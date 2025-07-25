Олег Ясинский о падении уровня культуры в современном мире
Телеграм-канал Олега Ясинского: https://t.me/olegyasynsky
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_nekultura.mp3
Плейлист: https://rutube.ru/plst/199413
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Комментарий редакции
1. Упадок культуры и образования:
- Современный мир, по мнению Ясинского, переживает резкое падение культурного и образовательного уровня, особенно в Латинской Америке и постсоветском пространстве.
- Неолиберальные реформы системно разрушили государственное образование ещё с 1980-х: усилилась социальная изоляция (особенно после пандемии), дистанционное обучение усугубило разрыв между поколениями.
- Возникает поколение, ориентированное на поверхностные знания из соцсетей и Википедии, не способное к глубокому мышлению и самостоятельному осмыслению истории.
2. Экономическое расслоение и уязвимость:
- Пандемия стала катализатором уже шедших процессов: богатые стали богаче, средний класс обеднел, бедные превратились в нищих.
- Ликвидация малого и среднего бизнеса, усиление монополий, рост долговой зависимости — все это на фоне отсутствия реальной поддержки со стороны государств.
- В целом отмечается возвращение к "деклассированному" обществу: выросло отчуждение между "верхами" и "низами", исчезновение солидарности, профсоюзов, классового сознания.
3. Манипуляция молодежью, ценностями и левым движением:
- Проблемы экологии, дискриминации, равенства эксплуатируются для отвлечения внимания от антисоциальной экономической повестки — вместо реальной борьбы происходит подмена смыслов и профанация тем.
- Левые движения выхолощены и направлены не на системную борьбу, а на борьбу за "одобренные" идентичности, что выгодно корпорациям и власти.
- Культура "жертвы" становится универсальным оправданием, снимая ответственность и провоцируя новые формы вражды.
4. Искажение исторической и культурной идентичностей:
- Манипуляция памятью ("банальность зла" по Арендт): люди, лишённые глубокого образования и непрерывности передачи опыта, легче поддаются историческим подлогам и навязываемым стереотипам.
- Пример с Израилем, Украиной, Латинской Америкой: идентичности строятся на жертвенности, исключительности, отрицании сложного исторического опыта, а элиты пользуются манипулятивными нарративами.
- Искусственное разжигание национализма и противопоставление групп — важнейший инструмент новых "империй" (транснациональных корпораций), вытесняющих государства.
5. Дегуманизация, рост цинизма и индустрия страдания:
- Массовое распространение индустрии насилия, эксплуатации (в том числе сексуальной эксплуатации детей), наркотрафика, наркокультуры — маркеры разложения духовных основ общества.
- Современные формы туризма, массовых медиа и развлечений выступают не окном в иной мир, а пространством самолюбования, престижа и демонстрации успеха, а не подлинного узнавания и раскрытия внутреннего мира.
6. Война за духовность и смысл жизни:
- Главная борьба разворачивается не только за ресурсы, но за модели мышления, культуру, воспитание, духовность — независимо от религиозных или атеистических взглядов.
- Настоящая драма — в подмене духовного смысла культуры пустотой, потреблением, одержимостью новыми "развлечениями" на фоне снижения запроса к человеческой цене жизни и достоинству.
7. Иллюзии об "европейскости" и влияние элит:
- Россияне и другие народы Восточной Европы часто не понимают реального положения дел на Западе — судят по туристическим "гетто", а не по настоящим условиям жизни.
- Элиты ориентированы на подражание Западу и абстрактные стандарты успеха, при этом оказываясь "чужими среди чужих", не востребованными и невостребованными в элитах Запада.
8. Ответственность и путь к сопротивлению:
- Пробуждение начинается с осознания состояния культуры, переосмысления собственной ответственности за происходящее, отказа от вечных отговорок ("кто-то виноват", "американский империализм", "внешние силы").
- Необходимо выстраивать новые массовые движения, основанные на возвращении к вопросам духовности, культуры, национальной независимости — эти условия предшествуют обсуждению любых "прав человека" или "роскоши культуры".
- Важно не слепо реагировать на внешние угрозы, а формировать образ будущего — цель для общества, чтобы преодолеть мещанство, реакционность, разобщённость.
ВЫВОДЫ и рефлексия:
Беседа Ясинского — глубокое и тревожное размышление о самоуничтожении современной культуры, утрате смыслов, подмене подлинных ценностей суррогатами гуманизма, потребления, псевдообразования и инженерии сознания. Он подчеркивает, что современный кризис — не просто следствие политики или экономики, а результат затяжной войны за человеческую душу, культуру, способность к самостоятельному мышлению и подлинной солидарности.
Вместо возврата к мнимой "золотой эпохе" или новых догм, Ясинский предлагает осознанный и ответственный взгляд на происходящее, необходимость разговаривать о "больных" темах, видеть манипуляции и бодрое добровольное заблуждение — как среди молодежи, так и у элит.
Задача нынешнего поколения, по его мнению, — переосмыслить свою собственную идентичность, перестать ждать "просвещенного спасителя" снаружи, увидеть глубину собственной культуры и найти способы выживания и созидания несмотря на кризис или, возможно, благодаря ему.
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:
Как нам, оказавшимся заложниками эпохи перемен, различить в себе самом — и в окружающем мире — подлинное духовное стремление и навязанные суррогаты смыслов? Где проходит граница между осознанным сопротивлением дегуманизации и скатыванием в догматизм, и каким образом воспитать в себе и в обществе подлинную чуткость к истине, если сама природа истины стала столь зыбкой и многослойной?