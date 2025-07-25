Почему всякая ересь и самые бредовые россказни, так легко заходят через чаты в Вотсап и прочих сетях?

в 2017 году в Массачусетском технологическом университете провели исследование. Группа социологов проанализировала более 126 тысяч цепочек ретвитов, содержавших обычные новости и фейковые. В исследование попали три миллиона пользователей, и были проанализированы их соцсети за одиннадцать лет.

В итоге выяснилось: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. Фейковая новость в двадцать раз быстрее проходит до десятого ретвита в цепочке. Шанс широко распространиться и уйти в репосты у фейковой новости в на 70% процентов выше, чем у настоящей. А самая большая скорость распространения, самый глубокий охват и проникновение у фейковых новостей на политические темы, темы катастроф, стихийных бедствий, ЧП.

Чуть раньше в Стэнфорде психологи решили выяснить, почему слухи, фейковые новости и то, что называют городскими легендами, так легко заходят в сознание и широко распространяются. Психологи устроили серию экспериментов. Три группы. Три варианта очень известной в Штатах urban legend про крысу, которую якобы нашли в банке с Кока-Колой (в нашем вариант колбаса с крысиным хвостом, кто постарше сразу вспомнит).

В чем была разница в вариантах легенды? Три степени омерзительности. В простом варианте из банки просто воняло, в самом жестком – согласно легенде человек выпил Колу и красы попал ему прямо в рот. Так вот. Большинство участников согласились распространять третью, самую мерзкую версию. Потом это же проверили через анализ сайтов. Оказалось, чем больше всяких гнусных, тошнотных деталей содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается.

Так вот в США и шире в НАТО военные инфорборы, те, кто отвечают за PsyOps очень внимательно следят за гражданскими исследованиями. Поэтому, они очень неплохо понимают, какую историю лучше всего посеять в российских, например, родительских чатах. Ну и почему у нас на них ведутся, они понимают тоже.

Вспомним рассылки по вотсап часам перед 9 мая про “украинские ДРГ переодетые полицейскими”, заминированные игрушки, отравленые жвачки и тд.

Когда кто-то из вас в который раз будет читать про “мобилизацию уже в сентябре”, или про “заморозку вкладов этой осенью”, со ссылкой на двоюродного брата бывшей жены, просто имейте ввиду все вышесказанное.