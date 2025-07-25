“Как Политбюро превратилось в ничто”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе “Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 14 июля 2025 г.
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14 июля 1990 года на Пленуме ЦК КПСС произошло существенное обновление состава Политбюро. Из старого состава в новый были переведены только Михаил Горбачёв и Владимир Ивашко. Это была масштабная перемена, отражающая процесс перестройки в СССР, инициированный Горбачевым. Подробности рассказал историк и публицист Евгений Спицын.
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Е.Ю.Спицын на радио Маяк (ВГТРК). Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196411
#Спицын #РадиоМаяк #Интервью
Комментарий редакции
1. Демонтаж Политбюро и кадровая революция Горбачёва:
В 1990 году Михаил Горбачёв полностью обновил состав Политбюро, ключевого органа власти КПСС, оставив из прежнего состава только себя и Владимира Ивашко — фигуру управляемую и малоизвестную, случайно оказавшуюся на высшем посту. По сути, это стало финальной точкой ликвидации традиционного партийного контроля и партийной иерархии.
2. Политбюро как фикция, переход к президентской власти:
К этому моменту Политбюро утратило влияние — ликвидирована была "шестая статья" Конституции о ведущей роли партии, а Горбачёв параллельно создал институт президентской власти и новые структуры управления. Власть перетекла в эти параллельные органы, партия перестала быть ядром системы, а сам Горбачёв стал руководителем без противовеса внутри партии.
3. Уникальность советской системы — партии как управляющей структуры:
Подчёркивается, насколько глубоко партия была внедрена в хозяйственное, государственное и общественное устройство СССР — через комитеты на предприятиях, в министерствах. Отстранение партии означало демонтаж всей системы управления. Взамен же была создана неустойчивая схема "двоевластия" между советскими органами и президентской властью, не имеющая исторических аналогов. Это создало управленческий хаос и неуправляемость.
4. Кризис партийной дисциплины и неготовность к самоочищению:
Горбачёву не смогли или не захотели противостоять ни партийные функционеры, ни бюрократия — во многом из-за инерции, дисциплины, страха нарушить устои. Даже авторитетные деятели были удалены из ЦК и реагировали формально, молча соглашаясь, вместо активного сопротивления или принципиального обсуждения.
5. Попытки сопротивления: КП РСФСР и отдельные голоса:
Зафиксированы некоторые "центры сопротивления" — попытка создания Компартии Российской Федерации, выступления отдельных политиков. Однако время для эффективной борьбы оказалось упущено; партийная машина уже была демонтирована изнутри, и решить проблему инструментами старой системы стало невозможно.
6. Роль КГБ — неоднородность и внутренняя борьба:
Даже спецслужбы не были единым фронтом: руководство КГБ раскалывалось на группы с разными симпатиями и стратегиями — часть элиты поддерживала Горбачёва, часть занимала иную позицию, но не имела решающего влияния на ход событий.
7. Августовский путч и последний шанс:
Последний реальный момент для возврата — ГКЧП в августе 1991 года, однако участникам переворота не хватило решимости и ресурса. Они не смогли предложить ни новую когорту руководителей, ни эффективно лишить оппонентов (прежде всего Ельцина) инициативы. Отсутствие молодых, подготовленных и убеждённых лидеров привело к провалу попытки спасти систему.
8. Причины и итоги — непонимание цели и утраченная субъектность:
До сих пор остаётся неясным, действовал ли Горбачёв из идеалистических заблуждений или по чьему-то расчёту; осознанно ли вёл страну к разрушению партийной системы — историк склоняется к мысли, что "рациональное объяснение" действиям Горбачёва отыскать сложно.
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Вывод:
В этом разговоре подчёркивается, что демонтаж советской системы власти с помощью кадровой революции в Политбюро оказался не просто результатом личных амбиций Горбачёва, а симптомом более глубокого кризиса управляемости и субъектности в стране. Советская партийная система, некогда сочетающая идеологию и хозяйственный контроль, оказалась неспособна к самоочищению и сопротивлению распаду. "Демократизация" обернулась лишением центров дисциплины и единого управления, а попытки вернуть ситуацию оказались запоздалыми и бессильными. Примечательно, что в ключевые моменты решающим фактором стала не сила идей, а кадровый ресурс, способность к быстрому замещению и организационной воле, чего катастрофически не хватило при смене эпох.
При этом неразрешённым остаётся вопрос: действительно ли любые революционные реформы можно "гуманно" и управляемо реализовать в сложных исторических системах, или же сама историческая инерция и культура управления неизбежно приводят к катастрофам? Бывает ли у общества "точка возврата", и всегда ли её можно распознать, пока она ещё не стала историей?