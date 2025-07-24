Судья Верховного суда РФ Олег Нефёдов 23 июля огласил решение: “Суд удовлетворил административные исковые заявления генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов)* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации“.

Заседание под председательством Нефёдова (кстати, именно этот судья ранее выносил важное решение по запрету ЛГБТ**) началось утром 22-го и продолжилось 23-го. Оно проходило в закрытом режиме. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

“Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова о признании Международного движения сатанистов* экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Как установлено, движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям. Его участники публично призывают к экстремизму, а также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов и др. Последователи движения придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды. Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма. Наряду с ритуальными убийствами участники совершают и иные преступления, в том числе в отношении несовершеннолетних“, – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Генпрокуратуры. Дополнение в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры России: “В извечной борьбе добра со злом победу одержала юридическая сила“.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко в свою очередь сообщил журналистам, что “обращение в суд стало итогом совместной работы двух ведомств в рамках осуществления государственного контроля, направленного на защиту национальных интересов и укрепление общественной безопасности“.

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“Заявление в суд было подано совместно Минюстом и Генпрокуратурой. Мы писали экспертизу, на основании которой это решение было принято. <…> Типичными преступлениями сатанистов являются ритуальные убийства людей — до 300 с 1993 года — и животных (особенно котов), каннибализм, изнасилования, осквернения мест захоронения и тел умерших, разжигание ненависти по религиозному признаку. Был зафиксирован случай нападения сатаниста на детский сад в Нарьян-Маре, приведший к гибели шестилетнего ребенка в 2019 году. <…> После начала СВО международное сатанинское движение* поддержало Украину и начало сбор средств в помощь ВСУ. Именно на этом основании в 2024 году Генпрокуратура России признала нежелательной американскую секту «Храм сатаны»*. Недавно были выявлены российские ячейки сатанистов, которые планировали теракты и диверсии в пользу ВСУ“, – сказал РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев. “Численность сатанистов в России составляет несколько десятков тысяч человек. <…> При этом запрет сатанизма будет касаться не только тех людей, которые поклоняются собственно сатане, но и всех приверженцев тёмных богов“, – добавил религиовед в комментарии ТАСС. Силантьев пояснил, что отныне запрещена и сатанинская символика.

За пропаганду сатанизма, участие в подобных объединениях, использование соответствующей символики и предметов культа, разумеется, будет грозить уголовная и административная ответственность.

Напомним слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжественном пленарном заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, которое состоялось 28.01.2025 в Государственном Кремлёвском дворце в Москве: “Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения. Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международное движение сатанистов*, беспрепятственно проводят в нашей стране свои обряды, вербуют молодёжь, открыто регистрируют свои группы и сообщества в социальных сетях. Задумаемся: в зоне проведения Специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами! Это не просто какое-то волшебство, какая-то экзотика — это политически опасное явление, это идеология, которая разрушает наше национальное самосознание, а значит, ослабляет наш народ, провоцирует некое разделение в обществе. Причём во имя чего? Во имя поклонения идолам? Безумие!“

