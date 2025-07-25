Профессор Анатолий Алексеевич Клесов, основатель ДНК-генеалогии, рассказывает о своих исследованиях в области анализа древних ДНК. В беседе обсуждаются археологические культуры России, их связь с современными народами и роль ДНК-генеалогии в установлении исторических фактов. Особое внимание уделяется фатьяновской, срубной и абашевской культурам, а также миграциям и генетическим линиям, связанным с индоевропейцами и ариями. Клесов расскажет о значении генетических данных для понимания происхождения славян и других народов.

Книга "ДНК-генеалогия в вопросах и ответах. Клёсов А.А."

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Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":

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00:00 Археологические культуры и ДНК-анализ

01:15 ДНК-генеалогия и генетика

02:06 Методы анализа ДНК

05:41 Изучение древних ДНК

08:06 Перспективы изучения древних миграций

09:51 Роль ДНК-генеалогии в исторической интерпретации

10:42 Примеры археологических культур

11:47 Фатьяновская и срубная культуры

12:37 Генетические связи между культурами

14:18 Миграции и генетические линии

17:53 Современные исследования фатьяновской культуры

20:55 Похоронные обряды и классификация

22:31 Датировка фатьяновской культуры

23:48 Новая хронология и исторические датировки

24:45 Археологические датировки и ДНК-генеалогия

25:44 Находки в фатьяновской культуре

27:00 Древние предки и кроманьонцы

27:56 Фатьяновская культура и древние арии

30:27 Абашевская культура

31:59 Синташтинская культура и ДНК-генеалогия

33:48 Арии на Алтае

36:31 Самоназвание скифов

37:56 Древние изобретения и арии

38:46 Терракотовая армия

40:26 Археологические культуры и гаплогруппы

42:41 Русский язык и археология

44:40 Археологические находки на севере

47:27 Передвижения народов

50:05 Ямная культура и индоевропейские языки

51:35 Обсуждение ДНК-анализа

54:13 Сложности в гуманитарных науках

55:05 Завершение эфира и анонс книг

56:03 Темы книги

57:21 Многотомник и издательство

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