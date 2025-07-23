Глубокая аналитика заявлений Трампа о новых санкциях и 100% пошлинах против России и ее торговых партнеров. Узнайте, как эти меры повлияют на российскую экономику, особенно в контексте текущих цен на нефть и введенного потолка цен. Мы рассмотрим роль ключевых партнеров РФ, таких как Индия и Китай, в формировании будущей энергетики и торговых отношений. Разбираемся в тонкостях механизмов ценообразования на нефть и последствиях новых пакетов санкций для глобальной геополитики и экономики России. Подробнее в новом видео

0:00 Заявления Трампа: Пошлины и санкции против России

0:35 100% Пошлины Трампа против России. Суть угрозы

2:53 Эффект санкций на поставки нефти из России

3:44 Мировая экономика и заявления Трампа: Реакция цен на нефть

6:33 Пошлины США: Зачем нужна конкретика?

7:13 50 дней на прекращение войны на Украине: условие Трампа

8:46 Сценарий кошмара: Китай и Индия спасают экономику России?

10:21 Евросоюз: новые санкции против РФ. Нефть $47.6 за баррель?

12:58 Стоимость доставки нефти: 15% за путь в Индию

15:44 Индия снижает дисконт на российскую нефть до 2%

16:15 Топ-3 поставщика нефти в Индию: Цены и конкуренция

17:37 Санкции против Nayara Energy: Индийский НПЗ под ударом

18:19 Индия: Рынок нефтепереработки и новые возможности в ЕС

20:33 – США, Австралия, ЕС: Кто покупает индийские нефтепродукты?

21:03 Коалиция по потолку цен: Единый фронт против российской нефти

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