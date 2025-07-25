Чью историю тут увековечили установкой гигантского монумента Сумбеке? Тут тюркские татары увековечили «свой» сакральный центр. Дело было в городе Касимов, бывшая Мещёра. Народ Касимова с тех пор пребывает в полном недоумении и не может понять, кто им «перепрошивает» историю.

В Мещёре служилые ордынцы Касимов и Шигалей получили вотчину от русского царя. Они выходцы из Золотой Орды Джучи. Как только вы слышите слово Золотая Орда, смело относите её к словено-русам. Об этом Марко Поло говорит и сами арабы (п.158. Золотая Орда Берке в основном состояла из русских, так говорит арабский автор). Раньше вся Тихоокеанская держава принадлежала Попу Ивану. Вот от него и осталась его Армия-Белая Орда. Часть её Золотая получила своё название позже от имени последнего вождя Джучи («Злат») (автор, у Марко Поло его звали Саин, у Лызлова Егухан). У всех Орд русские названия (Белая, Золотая, Пегая, Синяя, Большая…). У Джучи славянское происхождение от Попа Ивана, он пасынок Темуджина («наследник меркитского плена»). Тюрки к Орде вообще не имели никакого отношения, так как пришли из Киргизии в 16 в. Просто они сейчас себе создают «древнюю» историю, приписав к себе Касима и его сына Шигалея, Сумбеку и далее по списку, а их вотчину решили превратить в «Касимовское ханство». Но, на карте Келлера 1298-1590 года мы видим здесь город Мещёра и никакого ханства нет. Вот эта карта. Хотя считается, что в 1471 году город уже назывался Касимов после смерти Касима. Сами смотрите на старую карту и современную карту. Он между Рязанью и Муромом в красном кружке.

Мещёра на карте Келлера 1590 г

Мещёра-Касимов на современной карте

Ни на одной старинной карте нет никаких ханств и каганатов. Это выдумка историков тюркологов 20 века. Когда все Орды из-за природной катастрофы двинулись на Восток, на Урал и Русь (так говорит Лызлов), то те, кто имел русское происхождение, поселились на Руси, кто имел словенское происхождение поселились севернее, кто имел происхождение от Черноморских славян (правенгры, праболгары и др.) двинулись на Чёрное море.

Другая Орда

Часть Белой Орды составляли «сарацины». Они не тюрки, а европеоиды. У них происхождение от Авраама и Агари. Они заняли Казань. Судя по «Казанской истории», в Казани в 1552 г. живут «сарацины», поселившиеся в Казани в 13-16 веке на 300 лет, и там ещё нет тюркских татар. А тюркские татары (кыргызы) пришли позже в Казань в 16 веке из Киргизии, они названы «татарами» в 1920 году Лениным. У сарацин и тюркских татар разные обычаи, одежда и облик. Первые считают себя «царского» происхождения (сеАръ сыны от Авраама и Агари). В «Летописном своде Ивана Грозного» правители сарацинов нарисованы с золотыми венцами на голове. Они носят одежду, расшитую золотом, похожую чем-то на казачью, шапки кушаком у женщин, хоронят правителя в саркофаге, покрыв его дорогими коврами (так были похоронены Сафа Гирей, Рудольф Нуреев) («златотканные занавеси, на царских гробах – дорогие покрывала, усаженные жемчугом и драгоценными каменьями») (гл.85) (п.138). Вторых-тюркских татар отличают халаты, тюбетейки, чак-чак, монисто, тюльпан, кумыс, хоронят в белом саване в земле. Эти две группы, по версии автора, разные, но их сейчас объединяет ислам и общее название «татары». Лызлов тех первых древних «исторических татар» называет «некрещёнными СЛАВЯНАМИ».

Третьи «Тёмные»

Третью часть Орды составляли «бородачи» (барбары-варвары, позже названые историками «тартарами») происхождением от Ииля-«Илья Громовержец» (внука Авраама), чьи корни с Урала, которых Келлер называет «Казаками»-«бородачами». К ним относятся ещё 4 племени-«Езахадары», «Перекопы», «Нагаи», «Козаны». Народ Попа Ивана и народ Иилиев самые многочисленные. Последние перешли на сторону «Тёмной Луны»-Темучжина (Чингисхана). Темучжин (с помощью «таян») убил Попа Ивана, а Армия осталась. Темучжин родственник Попа Ивана (не тюрок, Марко Поло и Келлер).

