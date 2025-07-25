ШКОЛЬНИКОВ про противостояние США и Китая, договорняк с Трампом, мигрантов и новую столицу России
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Продолжаем разбираться в сценариях геополитического будущего мира с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!
Как будут развиваться отношения США и Китая? Пойдет ли Россия на «договорнячок» с Трампом? Будущее Европы после ухода США из региона – неуправляемый хаос? Почему нужно инвестировать в Африку и отправлять туда «управленческий десант» из российских чиновников?
Почему для развития России необходимо перенести столицу в Сибирь? Как и для чего государство «закручивает гайки» в вопросах миграционной политики?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 Какие шансы у США «не перенапрячься»
05:02 Интеграция: здравоохранение Вологодчины
07:07 Нас устроит «ничья» между Китаем и США
09:43 США уйдут из Европы
12:39 Развитие России будет идти через Дальний Восток
18:21 Африка – понятное место для инвестиций
20:03 Проворовавшихся чиновников – в Сахель!
22:37 Средняя Азия – вечный «пороховой погреб»
27:55 Нам нужны врачи и инженеры, а не строители и курьеры
32:37 Мантры про инвестиции – «шиза прошлой эпохи»
35:59 Мы решим все проблемы с помощью «репараций»
39:39 Финал выпуска
39:55 Заставка
Андрей Школьников:
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Telegram – https://t.me/geostrategrus
Дзен – https://dzen.ru/geostrategrus
ВКонтакте – https://vk.com/shkolnikov_au
RuTube – https://rutube.ru/u/geostrategrus/
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Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
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Комментарий редакции
1. Геополитическая турбулентность и смена эпох
Главная мысль беседы — мир вступил в эпоху радикальных перемен, динамической нестабильности и "войн-катастроф". Глобальные процессы ускоряются, внешние и внутренние конфликты разрастаются, а привычные исторические и экономические опоры оказываются под вопросом. Существенные примеры — противостояние США и Китая, кризис в ЕС, уход США из Европы и трансформация формата их влияния.
2. Роль Трампа и элит США
Трамп в дискурсе предстает скорее как менеджер антикризисной команды — личность не уникальная, а функциональная, выбранная элитами для проведения жестких и рискованных маневров. США действуют на грани ресурсов и времени, пытаясь договориться с Россией и влиять на будущие конфигурации Европы, Ближнего Востока, Израиля и Китая не столько через стратегические успехи, сколько посредством управляемого "разваливания" и быстрых решений.
3. Будущее России — фокус на внутреннем развитии
Россия, по мнению Школьникова, должна сместить акцент с внешних авантюр на глубокую работу внутри собственных границ: инфраструктура, региональные проекты, перенос столицы, развитие Дальнего Востока, новые города. Внешние инвестиции воспринимаются как источник рисков, а долгосрочные проекты — как наиболее устойчивые, если они реализуются внутри страны.
4. Управление кризисами: миграция, элиты, внутренняя зачистка
Россия аккуратно перекраивает миграционное законодательство, снижает влияние "мультикультурных экспериментов", инициированных в 2000-х, и усиливает требования к мигрантам, вводя новую модель интеграции или вытеснения из страны. Одновременно идет "зачистка" элит: коррупционеры получают варианты отработки за границей (например, в проектах государственного управления в Африке), а "старым" практикам чиновничества предстоит смена.
5. Гибкость планирования и отказ от идеализации
В условиях неопределенности невозможны долгосрочные и жесткие планы: горизонт экономического планирования — не более 2–5 лет, все остальное — допущения. Стержневая точка опоры — территория России, остальное крайне зыбко. Внешние проекты (например, в Средней Азии или Африке) рассматриваются сквозь призму минимизации рисков, хеджирования, быстрой адаптации, а не глобальных амбиций.
6. Идеология и экономика: возвращение к реальности
Усвоены уроки из чрезмерного упора на "общество потребления" и вечного роста социальных обязательств. На смену приходит прагматизм: нужно жить по средствам, инвестировать в будущее и быть готовым заполнять экономические "дыры" за счет репараций или изменений в глобальной системе после побед и потрясений. Внутренние инвестиции — предпочтительнее внешних, требования к чиновникам и управленцам растут, элиты обновляются постепенно.
Выводы:
- Эпоха глобальных изменений заставляет Россию и мир отказываться от иллюзий стабильности и идеализированных образов. Каждая крупная держава — будь то США, Китай или Россия — вынуждена действовать ситуативно, гибко, исходя из реальных ограничений ресурсов, времени и общественного запроса.
- Будущее принадлежит тем, кто вкладывает в себя, свои территории, структуры, человеческий и интеллектуальный капитал, и не строит планов на зыбком фундаменте.
- Личная и национальная устойчивость — не в догматической вере в старые схемы, а в осознанной открытости, готовности к быстрой адаптации, развитии внутренних резервов и компромиссах, продиктованных не абстрактной идеологией, а здравым прагматизмом.
Философский акцент:
Перед нами иллюстрация того, как на фоне исторической "энтропии" любая попытка удержать истину в руках неизбежно становится временной и относительной. Мы ищем точку опоры внутри себя и в собственной реальности, а большие геополитические и экономические проекты оказываются отражением нашей способности принимать изменчивость мира без паники и самообмана.
Открытый вопрос:
Можно ли, сохраняя внутреннюю цельность и здравый смысл, научиться выстраивать свою жизнь — и свой вклад в судьбу страны — так, чтобы гибкость не превратилась в хаос, а прагматизм — в циничное равнодушие к ценностям и идеалам? И где сегодня для отдельного человека и общества проходит граница между здравой адаптацией и утратой смысла в потоке перемен?