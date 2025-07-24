Представляем вам аудиоверсию романа Александра Дюма, рассказывающего об основателе американского военно-морского флота, знаменитом моряке Джоне Поле Джонсе. Вообще-то героями романов Дюма часто становились реальные исторические персонажи, но в большинстве своем это были представители знатных аристократических династий или королевских фамилий, здесь же – герой обычный американский моряк, хотя и безумно популярный в начале девятнадцатого века. Он стал единственным победителем англичан на море за целый век, в его честь слагались песни и баллады, некоторые из них исполняют и по сей день.

Оглавление:

0:00:14 Глава 1

0:18:24 Глава 2

0:36:18 Глава 3

1:00:04 Глава 4

1:17:49 Глава 5

1:33:54 Глава 6

1:47:52 Глава 7

2:04:33 Глава 8

2:20:09 Глава 9

2:34:56 Глава 10

2:46:05 Глава 11

3:10:07 Глава 12

3:25:49 Глава 13

3:46:16 Глава 14

3:54:00 Глава 15

4:11:47 Глава 16

4:23:43 Глава 17

4:37:37 Глава 18

4:58:09 Эпилог

Исполняют: Александр Бордуков

Продюсер издания: Владимир Воробьёв

©&℗ ИП Воробьев

©&℗ ИД СОЮЗ

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Желаем вам приятного прослушивания!

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