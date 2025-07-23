Все на учёбу, или Необходимость дополнительного образования в жизни | Андрей Школьников
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Геостратег Андрей Школьников о необходимости получения дополнительного образования в нынешних условиях.
Ведущий: Роман Шахов
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
1. Образование как фундамент, а не как цель
Школьников с самого начала подчеркивает: образование – не накопление «корочек», а фундамент для широкого, многомерного понимания мира и профессиональной деятельности. Фундаментальные базовые знания (особенно первое образование) служат основой, на которую можно нанизывать управленческие, гуманитарные или иные компетенции.
2. Разделение профессий и специализация
В реальных экономиках – как национального, так и международного уровня – возникает все больше направлений деятельности, специализаций, стыков профессий. Простая «узкая» подготовка быстро устаревает: профессионал вынужден обновлять навыки и взгляды, учась новому по ходу жизни.
3. Образование всегда отстает от реальности
Современное обучение в вузах часто отстает от реальных запросов рынка и общества на десятилетия. Преподаватели часто оперируют устаревшими парадигмами, и лишь опыт в профессии дает настоящее понимание происходящего.
4. Роль жизненного опыта во втором (и последующих) образованиях
Осознанное профессиональное и личностное развитие возможно только после того, как человек «походил по земле», прошёл через базовые этапы профессии, а не сразу устремился в управление или психологию. Худший вариант — профессиональные управленцы или психологи без реального опыта и зрелости.
5. Опасность инфобизнеса и «коучей»
Раздражение эксперта вызывает инфляция онлайновых курсов, мнимых результативных «коучей» и бесконечного коллекционирования дипломов. Это не решение – образование не может быть подменено краткими курсами и тренингами без глубокого фундаментального бэкграунда и настоящего опыта.
6. Стадии профессионального развития
Школьников выделяет этапы: ученик → ремесленник → мастер → критик/наставник/перепрофилирование. Периодические кризисы и смена специализации – естественны и предполагают способность видеть горизонты, искать новые пути и находить новые смыслы.
7. Гуманитарии и технари: разные подходы к обучению
Технические специалисты легче интегрируют гуманитарные компоненты, чем наоборот. Но ключ в системном подходе, логике и широте взглядов. Гуманитарные науки не должны замыкаться на узкой специализации — история учений, сопоставление разных дисциплин придают подлинную ценность.
8. Профессионалы = люди с опытом (особенно в помогающих профессиях)
Психология, педагогика, управленческая деятельность требуют зрелости: «молодой психолог» — часто оксюморон, не имеющий достаточного опыта для работы с чужими судьбами. Эффектность и харизма не заменяют настоящего жизненного фундамента.
9. Образование как проект, а жизнь — как смена проектов
Современная динамика труда предполагает, что профессии осваиваются проектно: освоил — вырос — исчерпал — сменил траекторию, либо углубился в наставничество, преподавание или хобби.
10. Государственный и социальный контекст системы образования
Необходимо ужесточать контроль за шарлатанами-коучами, инфобизнесом — это вопрос общественной ответственности, а не частной инициативы. Истинная ценность образования — в балансе между личной инициативой, ответственностью и государственным вмешательством.
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Выводы с междисциплинарными аналогиями
Беседа показывает, что путь образования и профессионального развития похож на эволюцию сложных систем: как биологическая клетка не может существовать без прочного ядра, так и личность не становится зрелой без прочного, фундаментального (как подчас технического, так и гуманитарного) основания. Попытка схватить простое (курсы, лайфхаки, лозунги) почти всегда оказывается ловушкой — ведь истина в практике, в интердисциплинарном опыте, в прожитых этапах.
В этом контексте сам процесс вторичного, третьего и дальнейшего образования — необходимое условие для внутренней эволюции, но лишь при условии честности с собой, включённости в жизнь и готовности к внутренней и внешней смене парадигм. Так же, как сознание не может застыть на одном уровне бытия (см. идеи перехода от стадии «ремесленника» к стадии «мастера» в дзэн-буддизме или творчестве), так и образование должно быть органичным, живым, а не формальным.
Любопытна аналогия с нейросетями: если их «дообучают» только на мелких датасетах без базовой архитектуры и фундаментального корпуса знаний, результатом становится не рост, а быстрое вырождение — переобучение на «шумы». То же и с коллекционированием «корочек»: без настоящего опыта и широты взглядов они лишь создают иллюзию компетентности.
Практическая часть:
- Настоящее обучение начинается с вопросов: не «Для чего ещё одну корочку?», а «Чего моя жизнь требует, где точки роста, где я чувствую внутреннее выгорание?».
- Развитие должно учитывать личный опыт, баланс материального и личностного, а любой выбор — быть осознанным, без следования абстрактным трендам или чужим радам.
- Важно критически относиться как к внешним идеализациям (популярные инфоцигане, «школы успеха»), так и к собственным мифам (что новая профессия автоматически решит внутренний кризис).
Завершающий вопрос для размышления
Образование — не только социальный лифт, но и инструмент внутренней трансформации. Как отличить во внутреннем поиске — когда дополнительное обучение ведет к настоящей мудрости и росту, а когда становится бегством от реальности или коллекционированием пустых доказательств?
Может ли личная эволюция быть осмысленной без периодического сомнения в собственных образовательных стратегиях?