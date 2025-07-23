Главная » Видео, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика

Константин Сивков | Переговоры обречены | Актуальные События

0 0
Переслано от: Книжный День

В этом интервью военный эксперт Константин Сивков анализирует текущее состояние мировых конфликтов, обсуждая переговоры между Москвой и Киевом, геополитическую ситуацию в Сирии, интересы ключевых мировых игроков, а также стратегические цели России в условиях глобальной политической борьбы. Сивков делится своим мнением о будущих возможностях мира, роли Турции, Израиля и Ирана, а также влиянии глобалистов на мировой порядок.

Книга "От "Глубинной Охранки" к "Глубинному КГБ". Книга 1. Раззаков Федор Ибатович":
OZON: https://www.ozon.ru/product/ot-glubinnoy-ohranki-k-glubinnomu-kgb-kniga-1-razzakov-fedor-ibatovich-2324292225/?at=36tWj2KE1T9OyB5qh9B0yL6FljGVMnuzZ6wEkIjkXpvL&tab=reviews#section-description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/447792351/detail.aspx

Смотреть видео без цензуры на DeLib.ru: https://delib.ru

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 Введение
00:26 Переговоры между Москвой и Киевом
00:55 Перспективы переговоров
02:47 Цели переговоров
03:55 Возможные сценарии завершения конфликта
04:52 Подготовка к наступлению
06:45 Ситуация в Приднестровье
09:10 Парад в Пекине
09:53 Санкции и мировая политика
10:48 Экономическая война с Китаем
11:47 Антиглобализм и раздел мира
12:47 Санкции и реакция Китая
13:39 Нейтрализация глобалистов
15:09 Военная договорённость Британии и Германии
16:05 Планы глобалистов
17:56 Роль Британии в глобалистских планах
19:00 Подавление антиглобалистских сил
20:01 Внешняя политика Британии
20:47 Роль Европы в конфликте
21:46 Стратегия «пятой колонны»

#Геополитика #Стратегия #Сивков #Переговоры #Россия #Киев #Турция #Израиль #Иран #Санкции #Глобализм #МировойКонфликт #Сирия #Азербайджан #Трамп #Путин #Британия #Конфликт#КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Ключевые тезисы


1. Переговоры между Россией и Украиной носят формальный характер:
- Сивков утверждает, что реальные возможности договориться сейчас отсутствуют, так как позиции Москвы и Киева противоположны.
- Украина продолжает получать поддержку от Европы, хоть и в меньших масштабах, и это толкает руководство страны к продолжению войны или к переговорам только на неприемлемых для России условиях.
- Завершение войны на российских условиях для украинской власти и лично для Зеленского таит угрозу физического уничтожения из-за опасности, которую он представляет по причине обладания секретами и участия в коррупционных схемах.

2. Переговоры — инструмент информационной войны:
- Основная задача подобных встреч — не достичь мира, а показать мировому сообществу готовность обсуждать мир, переложив вину за отсутствие компромисса на противника.
- Это позволяет обеим сторонам укреплять свои позиции перед внешними наблюдателями, не жертвуя собственными интересами.

3. Военный прогноз и политические ограничения:
- Военный потенциал России, по мнению Сивкова, достаточен для крупномасштабных наступательных операций.
- Решительные действия сдерживаются политическими соображениями, чтобы не провоцировать прямого военного столкновения с НАТО; однако допускается вероятность наступления в случае угрозы Приднестровью.

4. Глобальное соперничество и “раздел мира”:
- Современную мировую политику определяют три игрока — Россия, Китай и США. Европа, как утверждается, утратила самостоятельное значение.
- Возможна “новая Ялта” (раздел сфер влияния между США, Россией и Китаем), особенно в условиях ослабления глобалистских элит и усиления национальных государств.
- Присутствует скепсис относительно окончательной прозрачности таких договорённостей; реальное распределение сфер влияния останется в тени, а следы будет видно лишь по косвенным действиям стран.

5. Роль глобалистских элит и борьба за власть:
- Глобалисты стремятся к созданию “мирового государства”, уничтожению национальных суверенитетов и транснациональному управлению.
- Их оплот — финансовые потоки, Британия и аристократические европейские круги, пользующиеся подконтрольными элитами.
- Вмешательство глобалистов наблюдается через конфликты в разных регионах, подрыв национальных демократий, организацию конфликтов и попытки дестабилизации через политические элиты внутри государств (в том числе — через “пятую колонну” во власти).