Памятник

Тюркские татары,за неимением своих летописей, берут чужую историю сарацин, и причисляют Сумбеку к тюркским народам. Их не смущает, что в «Казанской истории» она «дочь ногайского Заяцкого князя Юсуфа (прапраправнучка темника Едигея, основателя династии Ногайской Орды)». Она стала 5-ой женой «сарацина» Сафа-Гирея царя казанского. Одни называют её Сююн. В «Казанской истории» её зовут Сумбека. Феликс Юсупов в «Мемуарах» не обошел вниманием Сумбеку, дочь Юсуфа Мирзы, намекая на родство.

В речах на открытии памятника её назвали «матерью татарского народа» («мы наследники великой нации», «Сююмбике — символ татарской нации»), но в надписи всё-таки написали так, как она действительно названа в документе в «Казанской истории»- ««Казанская царица Сююмбике» (не ханша, не татарка, но имя всё таки исказили, должно быть Сумбека). Почему именно ей, а не служившему Ивану Грозному Шигалею поставили памятник, это понятно. Она была против русской власти Ивана. Сейчас мода пошла на антирусские памятники (как на Украине ставят памятники Бандере, на очереди Лжедмитрий, Мамай, Кучум). Так мать она или не мать татарского народа?

Бросается в глаза несоразмерность её действительной роли и заявки на величие в памятнике. Её сваяли в виде 3-х метровой фигуры из чугуна на высоком постаменте с жезлом в руке, как будто это она победила Ивана Грозного, а не Иван Грозный, и была главной исторической фигурой в Касимове и в Казани, а не цари казанские (там ей хотят 20 метровый монумент возвести). Это даже бредом назвать нельзя, это какой-то исторический «беспредел». Она правила якобы одна 5 лет после смерти Сафа Гирея, но на самом деле она правила вместе с присланным крымским царевичем КОЩАКОМ, ставшим её возлюбленным. Кощак возглавлял правительство ещё при Сафа-Гирее. Военноначальником в Казани был «князь Чапкун» (см. ниже). Чапкун и стал организатором ожесточённого сопротивления Ивану Грозному. Он был уверен в победе и сам хотел сесть на власть в Москве, вместо Иванов и использовал для этого Казанскую силу. Чапкун раньше служил у Ивана, но почему-то изменил. Вероятно, он тоже имел родовое право на власть в Москве и решил добиться этого с помощью союзников сарацинов казанских. Иван Грозный называет его «изменником». Чувствую, скоро Кощаку и Чапкуну памятники дождёмся. Чапкун был убит и изрублен на куски своими-же, чтобы, наконец, прекратить эту бойню в Казани.

Смерть Чапкуна гл.81

«И где теперь, в какой палате, находится враг наш и злодей, могущественный князь Чапкун, который вместо жизни навел на нас окончательную погибель: или сидит с царем нашим и с вельможами казанскими, совещаясь о Казани; или еще пьет красное вино и сладкие меды и веселится, принимая дары от царя и почести от друзей своих, вельмож; или долго спит еще поутру со своими красавицами женами; или один проявляет храбрость и хочет с немногими людьми удержать Казань, удержать от гибели царство, намереваясь стоять накрепко, приводя в смятение всех людей и правя всеми вельможами, ибо прикидывался он мудрецом и царя не слушал? Горе нам, безумным, послушавшим злого его совета! И вот теперь все мы пропадаем из-за него».

И, бросившись к нему, СВОИ же воины рассекли его мечами на части, говоря так: «Умри с нами, безумный, и хитрый, и душепагубный ИЗМЕННИК, и окаянный губитель, и лукавый смутьян, смутивший всю Казань! Увы и нам из-за тебя, увы и тебе, лживый пес нечистый! Горе нам! Горе нам! Лучше было бы нам послушаться царя своего, не пренебречь слезами и плачем отцов и матерей наших, жен и детей и с веселием и радостью встретить московского царя в первый день его прихода, выйдя с женами нашими и детьми, и предаться ему, и были бы мы тогда все живы и видели красный свет, и служили бы ему с великой правдою и верою».