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Парламентарии достаточно давно предлагали признать сатанизм экстремизмом и запретить. Необходимость данного решения дважды обсуждали на слушаниях в ГД. Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов ещё в апреле подчёркивал, что борьба с сатанизмом – дело не только Церкви, что сатанизм “направлен на всех нас без исключения“: “Сатанизм и всё, что с ним связано, надо рассматривать как непосредственную угрозу государственности. <…> Мы же про идеологию ЛГБТ** приняли законы, которые не позволяют её распространять и наказывают на это. Так вот, сатанизм ничуть не лучше — он хуже. Он более тлетворен, более агрессивен, более человеконенавистен. <…> Это целенаправленная деятельность против государства и веры, против моральных и идеологических устоев семьи, народа! Это абсолютно разрушительная идеология, которая навязана нам извне, которая финансируется, скорее всего, извне. Надо посмотреть — а на какие деньги, на какие средства живут эти сатанисты? Где печатаются их книги, плакаты, кто платит за концерты, за шоу, за представления, за аренду залов, баров, клубов? То есть кто есть заказчики“. Член Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева говорила: “России и всему Русскому миру брошен вызов, и война идёт на фронте, фронте идеологическом, информационном, образовательном, культурном, религиозном. <…> Мы признали террористическим и запретили движение «Колумбайн»**, экстремистским — ЛГБТ**, запрещены соцсети компании Meta**, через которые во многом такой контент распространялся. Такая же жёсткая позиция должна быть в отношении любых деструктивных действий и явлений, включая сатанизм. Мы очень рассчитываем на помощь экспертов в этом вопросе“. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев в интервью “Парламентской газете”: “Пришло время принимать серьёзные, запрещающие в первую очередь сатанизм, меры. <…> Абсолютно по всему фронту сейчас идёт война. Против чего борется Россия? Как говорил наш Президент открыто перед всем миром, против мирового сатанизма. Это сказано главой государства, и это абсолютно правильно. Это надо понимать и уж, конечно, запрещать сатанизм как самостоятельное проявление, имеющее место в нашей стране. <…> Люди, жившие в разные века, говорили так: «Спасение России — есть спасенье мира, гибель России — есть гибель мира». Россия должна выиграть этот бой, не погибнуть сама и стать примером нового государства-цивилизации, русской цивилизации, за которой пойдут не потерявшие ещё надежду на спасение люди на планете“.

Верховный суд запретил идеологию, которая поклоняется злу, а вовсе не любое упоминание о зле как таковом в фильмах, книгах или музыкальных произведениях, уточнил в беседе с “Известиями” профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин: “Очевидно, что ни у Гоголя, ни у Булгакова признаков таких идей нет. Классической литературы признание сатанизма экстремизмом никак не коснётся“. Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко в беседе с РБК: “Нужно понимать, что из оборота будет изъята только та продукция (видео, аудио, печатная, электронная), которая произведена с целью вовлечения в сатанистскую идеологию. <…> Маркетплейсам придётся снять с продажи товары, содержащих символику сатанизма. Это могут быть серёжки с перевёрнутыми крестами, медальоны с Бафометом и пентаграммой, различные кулоны с надписями на латыни, прославляющие сатану“. В интервью Газете.Ru Иванишко добавил: “В настоящий момент насчитывается более 4 тыс. различных социальных групп, в том числе местных, региональных, которые открыто и публично аффилированы с сатанистским движением. <…> Так же и при признании ЛГБТ-движения** экстремистской организацией отказались от идеи перечислить абсолютно все признаки этого деструктивного движения и все направления извращенцев, которые в него входят. Дело в том, что каждый год появляются новые виды нетрадиционных сексуальных идеологий. Абсолютно то же самое по сатанизму. Попытка дать одно единственное определение в каком-либо федеральном законе связало бы руки правоохранителям и судебным экспертам. <…> Будет осуществляться регулярный мониторинг групп, которые маскируются под иной контент, но при этом осуществляют пропаганду сатанизма. Уголовная ответственность ожидает тех, кто вовлекает, склоняет к вступлению в сатанистские группы. А таких вербовщиков от сатанистов у нас достаточно много как в онлайне, так и в оффлайне на различных мероприятиях, которые не являются сатанистскими, но там можно найти новых адептов: полузакрытые рок-пати, тусовки оккультной тематики, специальные питейные заведения, в которых зависают разные любители тёмных религиозных практик, и так далее. Различным пабам, арт-подвальчикам, музыкальным клубам, которые интенсивно используют сатанистскую тематику для привлечения молодёжи, интересующейся тёмными религиозными практиками, теперь придётся пересмотреть свой антураж, название блюд и спиртных напитков, чтобы в них не содержалось прямой пропаганды сатанизма“.