6. Позиция Европы и перспектива внутренних изменений в России:
- Европа, утратив политическую самостоятельность, выступает инструментом в руках глобалистов и США, однако борьбу за внутреннее влияние ведет любыми средствами, включая ограничение демократических процессов.
- Для глобалистов важна дестабилизация России изнутри с помощью высокопоставленных представителей элиты.

---

Аналитический вывод


В беседе Сивкова обнаруживается типичная для современной геополитической экспертной среды попытка описать мир как арену антагонистических столкновений элит — национальных и транснациональных. Главный мотив — невозможность компромисса между системами, где соглашение будет равносильно поражению для одной из сторон. Мир при этом предстает не как пространство поиска баланса интересов, а как поле скрытых и явных конфронтаций, в котором каждый вынужден придерживаться максимальной подозрительности.

В рассуждениях о “разделе мира” и новой Ялте появляется интересная параллель с историей — равновесие, к которому пришли в середине XX века, вновь становится актуальным образом. Только теперь его участники и движущие силы изменились: суверенные государства и экономически-идеологические элиты выступают в новых ролях. Особое внимание уделяется транснациональным финансовым структурам, ставящим под вопрос саму модель национального государства — это явление можно рассматривать как проявление глубокого кризиса легитимности и целостности мировой системы.

Переговоры, по мысли Сивкова, — действо на публику, симуляция поиска решений ради сохранения лица, а не путь к их реальному достижению. Это перекликается с теорией “коммуникативных актов” Хабермаса, где подлинный диалог подразумевает возможность признания правоты другой стороны — здесь этого принципиально не происходит.

Любопытна и параллель с психологией: если стороны отчетливо не готовы к компромиссу, их переговоры напоминают защитное поведение в конфликте — демонстрация открытости при внутренней невозможности уступить. Таким образом, внешняя риторика мира лишь укрепляет внутреннюю непримиримость и даже способствует эскалации.

Что до борьбы транснационалов и “глубинного государства”, здесь автор апеллирует к столь же древнему инстинкту поиска внутренних и внешних врагов, порой превращая сложную мозаичную реальность в черно-белую схему “друзья-враги”. Подобные упрощения — источник социальных мифов, способ уйти от внутреннего диалога и рефлексии.

---

Практические нюансы


- Для простого человека ключевой вывод состоит в том, что современная политика всё больше становится “театр на виду”, в то время как реальные решения принимаются в тени, исходя из баланса интересов элит (и национальных, и глобальных).
- Осознанность здесь состоит в умении видеть иллюзию в публичных жестах и не поддаваться мгновенной эмоциональной реакции. Истина оказывается не столько в громких заявлениях, сколько в способности понимать мотивы и динамику участников: не только “что говорят”, но и “почему говорят”.
- Обилие нарратива о “заговорах” и “скрытых войнах” требует интеллектуального скептицизма. История неоднократно показывала, что как национализм, так и глобализм несут свои опасности, если превращаются в фанатизм — вопрос лишь, обладает ли общество достаточной зрелостью, чтобы не превратиться в игрушку в чьих-то руках.

---

Открытый вопрос


Если невозможно построить диалог с позиций “абсолютной победы” одной стороны, может ли человечество когда-либо научиться искать баланс не через конфликты и раздел сфер влияния, а через подлинное признание ценности иных интересов и опыта? Или антагонизм элит — неизбежная “тень” любой сложной системы, которую можно лишь осознанно смягчать, но не устранить до конца?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/78bf9ceb44db02b54e282a1799480442/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Константин Сивков | Разворот Азербайджана | Актуальные События
Константин Сивков: О миражах
США хотят втянуть в конфликт с Россией Германию. Константин Сивков
В обмен на что американский президент готов уступить всю Украину? Константин Сивков
Кому выгоден удар по больнице в Газе, и как Китай хотят натравить на Россию. Константин Сивков
Старушка Европа готова тряхнуть своим колониальным прошлым. Константин Сивков
ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГОТОВЯТ РОССИИ. КОНСТАНТИН СИВКОВ
Началось взятие под контроль российской элиты. Константин Сивков

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru