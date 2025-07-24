Китай ужесточается, Россия берётся за Индию и вот почему Трамп так истерит от валюты БРИКС
Говорим с политологом, экспертом Финансового университета Русланам Сафаровым. Ведущий – писатель Александр Марков.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Ужесточение внешней политики Китая
В последние месяцы Китай стал более активно и жёстко проявлять себя в вопросах международной политики, особенно по украинскому конфликту. Китай начинает прямо поддерживать Россию, причем не только экономически, но и риторически – фраза «мы не дадим России проиграть» знаменательна для текущего этапа. Кроме того, растёт активность Китая по своим стратегическим направлениям (Иран, Тайвань).
2. Формирование жёстких блоков и конец «многовекторности»
Эксперт отмечает, что эпоха, когда отдельные страны могли лавировать между различными блоками, постепенно уходит. Мир структурируется в два противопоставленных лагеря, и возрастает давление на страны, практикующие «политику на всех стульях». Надежда на нейтралитет (пример Швейцарии) больше не выглядит реалистичной.
3. Роль ШОС и БРИКС, проблемы внутри
Организации ШОС и БРИКС стремятся к большей структуре и значимости, но сталкиваются с внутренними разногласиями. Индия, по мнению спикера, пытается сохранить сверхмноговекторность – сотрудничая одновременно со странами Запада и в рамках БРИКС/ШОС. Индийская элита опасается доминирования Китая и юанизации, потому не приветствует создание общей валюты БРИКС. Бразилия также связана с американскими интересами, её элита интегрирована в западную экономическую и образовательную модели.
4. Вызовы полицентричного мира: страх разобщённости
Единый Запад – это «кулак», его сила в сплочённости и контроле мировых финансовых потоков через доллар, SWIFT, офшоры. Альтернатива в лице стран БРИКС и ШОС пока напоминает «раскрытую ладонь», где у каждого свои интересы, и нет достаточного единства для противостояния. Россия вынуждена балансировать между Индией и Китаем, чтобы не потерять ключевых союзников.
5. Валюта БРИКС и экономический суверенитет
Переход к торговле в национальных валютах и/или создание наднациональной валюты БРИКС – один из ключевых вызовов и страхов Запада. Доллар выполняет не только функцию расчётов, но и мощный инструмент глобального контроля. Отказ от доллара даже частично приведёт к снижению мирового спроса на него и подорвет экономическую гегемонию США. Возможное применение, по словам Трампа, максимальных тарифов прозрачно иллюстрирует истеричную реакцию Запада на такие инициативы.
6. Проблема элит и коррупции
Финансовая и политическая элита многих стран БРИКС зачастую завязана на западные офшоры и западные же интересы, что делает их уязвимыми к внешнему давлению («номер счёта за блокером» – буквально и метафорически). Для построения полицентричного мира необходима не только экономическая, но и идеологическая/элитная очистка – отказ от ментального и финансового преклонения перед Западом.
7. Перспективы развития: встреча трех лидеров
Эксперт прогнозирует возможность встречи лидеров Китая, России и США в сентябре 2024 года – это рассматривалось бы как попытка представить переговорное поле для выхода из мирового хаоса и предотвращения глобальных конфликтов. Для эффективности необходим компромисс и искусство уступок.
8. Прагматичный вывод по валюте
Переход к валюте БРИКС не будет мгновенным или простым. Это долгий процесс, требующий перестройки мировых цепочек и финансовых отношений. Внедрение альтернативной системы торговли (даже электронная валюта) уже способно ослабить основания долларовой гегемонии.
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Вывод
Видео посвящено сложной, многослойной картине современного мира, в котором нарастают противоречия между глобальными блоками. Мир стремительно уходит от многовекторности к жёсткой структурированности, где нейтралистский путь становится всё более невозможным. БРИКС и ШОС вроде бы формируют новый полицентричный порядок, но внутренние противоречия (позиция Индии, зависимость Бразилии, коррупция элит) подрывают потенциал создать по-настоящему независимую альтернативу Западу.
Особое внимание уделяется идее создания собственной валюты БРИКС как инструменту экономической независимости, которая способна подорвать основы доллароцентричной системы и преодолеть долгую зависимость от мирового "главного магазина". Однако путь к этому — не столько экономико-технический, сколько элитный и идеологический: нужны внутренняя перестройка, очищение национальных элит от зависимости и перестроенный взгляд на суверенитет.
Философски, вопрос упирается в готовность стран к подлинному сотрудничеству ради общего блага, а не только ради собственных сиюминутных выгод. Разве не так и в личных отношениях: если союз строится только из страха перед одиночеством, но нет искреннего доверия и общих целей — сможет ли он противостоять испытаниям внешнего давления?
Итак, главный вызов: готовы ли «альтернативные центры силы» преодолеть внутренние страхи, неприязнь к лидерству друг друга, привычки лазать «по офшорным счетам» и стать по-настоящему самостоятельной и равноправной силой?
И во что они готовы верить — в старое удобство зависимости или в некую новую правду?
Но, возможно, процесс поиска этой истины и есть само становление её — как для стран, так и для каждого из нас.
Стоит ли альтернативе бояться быть собой — или страх перед потерей старого порядка сильнее желания обрести новый?
Второй военный гигант США посыпался. Вслед за Boeing в кризисе оказался и его конкурент Lockheed Martin. Корпорация несёт существенные убытки в 2025 году – её доходы обвалились сразу на 80%. Виной всему непомерный рост инфляции в военной сфере и производственные проблемы.
Военный бизнес Lockheed Martin впервые более чем за десятилетие стал убыточным. Дела у корпорации идут не лучшим образом. Производство новых истребителей сбоит. Ангары забиты недособранными F-35, которые месяцами не могут довести до ума. А недавний отчёт Счётной палаты США установил, что лишь 15-30% всех F-35 могут использоваться в боевых действиях.
Пентагон сейчас вынужденно сокращает закупки новых F-35 из-за астрономических расходов на ремонт и обслуживание, доходящих до триллионов долларов. Поставки F-35 задерживаются и из-за нехватки редкоземельных металлов и компонентов, которые раньше поступали из Китая.
К тому же Lockheed Martin проиграл конкурс на создание следующего истребителя шестого поколения – его отдали Boeing. Последний вовсе балансирует на грани банкротства. 2024 год Boeing закрыл с убытками в 12 миллиардов долларов. Долги корпорации превышают 50 миллиардов. На военных контрактах Boeing теряет колоссальные деньги, вот и приходится его спешно спасать.
Правда, Lockheed Martin нынче оказывается в той же лодке. Корпорация потеряла миллиарды долларов на новых военно-космических контрактах Пентагона. Всё больше стран – от Канады до Португалии – отказываются от закупок F-35 из-за торговой войны с Трампом. Похоже, что вскоре придётся и Lockheed Martin экстренно спасать. Вопрос лишь в том, кто посыплется следующим. /М.Дудаков – сообщает тгк Z-PolitWera