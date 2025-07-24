Российская энергосистема столкнулась с серьезными вызовами: от проблем с майнингом криптовалют до растущего энергодефицита в регионах. Запрет на майнинг и кризис в угольной отрасли ставят под вопрос энергетическую безопасность страны и стабильность тарифов на электроэнергию. Борис Марцинкевич рассмотрить необходимость строительства новых генерирующих мощностей и стратегии развития, включая использование угля для внутренних нужд. Будущее российской энергетики может быть связано с цифровизацией: угольные электростанции могли бы питать дата-центры и развивать искусственный интеллект. Подробнее в новом видео

0:00 Энергосистема России: ЧП и Отключения Электричества

0:26 Майнинг в России: От Разрешения до Запрета

2:21 Дефицит Энергии: Проблемы Строительства Новых Мощностей

3:12 Рост Тарифов на Энергию: Вызовы для Потребителей

3:33 Министр Энергетики и Загадка "Быстровозводимых Объектов"

4:33 Кризис Угольной Отрасли: Падение Цен и Логистика

7:21 Новая Модель Энергетики: Майнинг, ЦОДы и Собственные ТЭС

8:22 ИИ и Данные: Почему Россия Не Может Отставать в Цифровизации

10:44 Зеленые Сертификаты: Путь к "Зеленому" Углю в России?

11:12 Полномочия Минэнерго: Ключ к Успешным Реформам

11:34 Декарбонизация: Западная Повестка против Российского Угля

12:27 Технологическое Отставание России: Сравнение с Индией

16:52 Будущее Энергетики России: Уголь, Новые Технологии и Экология

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