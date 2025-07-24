Новое — которое уже по счёту за 2025 год — обострение в Сирии несёт в себе настроения ветхозаветной предопределённости, неизбежности столкновения неостановимого с недвижимым. Метод Дональда Трампа — тот самый, с которым 19 июня он дал Ирану две недели на раздумья по его ультиматуму, а уже 22 июня напал, — испокон веков, всю историю еврейской государственности (с 1949 года) применялся сионистами в их вечной войне со всеми вокруг. Любые переговоры представляли собой лишь паузу для передышки в вечной войне, а всякие данные врагу обещания соблюдались до тех пор, пока это перевешивало своей выгодой нарушение этих обещаний. Типичная, казалось бы, для какого-нибудь XIX века ситуация бессовестного оппортунизма привела к тому, что надёжных форм взаимодействия всех со всеми на Ближнем Востоке просто не осталось, и даже казавшиеся вечными установки — вроде бесконечной преданности Вашингтона Тель-Авиву или стыдливой дружбы Израиля и Турции — ходят ходуном.

Для отслеживания изменений стоит взглянуть на то, как обстояло дело ещё в июне. Тогда, на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем, Сирия — как, впрочем, и почти весь остальной исламский мир — пассивно заняла сторону второго, периодически сбивая персидские ракеты. До прямого участия, в котором персы активно подозревают тот же Азербайджан — а говорят чуть ли не о запуске оным беспилотников по Ирану, — дело, впрочем, не дошло, но симпатии нового Дамаска были вполне чётко определены как бесконечными наездами режима аль-Джулани на Тегеран, обусловленными старой памятью (КСИР попортил террористам массу крови), так и переговорами бармалеев и иудеев в Баку. Снятие американских санкций, визиты в Дамаск европейских шишек, заключение жирных контрактов с акулами Залива (в том числе и с DP World из пассивно поддерживавших Башара Асада Эмиратов), да ещё и эти переговоры с Израилем — всё показывало, что президент Ахмед аш-Шараа, известный как террорист Абу аль-Джулани, готов играть по установленным Западом правилам и встраиваться в задуманную Трампом сеть лояльности, основанную на так называемых Соглашениях Авраама, призванных в идеалистичном представлении вашингтонского патриарха помирить Израиль и окружающий его арабский мир. Но мир чертежей, где векторы фигур президентов, премьеров и наследных принцев складываются в удобные графики, разбивается о реальность, где власть “временного президента” Сирии “переходного периода” — а именно таковым себя величает он, взявший пост силой и говорящий о демократии, но не проводивший выборов, — простирается так далеко, как позволяет это сделать стихия, приведшая его к этой власти.

В феврале, по следам “конференции победы” 29 января, в рядах джихадистов, что годами копились турецкой разведкой в подконтрольном ей Идлибе, а в декабре вырвались оттуда, мигом захватив всю Сирию, стало расти возмущение: дескать, отвоёвывали страну для строительства шариатского рая на земле, пустынного халифата и государства по заветам любимых ютюб*-проповедников (а они всерьёз верили, что победили в бою, а не получили сданную второпях страну) — ну а этот ушлый Ахмед-Абу объявил, что новая Сирия будет строиться на постулатах сирийского светского национализма, что подразумевает в адрес многочисленных узбеков, уйгуров и прочих туркоманов вежливый призыв отойти в сторону. Итогом этого стала массовая резня в марте на побережье: одни голоса сомнительной достоверности говорят о том, что число убитых жителей региона Латакия (где расположены наши базы и где находилось ядро сторонников Асада) идёт на сотни тысяч, другие голоса такой же сомнительной достоверности с турецким акцентом утверждают, что никакого геноцида не было, жертвы это заслужили и это повторится.

Та резня имела двоякое значение: на крови алавитов, христиан, шиитов и некоторых суннитов (в Дамаске убили шейха, призывавшего к миру) предполагалось замешивать бетон для фундамента той самой единой Сирии, ну а начавшим роптать воинам “чёрного интернационала” был выдан простой и безопасный враг. Опьянённая успехом расправы над безоружными толпа джихадистской дряни попыталась повторить успех в начале мая, но с друзами на юге страны разобраться с наскоку не получилось — во-первых, потому, что те оказались готовы, хорошо организованны и оснащены, а во-вторых — из-за вмешательства Израиля. Сионистский режим вписался за крайне своеобразных арабов у своих границ из-за мощного друзского лобби внутри своей страны и из-за желания отхватить себе побольше земли.

К июню ситуация установилась в описанном выше виде: наиболее радикальных джихадистов внутри Сирии новый режим принялся с переменным успехом зачищать, между Дамаском и Тель-Авивом шли переговоры, исламский мир тихо объединился с проклятыми яхудами против Ирана, повидавшийся с оперативно удалённым из списков розыска ФБР аш-Шараа Трамп снял с Сирии санкции, а сам сирийский “президент” с бармалейским погонялом аль-Джулани, то есть “с Голан”, вроде бы даже пообещал признать принадлежащие Сирии по международному праву Голанские высоты территорией Израиля. Фейковая цитата Петра Столыпина гласит, что в России за 10 лет меняется всё, а за 100 лет — ничего. На Ближнем Востоке за неделю меняется всё, а за год всё меняется 52 раза.

Нынешнее же обострение, строящееся на описанном выше событийном фундаменте, начинается 11 июля, когда — если верить распространяемой всеми версии — некие пустынные бедуины похитили в провинции Эс-Сувейда некоего юного друза, вывезли в пустыню, ограбили и побили, после чего по округе пошёл клич: “Друзская община, обратите внимание!” Друзы в ответ на похищение одного из своих вроде бы похитили нескольких бедуинов, за что бедуины пошли на друзов войной. Эта версия, старательно распространяемая по многочисленным инфопомойкам, выглядит натянутой и ненатуральной, ведь попытки списать начавшуюся вскоре войну на обычные разборки местных — а друзы бодаются с племенами ещё со времён Хафеза Асада, если не раньше, — похожи на тщетные потуги убедить зрителя в том, что происходящее является сугубо внутренним региональным конфликтом. На деле же давление на Эс-Сувейду осуществляет Дамаск, и обусловлено оно всё тем же желанием восстановить целостность страны.

Дело в том, что на самом юго-западе Сирии стоят силы ЦАХАЛ, а ширина коридора, связывающего Дамаск с иорданской границей через колыбель сирийской гражданской войны город Дараа, составляет чуть больше сорока километров. Связь с Иорданией важна тем, что через границу силы режима возят основной сирийский экспорт — каптагон, местную вариацию амфетамина — вот уже много лет, на не вполне подконтрольном режиму юго-востоке же контрабандой занимаются те самые бедуины. Кстати, огромный схрон, полный таблеток каптагона, якобы нашли в ходе боестолкновений друзы, что позволило глобальной прессе поставить под сомнение заверения правительства аш-Шараа о том, что производство наркосинтетики осталось в том же прошлом, что поглотило режим Асада.

Так вот, для обеспечения целостности страны и для того, чтобы не дать евреям прорубить сквозь провинцию Дараа так называемый “коридор Давида” — так арабские публицисты называют якобы существующий план Израиля выйти к нефтяным полям под контролем курдов и к Евфрату, — режим атаковал силы друзов в Эс-Сувейде. Атака эта включала в себя наступление как регулярных “сил общественной безопасности” (ребрендинг идлибских джихадистов, присягнувших режиму), так и лояльных столице бедуинов из глубины пустыни. Развивалась она с переменным успехом: где-то происходившее напоминало страшные страницы марта с убийствами безоружных прямо у них в домах, а где-то местные давали отпор, брали нападавших в плен и относились к ним с эквивалентной жестокостью (кого-то расстреляли, кого-то повесили). Поговаривали, что по результатам первой волны атак в руках у друзов оказалось две тысячи пленных бедуинов. При этом интересно то, что, судя по всему, участие пустынных племён в атаке было сильно переоценено: в итоге выяснилось, что нападали на друзов лишь некоторые отдельные группы боевиков — и то ли по старой памяти, то ли из координации с силами режима. В пригороде города Эс-Сувейды (центра одноимённой провинции и цитадели друзов), судя по опубликованному друзами видео, был взят в плен некий боец сил режима, поведавший, что они специально прикидываются бедуинами и творят зверства. Сколько в этом правды, а сколько психологической операции — не скажет никто.

Значительная же часть племён пустыни ополчилась как против друзов, так и против сил режима, причём дошло до того, что к субботе руководитель друзской общины осаждённого города обратился за помощью к столице.

До того, ещё 16 июля, в ситуацию вмешался Израиль: была нанесена серия авиаударов по силам атакующих, а также осуществлён ракетный залп по Дамаску, поразивший сирийский генштаб и президентский дворец. Удар был чисто символический, но от этого не менее эффективный — демонстрация всему миру уязвимости новых международно признанных властей Сирии вновь подняла вопросы о принципиальной невозможности установить в многострадальной стране легитимную власть. Тем же вечером аш-Шараа эвакуировали с места событий в бункер в Дамаске, в Израиле министр по делам диаспоры открыто призвал к его ликвидации, а соотечественники министра пообещали устранить всех, кто был причастен к зверствам в Эс-Сувейде.