После

Сумбеке можно только посочувствовать. Был у неё (ей было 14 лет) муж Геналей (Яналей), потом Сафа-Гирей 14 лет, но тот умер от несчастного случая. Кощак сбежал от неё со своей женой и семьёй, и спасать не стал, бросил. Следующий муж Шигалей её боялся и не общался с ней, так как она хотела его отравить. Так она и умерла в одиночестве в Касимове, не выходя из своего терема и ни с кем не общаясь («Казанская история», см. ниже), видимо находясь в глубокой тоске (депрессии) и потрясении. А после смерти ей ещё и происхождение сменили «царское» на тюркское. Даже в гробу покоя не дают. Сочиняют небылицы про башню Сумбеки в Казани, с которой она якобы сиганула. Интересно, где она похоронена и, где был её терем в Касимове. Её сын Александр (Мамш Кирей) от Сафа-Гирея, наверное, знал, да уже не скажет. В этом месте должен какой-нибудь знак или топоним сохраниться, камень. Сумбеке хотят 20 метровую статую в Казани поставить. Но в Казани есть другая фигура, несоизмеримая с Сумбека, это Казанская Божья Матерь.

Конечно, скульптура Сумбеки имеет право на существование, как интересный пласт истории России, но при условии, если бы она стояла как скульптура без постамента в музейной экспозиции с названием «Предивное Царство Казанское» 16 века (оно так названо в «Казанской истории», в Татарстан его переименовали только в 1920 г. Лениным), где жило много русских и иностранных купцов (торговля там кипела), когда Казань была в хороших отношениях с Москвой. Москва была не против проживания здесь сарацинов, если бы они не захотели большего-самой Москвы. Сарацины (не тюрки) были военным сословием с детства и жили войной с соседями, они порубили всех князей соседних русских княжеств.

Внешность Сумбеки

Скульптор говорит, что в лице её он выразил характерные черты тюркских татарок. Но она не татарка и не тюрок, мало того даже лицо здесь не татарское, грубое, у татарок лица миловидные. В «Казанской истории» её необыкновенную красоту отмечал автор Казанской истории, но подробно не описал. Он вообще о ней отзывался с большим сочувствием и посвятил ей несколько страниц-описал её плач по Сафа Гирею, как взяли её в плен и сняли с головы Венец (не высокую шапку, как на памятнике). О её красоте знали все, но мало кто видел под покрывалом. Парадокс-она царица, а народ её ни разу не видел и не слышал. Как же она правила из гарема? В гареме видеть её мог только муж. Всем правительством тут заправлял КОЩАК.

Можно предположить, что у неё была тонкая восточная европеоидная красота (она из южных европейцев «ханаана»-Мидии). Она должна передаться от рода Юсуфа и далее от рождённого от Сафа Гирея сына Мамш Кирея, тот был крещён Александром («Царевич Утемыш-Гирей (Мамш-Кирей) родился в 1549 г. вскоре после смерти отца (Сафа Гирея). Позднее был крещен и получил имя Александр (от самого самодержца)» (Википедия) и стал русской дворянской элитой. Значит, от кого-то он имел русскую кровь, причём «царскую». Неспроста сын Сумбеки назван был АЛЕКСАНДРОМ. По версии автора это род князей Юсуповых.

Юсуповы

Защитить Сумбеку от «отатаривания» некому, даже в гробу ей спокойствия нет. Венец говорит о происхождении из «царского» рода. У неё титул «царица», а не «ханша». Имя говорит о причастности к древнему дворянскому роду Сумароковых, чьи истоки, вероятно, из города Сумы. Так как «Казанскую историю» писал тот, кто непосредственно служил у Сафа Гирея, то именно в этой летописи верно переданы имена героев Казанской истории и имя Сумбека.

В плену

«Царицу же казанскую, ранее взятую в ПЛЕН жену Сафа-Гирея, царя казанского, которую долго принуждали добровольно принять крещение, но она не крестилась, отдал он (Иван Грозный) замуж за царя Шигалея, поскольку ни за какого другого царя, если бы царь Шигалей не взял ее, как обещал ей и поклялся, не захотела она идти, от него она готова была даже смерть принять. Ведь ЦАРЬ этот знатного рода, и по рождению своему выше всех других царей.

И взял царь Шигалей в жены казанскую царицу, но не любил он ее, несмотря на ее красоту, ибо хотела она его в Казани уморить отравленным кушаньем, как рассказано было раньше. И жила она у него, запертая, в отдаленной и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать, и только благодаря заступничеству за нее самодержца приставлен был к ней один преданный ему старый варвар с женой, раб его, прислуживать ей и кормить ее, так чтобы только не умерла с голоду.

А царевича юного, сына ее Мамш-Кирея, по повелению самодержца окрестили. И дано было имя ему в святом крещении царь Александр. И хорошо овладел он русской грамотой, и побеждал в беседе многих, кто состязался с ним в книжных спорах, и никто не может его переспорить» («Казанская история»).

Портрет Сумбеки. Поисхождение Сумбеки

К сожалению в «Летописном своде Ивана Грозного» изъяты портреты тех, кто противостоял ему. Её портрета нет, нет Сафа Гирея. Прообразом Сумбеки Юсуповны может быть портрет Зинаиды Юсуповой.

Феликс Сумароков и Зинаида Юсупова

Феликс Юсупов считает Сумбеку причастной к его роду. О её происхождении можно узнать из биографии её отца Юсуфа. Во второе правление Сафа Гирей сдружился с Заяцким Ногайским князем Юсуфом (Сумбека его дочь) и учредил "Мангытский юрт" и пообещал его Юсуфу. В Википедии их имена и чины переделаны на тюркский лад, Шигалей превратился в Шах-Али. Написано: «В июле 1546 года при помощи ногайского войска во главе с сыном бия Юсуфа, Юнусом взял Казань. Шах-Али (Шигалей) бежал в Москву. После утверждения во власти, Сафа-Гирей не дал Юнусу обещанного места МАНГЫТСКОГО бека в Казани». «В своих реформах Сафа-Гирей ограничил права знати и опирался на МАНГЫТОВ и Мангытский юрт». Значит происхождение Сумбеки от мангитов Юсупа.

Мангыты указывают на страну «Манги». На карте ВальдзеМюллера она расположена на Тихом океане (Синус Магнус) и называется «Манги часть Индии…» (подчёркнуто красной линией, см. ниже картинку с Магом), севернее показана страна «Цине» или «Кине». «Кино» на греческом означает «Собака».

На другой старинной карте Келлера 1590 г. Манги подробно показана и подробно описана в книге Марко Поло (п.94. Путь5 Марко Поло в Манги). Манги находилась на Тихоокеанском побережье в районе Охотского моря, там был «Катай», и южнее включал Корею и Китайскую Маньчжурию (это «Манги Индийская», там Пекин и две словено-русские колонии Никанско и Богдоиска, п.151).

Непростая страна эта Манги (п.94.Путь5 Марко Поло в Манги). Вот, что написано на карте Келлера о царстве Манги. «Царство Манги и Цинь или Чина разделена на девять регионов и подчиняется Великому Хаму (МАГУ, см. ниже). Эти области перешли к нему в год от спасения 1268». До Чингиса все эти земли принадлежали «Попу Ивану», то есть можно предположить, что и в Манги сидели родственники Ивана. Правила там царица, её взял в плен Стоглазый Баян (военоначальник Кублая). Столица Манги выдающийся город Кинсаи. «А через три дня величавый город Кинсаи, а по-французски это значит «НЕБЕСНЫЙ ГОРОД». Сама страна Манги и есть Небесная страна (Цинь или Синь). А южнее расположен «ПодНебесный» Китай.

Манги на Тихом океане

МанГи связана с МАНИ – «в скандинавской мифологии Месяц -Луна брат Соль (солнца), сын Мундильфари. Управляет ходом звезд . Перед гибелью мира будет проглочен чудовищным волком Фенриром». Вот страна «Соль» на карте слева (см. ниже). Отсюда с Тихого океана пошли эти народы на Урал и на Русь. Месяцы. Иван Грозный в Казанской истории назван «Светлый Месяц», а царь Казанский назван «Тёмным Месяцем» (тонкий серп в затмении Луны).

ИТАК. Сумбека из Мангитов (Маньчжурских славян реки Амур) по отцу Юсуфу (Иосиф рус.) и праправнучка Едигера. Как выглядит Едигер видно в летописном своде Ивана Грозного (п. 158). У него славянский типаж и он без бороды, светловолосый. Показывает указательный палец, что должно значит «первый» по происхождению (от ПервоМатери человеков или первого Сима, троеперстие от третьего Афета, двуперстие от второго Хама-Магнуса, версия автора). Едигер привёл к Ивану «чёрных» людей, возможно, сам был из них. К ним относился Чёрный Воевода Раду Негру (славяне правенгры или молдаване-влахи). У него символы Чёрный Ворон, Полумесяц со Звездой (п.151). Эти персонажи-славяне пришли на реку Урал и Арал с Тихого океана, и они не тюрки, тюрки пришли с юга из Киргизии, а не с Востока.

Касимов. Про «лапшу».

