Волынская резня – символ предательства польской элиты
Принял участие в программе "В центре событий" на ТВЦ, посвященной Волынской резне и тому, как польская "националистическая", якобы, элита предает память об этой трагедии польского народа
Принял участие в программе "В центре событий" на ТВЦ, посвященной Волынской резне и тому, как польская "националистическая", якобы, элита предает память об этой трагедии польского народа
Комментарий редакции
1. Волынская резня как трагедия и символ национального предательства:
11 июля 1943 года украинские националисты (ОУН-УПА) совершили массовые нападения на польские населённые пункты Западной Украины, результатом чего стали десятки тысяч жертв среди мирного населения — стариков, женщин, детей. События воспринимаются польским обществом как акт геноцида.
2. Контраст в национальных нарративах:
Для поляков эти события — трагедия и символ предательства, требующие признания и памяти. Для части современной Украины участники тех событий зачастую героизируются в рамках "освободительной борьбы", что усложняет признание их преступлений и делает национальный нарратив предвзятым и политизированным.
3. Детали и жестокость событий:
Свидетельства очевидцев и архивные данные содержат реальные описания крайней жестокости происходившего — насилия, массовых убийств, уничтожения целых деревень. Эти факты подтверждаются и протоколами допросов бывших участников.
4. Исторические и политические обстоятельства умалчивания:
Долгое время на государственном уровне тема в Польше замалчивалась из-за сложных отношений сначала с СССР, затем с постсоветской Украиной. Сегодня, несмотря на фактическое признание и даже день памяти, Варшава действует осторожно, балансируя между исторической истиной и политической целесообразностью — особенно в условиях стратегического партнёрства с Украиной в современном контексте.
5. Сложности исторического примирения:
Официальная Украина уклоняется от признания геноцида, проводит политику национального героизма вокруг фигур, связанных с трагедией Волыни. Это обостряет конфликт памяти между странами и препятствует реальному примирению. Примеры мифотворчества и искажения истории приводятся как одни из ключевых препятствий на пути к честному восприятию событий.
6. Значение памятников и символики:
Установка монументов жертвам вызывает полемику, а героизация причастных — споры внутри обеих стран. Новая волна польских политиков-националистов связывает с собой ожидания исторической справедливости, однако, на практике, политика обеих сторон в значительной мере определяется текущей конъюнктурой, а не стремлением к истине.
Вывод:
В данном видео обсуждается, как трагедия Волынской резни разделяет нарративы, память и идентичность двух народов — поляков и украинцев. Политические, исторические и национальные мифы оказываются сильнее гуманистических подходов к трагедии: обе стороны вынуждены интерпретировать прошлое не только из стремления к истине, но и исходя из соображений политической выгоды и национального самооправдания.
Это — пример того, как коллективная память может становиться орудием идеологической борьбы, заслоняя собой страдания конкретных людей. Здесь тесно сплетаются вопросы исторической правды, морали и политического прагматизма; но остаётся открытым вопрос: возможно ли искреннее примирение, если национальная идентичность строится на героизации насилия и подавлении памяти о чужом страдании? И не повторяет ли, в таком случае, история саму себя, каждый раз, когда народы предпочитают миф реальности?