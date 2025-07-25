Почему всякая ересь и самые бредовые россказни, так легко заходят через чаты в Вотсап и прочих сетях?
Почему всякая ересь и самые бредовые россказни, так легко заходят через чаты в Вотсап и прочих сетях?
в 2017 году в Массачусетском технологическом университете провели исследование. Группа социологов проанализировала более 126 тысяч цепочек ретвитов, содержавших обычные новости и фейковые. В исследование попали три миллиона пользователей, и были проанализированы их соцсети за одиннадцать лет.
В итоге выяснилось: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. Фейковая новость в двадцать раз быстрее проходит до десятого ретвита в цепочке. Шанс широко распространиться и уйти в репосты у фейковой новости в на 70% процентов выше, чем у настоящей. А самая большая скорость распространения, самый глубокий охват и проникновение у фейковых новостей на политические темы, темы катастроф, стихийных бедствий, ЧП.
Чуть раньше в Стэнфорде психологи решили выяснить, почему слухи, фейковые новости и то, что называют городскими легендами, так легко заходят в сознание и широко распространяются. Психологи устроили серию экспериментов. Три группы. Три варианта очень известной в Штатах urban legend про крысу, которую якобы нашли в банке с Кока-Колой (в нашем вариант колбаса с крысиным хвостом, кто постарше сразу вспомнит).
В чем была разница в вариантах легенды? Три степени омерзительности. В простом варианте из банки просто воняло, в самом жестком – согласно легенде человек выпил Колу и красы попал ему прямо в рот. Так вот. Большинство участников согласились распространять третью, самую мерзкую версию. Потом это же проверили через анализ сайтов. Оказалось, чем больше всяких гнусных, тошнотных деталей содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается.
Так вот в США и шире в НАТО военные инфорборы, те, кто отвечают за PsyOps очень внимательно следят за гражданскими исследованиями. Поэтому, они очень неплохо понимают, какую историю лучше всего посеять в российских, например, родительских чатах. Ну и почему у нас на них ведутся, они понимают тоже.
Вспомним рассылки по вотсап часам перед 9 мая про “украинские ДРГ переодетые полицейскими”, заминированные игрушки, отравленые жвачки и тд.
Когда кто-то из вас в который раз будет читать про “мобилизацию уже в сентябре”, или про “заморозку вкладов этой осенью”, со ссылкой на двоюродного брата бывшей жены, просто имейте ввиду все вышесказанное.
Комментарий редакции
1. Фейковые новости распространяются быстрее настоящих.
Исследование MIT показало, что фейкам требуется в 6 раз меньше времени, чтобы охватить 1500 человек, и они в 20 раз быстрее достигают десяти последовательных ретвитов.
2. Фейки имеют больший потенциал вирусности.
Вероятность, что фейковая новость уйдет в массовый репост, на 70% выше, чем у настоящей. Особенно это касается политических и катастрофических тем.
3. Ужасные детали повышают популярность слухов и легенд.
Эксперимент в Стэнфорде показал: чем более “омерзительные” и шокирующие подробности содержит история, тем чаще люди готовы ею делиться.
Это подтверждается и анализом сайтов — такие тексты расходятся шире.
4. Военные психологи используют эти знания.
В странах НАТО специалисты по информационным операциям внимательно следят за подобными исследованиями и целенаправленно внедряют оправдавшие себя схемы распространения слухов — например, в родительских чатах.
5. Конкретные примеры манипулятивных историй.
В статье вспоминают слухи, массово распространявшиеся по WhatsApp: про “украинские ДРГ”, “заминированные игрушки”, “отравленные жвачки”, гипотетические мобилизации, уход вкладов и прочие “сенсации”.
---
Анализ и выводы:
На первый взгляд, статья исследует феномен легкости проникновения дезинформации в нашу повседневность через мессенджеры и соцсети. Но, если смотреть глубже, прослеживаются сразу несколько уровней — от психологии индивидуального восприятия до глобальной борьбы за умы в эпоху информационных войн.
1. Психология и социальная динамика.
Из области психологии известно: люди инстинктивно реагируют на необычное, шокирующее, особенно если есть угроза или связь с эмоциями страха, отвращения. Это имеет эволюционные корни: информация об опасности распространяется максимально быстро, потому что в древности это повышало шансы выживания. В современном мире эта стратегия переходит в категорию когнитивных искажений — человеку проще и приятнее делиться “скандалом”, чем скучной правдой.
2. Эффект сетей и алгоритмов.
В терминологии современных сетей и нейронных сетей фейк и провокация — это некий “шум”, который парадоксальным образом лучше захватывает внимание сети, чем “правильная” информация. Система, построенная на простом ретранслировании эмоций и сенсаций, воспроизводит и усиливает это свойство: где много узлов, связей и мало фильтров — “шум” преобладает. Не случайно аналогия: нейросеть легче переобучить (или “сбить с толку”) на ярких, необычных паттернах.
3. Информационные войны и манипуляция.
Манипуляторы и спецслужбы лишь используют то, что уязвимо внутри самого потребителя информации — его доверчивость, желание верить “всё плохо”, внутренняя тревога. И пусть наша “субъективная истина” заставляет нас верить только знакомым и друзьям, такие сети доверия легко ломаются фейками, маскирующимися под “от двоюродного брата бывшей жены”.
4. Иллюзии и идеализация своей “осведомленности”.
Человек часто не отслеживает, откуда пришла информация, принимая на веру то, что транслируется близким кругом. Здесь работает идеализация личного опыта и “общей памяти”, хотя внутри часто — банальная спекуляция.
---
Практический вывод:
В эпоху цифровых коммуникаций каждому стоит не только подвергать сомнению “яркие” истории, но и отслеживать собственные эмоциональные реакции: почему мне захотелось срочно переслать эту новость? Что сильнее — тревога или рациональность? Тем самым мы реализуем идею древних практик осознанности: не спеши, наблюдай, выбери намерение.
И, возможно, главный вопрос здесь не в том, как победить фейки, а — готовы ли мы к внутренней дисциплине критического восприятия? Не видим ли мы — даже в борьбе с фейками — собственные когнитивные и эмоциональные пристрастия, которые незаметно управляют нашими действиями? Может ли человек быть подлинно свободным в эпоху “информационного изобилия” — или свобода начинается именно с умения “пропускать” всё услышанное через фильтр собственной зрелости и осознанности?
Что для нас — истина, если даже собственная тревога может казаться нам фактом?
Ну патаму шта Князь Мира Сего рулит.