Внушается, что тут жили тюрки и было «Касимовское ханство». Но, если вы посмотрите на численный состав населения, то обнаружите, что татар здесь нет (в интернете написано, что 95% населения русские, потом украинцы, а остальные народности, в том числе татары, менее 0.5%). На самом деле тут была вотчина, а не ханство, данная Иваном Грозным Шигалею рядом с Мещерским городком (в Рязанской обл.), жить-то ему надо было где-то рядом с центром или на границе, ведь он военное сословие, и по приказу должен был выступить на войну. И проживали там ордынцы Шигалея русского и славянского происхождения от рода Попа Ивана.

Может какая-нибудь малая часть была магометанской непонятной веры. На карте ВальдзеМюллера 14 в-15 в. правители Тихоокеанской державы –Орды, названы «МАГНУСАМИ» и верили в своего правителя Мага, как в бога. Поэтому их вера МагоМетанская. Вот сидит главный МАГ всего Тихоокеанского Востока с раздвоенной бородой и двумя косами, похожий на Дон Кихота. На голове высокая шапка с двумя венцами и крестиком (похожим на крестик) наверху.

Но в Золотой Орде и Белой Орде (от Попа Ивана) почти все были христиане и несториане, у них был кумир Поп Иван (Лев). Он у них изображался на знамёнах. На 1 сарацина приходилось 30 христиан (Марко Поло). Поэтому в Касимове нет мусульманских памятников, а полно христианских церквей. Раньше была одна мечеть. Имеют ли они отношение к Шигалею, непонятно. Но, несмотря ни на что, Касимов активно сейчас превращают в сакральный центр тюрок, которые здесь никогда не жили. Здесь жили мещерцы-славяне и к ним добавились Ордынцы Шигалея русского и славянского (словено-русы) происхождения. Часть славян может и имела магометанскую веру. Говорили они на двух языках казацком (Витсен) и русском. От первого остались их фамилии.

С молчаливого согласия историков создаются псевдотюркские центры при полном отсутствии тюрок. Проводится своеобразный эксперимент, как из русского города сотворить псевдотюркский центр и внушить это всем с помощью экскурсоводов. «Лапша» хорошо продвигается и победила в Касимове. Сумбека делается его псевдоглавным символом, не имея никакого отношения к Касимову и к тюркам (здесь она умерла). Но здесь умер знаменитый герой АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, поэтому здесь ему бюст установили. Куда ему до Сумбеки. Она чугунным памятником даже самого Александра Невского перевесила. Представляю, как одним прекрасным утром также, как в Касимове, втихаря в Рязани установят громадный монумент «козаку» Мамаю.

А где мещеряки, главные коренные созидатели Касимова-Мещерского городка? А вот они в виде карикатурного персонажа пузатого «мещеряка» в противоположность величественной Сумбека. Так карикатурно обычно рисуется образ русских на Западе.

А вот на рисунке как они выглядели на самом деле. Это светловолосые славяне.

А где памятник созидателям Касимова, торговых рядов, церквей, дворянских усадьб, городских красивых зданий. Их нет.

Так можно поступить с любым русским городом. Во многих русских городах были вотчины ордынцев-славян, им давал приют русский царь, когда Орда вынуждена была покинуть восток (Тихий океан, Сибирь) из-за природной катастрофы и где-то расселиться. Ордынцы, имеющие русское происхождение, селились на Руси. Этот момент создания вотчин историки трактуют как возникновения псевдоханств «монголо-татар». Но факты опровергают их версию с разгромным счётом. Посмотрите на численность монгол и тюрок в России. Монгол-0 человек, тюрок татар-около 3%. Но, когда 3% возглавят историческую науку в России, фантасмогония преобретёт невиданный размах, она сейчас только набирает обороты с чугунными монументами. Создаётся ИЛЛЮЗИЯ тюркского мира, в котором тюрки отсутствуют физически.

Фантасмагония

Представьте себе такую ситуацию. Допустим, «цегане» в библиотеке видят 25 томов «Войны Иудеев с Ромеями», а так как они тоже «ромалэ», они издают те же 25 томов с названием «Война Иудеев с «Цеганами» и становятся древними римлянами, а история римлян их историей. Они начинают требовать статус государствообразующего народа в Италии, потом требуют переименования Италии, а также переименования итальянских городов и Рима, участия в правительстве Италии. Итальянцы лишаются права коренного народа и объявляются оккупантами. Их просят переселиться на Луну или на Марс (чемодан-вокзал-Юпитер), освободив место для истинно коренных. Ромалэ возглавляют историческую академию наук и становятся академиками. На правах псевдокоренных они возглавляют все научные и технические институты, культуру. Итальянский, как язык колонизаторов, запрещается. История превращается в анекдот.

