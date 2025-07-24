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В этом видео вы увидите самую наглядную иллюстрацию грандиознейшей проблемы нашего социума — когда абсолютно некомпетентные люди несут бред, какого Вселенная ещё не видала. Но делают это с ТАКОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, с таким обилием умных слов и псевдоинтеллектуального пафоса, что МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ находят в этом бреде не просто смысл, а ГЕНИАЛЬНОСТЬ. А блогеры и ведущие подкастов с огромными аудиториями выступают БРЕДО-РЕТРАНСЛЯТОРАМИ, усугубляя всё это пиаром.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRS5JIwlGNI81UzLLAAYZNULWLCI03ty0dTCUF_S3qtOh_mMAHPJVay0rBRWYrRdbN9Jc1A7MIb98MV/pub

Интересный факт: в 2011 году Джо Роган стал сооснователем компании ONNIT. В 2024 году её обвинили в ложной рекламе ноотропов — даже собственные исследования компании не подтвердили заявленную эффективность.

Андрей Греков — разбор «Геометрического единства» от физика-теоретика

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Разберём, почему наш мозг ошибается в условиях информационного перегруза — и почему именно научный метод помогает восстановить ясность мышления. Научу, как дискутировать со сторонниками псевдонаучных идей.

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00:00:00 Вступление. «Гига-учёные» и псевдоинтеллектуалы — кто они?

00:01:03 Теренс Ховард — изобретатель собственной математики и не только

00:05:47 Реклама

00:07:48 Разбор теории Ховарда от астрофизика Нила Деграсса Тайсона

00:14:38 Реклама

00:17:26 Как устроено квазинаучное мышление? При чём здесь ядовитая ртуть?

00:21:01 Грэм Хенкок и исчезнувшая цивилизация

00:25:39 О курсе «Думай как учёный в эпоху инфошума»

00:27:07 Крис Ланган — фермер с запредельным IQ и автор «теории всего»

00:33:37 -39 Что такое «интеллектуальная Тёмная сеть»?

00:35:12 Брет Вайнштейн. Злая фарма тестирует лекарства на неправильных мышах!

00:47:49 В чём опасность имитации интеллекта и знаний?

00:49:26 Эрик Вайнштейн и загадочная теория «геометрического единства»

00:57:59 Билли Карсон. С Марса не только мужчины

01:00:10 Как попал в эту «сеть» настоящий учёный Брайан Китинг?

01:02:07 Сабина Хоссенфельдер и крах науки. Кто еще запутался в «Темной сети»?

01:05:38 Кто на самом деле сплёл «Тёмную сеть»?

01:09:06 Заключение. Как спасти науку?

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