сможете составить такой список и все вообще готовы продать, то вы – не человек. Я даже не знаю, кто вы.
Итак, деньги имеют ограниченный ресурс. Вот здесь они работают, можно покупать и продавать, а здесь они уже не работают, здесь не продается. У них нет абсолютной власти над человеком. Они вспомогательный, рабочий инструмент. Ими нужно работать, а не кланяться им. Не им нужно служить, они должны нам служить. Это совершенно разные вещи.
Человек должен быть свободен, царственно свободен. Человек должен говорить: меня купить нельзя, я слишком дорого стою. Человек не может быть товаром, его нельзя покупать. Кстати, по Ветхому Завету превращение человека в товар (торговля людьми) наказывается смертью. Ошибочная мысль, что деньги могут все. Есть огромное количество людей больных и богатых. Они могут оплатить себе любое лечение, но они не могут купить себе здоровье. Есть люди, которые не могут купить себе талант – либо дал Бог, либо не дал.
А бедные обычно грешат тем, что думают: если бы я был богат, я был бы счастлив. Какое же это счастье, если за твоей дочкой охранник ходит повсюду? Какое же это счастье, если ты никому не веришь, всех подозреваешь, и ночью просыпаешься, и боишься, и проверяешь свои счета, и меняешь квартиры, у тебя стекла пуленепробиваемые и в машине, и в доме, какое же это счастье? Вот этого идола нужно свалить.
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи
1. Служить можно только Богу, а не чему-либо или кому-либо иному.
- Пример с искушением Христа: “Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”.
2. Деньги — лишь инструмент, а не цель и тем более не объект поклонения.
- Деньги ограничены в своем действии, есть области, где они бессильны (дружба, любовь, вера).
- Ими нужно пользоваться, но не подчиняться им.
3. Существуют вещи, которые не имеют цены и не продаются.
- Вера, любовь, семья, Родина, честь — высшие ценности, не подлежащие купле-продаже.
- Предлагается составить личный список того, что “не продается”, как внутренний ориентир.
4. Человек — не товар.
- Продажа и покупка человека — глубоко неправедно, осуждается и религией, и моралью.
- Человеческое достоинство неприкосновенно.
5. Заблуждение, что деньги дают полноту власти и счастья.
- Деньги не способны дать здоровье, талант, истинное счастье и внутренний покой.
- Богатство не освобождает от страха, подозрительности, одиночества.
6. Опасность идолопоклонства деньгам.
- Деньги не должны стать идолом, объектом поклонения и самоцелью.
Анализ и междисциплинарные параллели
Авторская позиция сложна и глубока, и в ней есть перекличка сразу с несколькими мировоззренческими и философскими традициями. Призыв “служить только Богу” резонирует не только с религиозным, но и с экзистенциальным поиском смысла среди потока соблазнов и материальных идолов. Даже если отвлечься от теологического контекста, эта мысль — о расстановке приоритетов, о выборе, чему и кому мы готовы доверить свою свободу, чью “волю” исполняем: случайных обстоятельств, денег, системы — или же собственного внутреннего морального закона.
Если обратиться к психологии, идея “непродающихся” ценностей похожа на концепцию Ядра личности, или внутренних опор (core values). Без этих опор человек подвержен манипуляциям, утрате идентичности — становится легкой добычей любых внешних влияний, будь то маркетинг или социальное давление.
Вопрос о цене человека — не только религиозный, но и юридический, исторический. Рабство, торговля людьми — вечный вызов для общества. Здесь показателен отказ христианской традиции и гуманистических философий от взгляда на человека как на вещь.
С точки зрения современной науки: деньги — эффективный инструмент обмена, но ни одна экономическая теория не утверждает, что деньгами возможно абсолютно всё. Благополучие, уровень доверия в обществе, ментальное здоровье — все это выходит далеко за рамки экономических показателей.
В йоге говорится о “непривязанности” к плодам деятельности и материальному (апариграха) — это близко к мысли автора о свободе от поклонения “идолу денег”.
Практичный вывод
Статья не просто призывает к абстрактному “духовному” поиску, а предлагает конкретную дисциплину: самостоятельно определить границы того, что для тебя абсолютно ценно, что не продается ни при каких условиях. Не ради морализаторства, а для душевной крепости, для того, чтобы не стать рабом обстоятельств, денег или чужой воли. Такой анализ своих непродающихся ценностей становится фундаментом внутренней свободы — ведь только имея такие ориентиры можно действительно быть “царственно свободным”.
Открытый вопрос
А что для каждого из нас действительно не продается, и как мы узнаём о границах этого списка — только в моменты искушения, или способны выстроить их заранее, в спокойствии и без внешнего давления? Каким образом меняется этот внутренний список на протяжении жизни — и говорит ли что-то о нас то, что мы в него вписываем?
,,,PriveTT…
Со-следующим нельзя не согласиться,Итак:
1.а ЧТО такое “бог” – НЕТ ответа на Этот Вопрос!
(Сначала осоЗНАТЬ,ЧТО-”ЭТО” такое,а уж Потом Решать:служить-ли)
2.Да – ЕСТЬ “то”,что Ценнее денег(материального)!
(ВСЕ понимают-И-знают Этот Перечень…)
3.Духовное,каждый знает,ЧТО-ЭТО – Ценнее “иного”-разного…
(ПОТЕРЯ “коего” – гораздо БОЛЕЗНЕННЕЕ,чем материальное…)
4.Фундамент Жизни,строится на-основании материального,
но БЕЗ “Духовного-раствора” – фундамент этот НЕстабилен…
5.сОХРАНЯЙте Духовный,Внутренний Мир ОТ “материализации”…
НЕ спешите верить во “что-то” МИФическое,в надежде на результат…
(Ещё Есть ВЕДИЧЕСКИЕ понятия,попробуйте ОБ “Этом” подумать…)
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“паранжи”==НИКi снимайте И рассуждайте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 24-7-25
Привет. Может быть, “Бог” – это метафора, которая должна тебе на доступном языке как-то обозначить то, что ты среди видимого не можешь увидеть?
Я не имею ввиду вероучение (любое) и церковных клерикалов.
Болтология.
Андрюха, а начни с себя, – покажи, как ты вкусно спишь и сладко ешь.
И как ты это фсё ЗАРАБОТАЛ (в поте фейса и не покладая рук).
Тогда кто-нить проникнется..