А вот в России уже дошли до анекдота и успешно начали осуществлять. Малые тюркские народы пришли из Киргизии (только в 16-17 веке по версии автора, их характерная черта монисто, чак-чак, халаты, кумыс), и поселились на южных окраинах Русской равнины. Как раз в это время в 17 в. строятся казаками остроги от проникновения башкиров (Витсен так пишет). В 1920 г. их большевики переименовывают в «татар». Они, не имея своих летописей, видят в библиотеке 25 томов русских летописей и слово «татары» (искажённое «тартары», их Лызлов считает «некрещёнными славянами») и переиздают их в 7 томах, как свои, переписав на себя пока Орду и казанцев «сарацин». Сарацины Сафа-Гирея и Сумбека –европеоидные «царские» превращаются в тюрок. Все русские и славяне, которые имеют ордынскую фамилию на казацком языке («некрещённые славяне»), провозглашаются тюрками. В местах своего поселения тюрки уже провозглашены в учебниках настоящим коренным народом, а коренные русские, славяне- колонизаторами тюркской земли (башкирской, татарской, сибирской …), государственным языком провозглашается тюркский и русские теперь уже изучают тюркский язык в Татарстане. «Прикол» заключается в том, что совсем недавно в 16 в. там не было тюркских татар (п.138), ни Татарстана, там было «Казанское Царство» сарацинов, а до них «Русская земля» и только в 1920 г. оно переименовано в Тартарстан с приходом сюда тюрок мусульман из Киргизии. Там остались прежние казанские сарацины (у них шапки кушаком), но у них другое происхождение (европеоидное от Исмаила и Агари), чем у южных тюрок, многие обрусели, но магометанские имена сохранились в фамилиях.

Конечно, татары, как и любой другой народ, хотят узнать свою историю, но настоящую. Для этого создан иститут в Казани-«Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан», он изучает историю татар и они уже перешли от слов к действию в Касимове. Помимо этого есть институт Востоковедения. Вы будете смеяться, но в России нет института русской истории при 81% русских в России (посмотрите перечисление 11 научных исторических центров академии РАН в интернете, там слово «русский» отсутствует*, см. в конце). Чертовщина какая-то.

Источники

1.«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2.«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3.Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4.«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

9. Гумилёв Л. Н.. Поиски вымышленного царства. Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна». — М.: Наука. 1970. — 431 с. — 9500 экз.

10. Ремезовская и Кунгурская летописи.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы столпы

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

38 . Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г..

40 . Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов. От 31.03.2019г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор (nekto).

150. Портреты Великих. Ч.1. Великий Хан Хубилай. Портрет Тохтамыша. Версии. 09. 04.2025.

151. «Великая Китайская стена» защищала колонистов от китайцев на карте Ремезова 15. 04.2025, (nekto).

152. Поп Иван. Биография. 25. 04.2025, (nekto).

153. Древность Руси до 862 г. - «тяжёлый клинический случай». Ч.1. «Симовская Русь» 23. 05.2025, (nekto).

154. Древность Руси до 862 г. Ч.2 «Афетская Русь» 05. 06.2025г. (nekto).

155. Древность Руси до 862 г. и её «Злые Силы» Ч.3 «Ханаанская земля». «ЭтРуски» 27. 06.2025, (nekto).

156. Портреты Великих. Ч.2. Чингисхан, его мать ОэЛун, сын Джучи. 03. 07.2025, (nekto).

157. Портреты Великих. Ч.3. Мамай, Узбек. 10. 07.2025 (nekto).

158. Портреты истории. Ч4. Кучум, Едигер. 16. 07.2025, (nekto).

159. Портреты истории. Ч5. Сумбека царица Казанская и Касимовская «Лапша». 25. 07.2025, автор Тонких Галина (nekto).

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1. Центр истории России в средние века и раннее новое время.

2. Центр истории России в XIX в.

3. Центр «Россия, СССР в истории XX в.»

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5. Центр «История народов России и межэтнических отношений».

7. Центр военной истории России.

8. Центр по изучению отечественной культуры.

9. Центр истории религии и церкви.

10. Центр по изучению и публикации источников.

11. Центр «Историческая наука России» [21, л. 274-277].