Помощник председателя миссионерского отдела Московской городской епархии РПЦ по антираскольнической деятельности диакон Георгий Ключников: “Сатанизм очень многогранен. <…> В России сатанисты часто прикрываются язычеством, маскируются под славянские культы, но суть у них чисто сатанинская. Сатанизм очень живуч: отрубается одна голова — на её месте вырастает другая. Поэтому в чём была проблема — запрещают конкретное движение, например, «Церковь сатаны»*, а у неё есть дочерние группы под другими названиями. <…> Затягивание происходит постепенно через музыку, литературу и даже своеобразное изобразительное искусство. Как и в любое сектантство, в сатанизм уходят люди, не нашедшие себя социально, те, для кого семья и близкий круг общения не перевешивает секту. Очень способствует этому и распространение бытового оккультизма. <…> Сатанисты иногда совершают человеческие жертвоприношения, продают наркотики, сами их употребляют. Нередко они замечены в жестоком обращении с животными. Вот у нас в Москве, к примеру, в долине реки Сетунь неоднократно находили расчленённые тела различных животных. Самый недавний случай: в день зимнего солнцестояния [21 декабря] был найден в лесу алтарь, вокруг разбросаны фрукты, расставлены бутылки с вином и по кругу разложены расчленённые тела животных. Или под храм в Очаково-Матвеевском подкидывали голову кошки. Под этими знамёнами [сатанизма] объединяются люди, которые хотят оправдать определённые девиантные и криминальные поступки, облечь их в какую-то якобы высокую идею“. Руководитель отдела идеологии “Царьграда” Михаил Тюренков: “Реальный сегодняшний сатанизм — это не блэк-металлический антураж, не чёрные мессы и не распятые кошки. Большинству «блэкушников» уже давно за 40, а то и за 50. Юные же бесопоклонники, как говорится, «совсем про другое». И даже электронный витч-хаус, который мне довелось обличить за одну сатанистскую вечеринку пару лет назад, вещь уже устаревшая. Поэтому важно максимально детально прописать, что же такое реальный сатанизм. Любой сознательный публичный глум над священнослужителями и верующими — это уже сатанизм. Как и издевательства над религиозными символами традиционных религий. Более того, важно установить запрет и на публичную демонстрацию любой чернокнижной, оккультной символики. Так, к примеру, в России запрещена публичная демонстрация усатой физиономии Гитлера или очкарика Гиммлера. Как и той же гитлеровской свастики или рунической символики СС. И точно так же должна быть запрещена любая антихристианская символика, включая три шестёрки, если они изображены с антихристианским умыслом, а не являются случайным или порядковым набором цифр. Безусловно, все понимают, насколько непростая задача — прописывание всех подобных норм. Однако это очень важно. Ожидаемо и то, что после принятия соответствующего закона тут же появится немало подростков, с вызовом рисующих сатанистскую символику. Но ответственность за это должна быть ровно такой же, как если бы они изобразили символику нацистскую. Здесь как раз всё просто. Закон должен быть максимально суров“.

Руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга “Звезда” Анна Шафран: “Сатанизм в России теперь вне закона. Вижу в телеграм-каналах уйму разнообразных шуток на эту тему — начиная от попыток связать запрет со смертью изрядно похайповавшего на теме сатанизма Оззи Озборна и заканчивая вопросами, а что теперь будет с любителями ролевых игр на природе — арестуют ли назгулов и оштрафуют ли орков? На самом деле, поводов для шуток немного. Когда запрещали движение ЛГБТ** тоже было немало шуток. А теперь все видят, что благодаря этому запрету России удалось свернуть с магистрального пути коллективного Запада, объявившего половых извращенцев чуть ли не высшей расой, которым все обязаны поклоняться и каяться. США, к слову, тоже пытаются выскочить, но у них получается куда хуже. А вот Европа уже явно прошла точку невозврата. На фоне беспрецедентной атаки всей западной масс-культуры на традиционные ценности сатанизм стремительно наращивает свою популярность. Причём современным сатанистам вовсе необязательно целовать козла под хвостом и участвовать в оргиях. Прославление абортов и чайлдфри, разнообразные «потомственные ведьмы», и даже крестопад — всё это проявления сатанизма. Странно запрещать проявления, не запретив основу. Поэтому слава Богу, что этот запрет наконец-то принят“.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов: “Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запретить в России сатанизм и признать его экстремистским движением. Было бы наивным думать что международное движение сатанизма* не существует, или оно разрозненно. Это вполне организованная сила, последовательно пытающаяся привести общество к уничтожению традиционных ценностей, государства, семьи, личности. Выражаем надежду, что решение Верховного суда РФ станет началом последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого“.

* признано экстремистским и запрещено в России

** внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещены