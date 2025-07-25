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Врач Вологодчины – звучит гордо!

Молодой специалист – https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-molodoy-spetsialist/

Земский специалист – https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

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Продолжаем разбираться в сценариях геополитического будущего мира с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!

Как будут развиваться отношения США и Китая? Пойдет ли Россия на «договорнячок» с Трампом? Будущее Европы после ухода США из региона – неуправляемый хаос? Почему нужно инвестировать в Африку и отправлять туда «управленческий десант» из российских чиновников?

Почему для развития России необходимо перенести столицу в Сибирь? Как и для чего государство «закручивает гайки» в вопросах миграционной политики?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 Какие шансы у США «не перенапрячься»

05:02 Интеграция: здравоохранение Вологодчины

07:07 Нас устроит «ничья» между Китаем и США

09:43 США уйдут из Европы

12:39 Развитие России будет идти через Дальний Восток

18:21 Африка – понятное место для инвестиций

20:03 Проворовавшихся чиновников – в Сахель!

22:37 Средняя Азия – вечный «пороховой погреб»

27:55 Нам нужны врачи и инженеры, а не строители и курьеры

32:37 Мантры про инвестиции – «шиза прошлой эпохи»

35:59 Мы решим все проблемы с помощью «репараций»

39:39 Финал выпуска

39:55 Заставка

Андрей Школьников:

YouTube – https://www.youtube.com/@geostrategrus

Telegram – https://t.me/geostrategrus

Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus

ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au

RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/

Официальный сайт – https://shkolnikov.info/

Виктория Федосова:

Telegram – https://t.me/viclecticas

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