В ночь на четверг был введён режим прекращения огня, но участникам боёв об этом рассказать забыли, так что бои продолжились как ни в чём не бывало. 19 июля всплыл госсекретарь США Марко Рубио — человек, который, согласно наблюдению “Политико”, в одно лицо определяет внешний курс Штатов. Он наговорил гадостей про вроде бы пользовавшегося благосклонностью Вашингтона аш-Шараа, после чего при содействии упомянутого Рубио и представителя Трампа по Сирии (и по совместительству посла в Турции) Томаса Баррака было заключено очередное перемирие, на сей раз задействовавшее и Израиль. Восторги о том, как Трамп опять всех помирил, заглушили неприятную правду: хаос в Эс-Сувейде продолжил нарастать, и к началу новой недели всё шло к новому столкновению.

Для Израиля вмешательство в друзский вопрос принципиально важно. Во-первых, как уже было сказано выше, внутри сионистского государства существует мощная лоббистская структура друзов. Представьте себе самого еврейского еврея на свете, почётного сиониста и бывалого ортодокса, недовольно ворчащего о внешних силах, диктующих его стране образ действий, — при всей иронии этого образа, как-то так и обстоит дело с друзской общиной. Во-вторых, зоопарк ближневосточной политики, постоянно требующий активно доказывать свою силу, не простит Тель-Авиву равнодушие к судьбе полагавшихся на него жителей юго-востока Сирии — активизировавшееся к концу недели шевеление в подконтрольных ЦАХАЛ регионах юго-запада служит тому подтверждением. Наконец, в-третьих, фигура израильского премьера Биньямина Нетаньяху — несмотря на упомянутую выше переоценённость значимости конкретных фигур — играет здесь роль как импульс к продолжению войны любой ценой. Не так важно, с кем, не так важно, ради чего, — для этого сойдут и наносимые танками ЦАХАЛ удары по толпам гражданских в Газе. Создание периметра хаоса не только надёжно оберегает Израиль от соседства с сильными государствами, но и позволяет Биби и дальше продлевать свой и без того рекордно долгий срок нахождения в кресле премьера. С этим, впрочем, последнее время возникает всё больше проблем.

Нет, речь не о бесконечных расследованиях насчёт коррупции — голос левого крыла Кнессета давно оказался заглушён свистом ракет, и даже претензии с этого фланга последние годы всё больше касаются возвращения якобы удерживаемых ХАМАС заложников. Речь о том, что от Биби отворачиваются ортодоксы, недовольные отменой одной из главных своих привилегий — исключения из призывников.

В начале прошлой недели бородатые раввины, руководящие ультраправыми ортодоксами в Кнессете, объявили, что намерены выйти из коалиции с партией Нетаньяху “Ликуд”. Математика говорит, что от этого коалиция потеряет лишь семь мест в парламенте и ничего не изменится, но прогноз непрямых последствий рисует картину, при которой потеря поддержки ортодоксов в нынешнем контексте стоит Нетаньяху способности выгрызть себе победу на очередных внеочередных выборах.

В условиях потери поддержки следует ожидать повышения градуса военного безумия: удары по Дамаску или толстые намёки на продолжение ракетной свары с Ираном стоит рассматривать как затравку для будущих художеств ЦАХАЛ по всему региону.

Всё произошедшее как в результате неудачи первого натиска на Эс-Сувейду, так и в итоге израильских ударов и публично выраженного разочарования Вашингтона новыми сирийскими властями, согласно всеобщему мнению, очень ударило по репутации турецкого прокси, каким, согласно стереотипу, является новое руководство Сирии.

Тем не менее, такой однозначной протурецкой силой, как принято считать, нынешнее правительство в Дамаске не является — иначе турки не упустили бы шанс официально разместить свои войска на некогда асадовских базах, перестав полагаться на ненадёжных идлибских бармалеев. Неофициальные сведения о том, что сразу после начала израильских атак на Дамаск некие турецкие граждане, до того месяцами жившие в сирийской столице, снялись и уехали, показывают — будь это правда или нет, — что вера в устойчивость режима аш-Шараа у Анкары слаба и что в его способности удержаться в прямой конфронтации с Израилем есть сомнения.

Поведение Турции в отношении созданной её же силами новой Сирии вообще является довольно красноречивым показателем: первые недели после свержения Асада отметились потоком бодрых речей из Турции о возвращении домой исконно османских провинций, но потом, когда пришла пора вливать в разорванную войной и поделённую между разнонаправленными и равноалчными группами влияния страну огромные деньги, любители османского реванша предпочли делегировать почётное право бесплодных инвестиций старым врагам Асада из Катара. Вполне возможно, нежелание вмешиваться сейчас связано с тем, что аш-Шараа начинают потихоньку сливать и готовятся к работе со следующим главой сирийского государства.

* Ютюб — видеосервис компании “Гугл”, организация нарушает законодательство РФ

Илья Титов