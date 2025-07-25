Служить, кроме Бога, нельзя никому. Вспомните искушение в пустыне, когда лукавый показал Христу все царства мира в мгновение ока и говорит: «Все Тебе дам, поклонись мне». Что сказал Господь ему? «Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Это цитата из книги Второзакония.

Деньги – это служебная вещь, и множество вещей и понятий дороже денег, ибо их не купишь. Дружба, любовь, таланты и благословения не продаются. Их получают свыше. Мать, отца, жену, Родину продавать нельзя, потому и они бесценны. Стоит на листе формата А4 написать вверху «Не продается», а ниже составить свой собственный список того, что вы ни при каких условиях не продадите. Там будут вера, дети, честь… Если вы не сможете составить такой список и все вообще готовы продать, то вы – не человек. Я даже не знаю, кто вы.

Итак, деньги имеют ограниченный ресурс. Вот здесь они работают, можно покупать и продавать, а здесь они уже не работают, здесь не продается. У них нет абсолютной власти над человеком. Они вспомогательный, рабочий инструмент. Ими нужно работать, а не кланяться им. Не им нужно служить, они должны нам служить. Это совершенно разные вещи.

Человек должен быть свободен, царственно свободен. Человек должен говорить: меня купить нельзя, я слишком дорого стою. Человек не может быть товаром, его нельзя покупать. Кстати, по Ветхому Завету превращение человека в товар (торговля людьми) наказывается смертью. Ошибочная мысль, что деньги могут все. Есть огромное количество людей больных и богатых. Они могут оплатить себе любое лечение, но они не могут купить себе здоровье. Есть люди, которые не могут купить себе талант – либо дал Бог, либо не дал.

А бедные обычно грешат тем, что думают: если бы я был богат, я был бы счастлив. Какое же это счастье, если за твоей дочкой охранник ходит повсюду? Какое же это счастье, если ты никому не веришь, всех подозреваешь, и ночью просыпаешься, и боишься, и проверяешь свои счета, и меняешь квартиры, у тебя стекла пуленепробиваемые и в машине, и в доме, какое же это счастье? Вот этого идола нужно свалить.