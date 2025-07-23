В этом интервью военный эксперт Константин Сивков анализирует текущее состояние мировых конфликтов, обсуждая переговоры между Москвой и Киевом, геополитическую ситуацию в Сирии, интересы ключевых мировых игроков, а также стратегические цели России в условиях глобальной политической борьбы. Сивков делится своим мнением о будущих возможностях мира, роли Турции, Израиля и Ирана, а также влиянии глобалистов на мировой порядок.

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00:00 Введение

00:26 Переговоры между Москвой и Киевом

00:55 Перспективы переговоров

02:47 Цели переговоров

03:55 Возможные сценарии завершения конфликта

04:52 Подготовка к наступлению

06:45 Ситуация в Приднестровье

09:10 Парад в Пекине

09:53 Санкции и мировая политика

10:48 Экономическая война с Китаем

11:47 Антиглобализм и раздел мира

12:47 Санкции и реакция Китая

13:39 Нейтрализация глобалистов

15:09 Военная договорённость Британии и Германии

16:05 Планы глобалистов

17:56 Роль Британии в глобалистских планах

19:00 Подавление антиглобалистских сил

20:01 Внешняя политика Британии

20:47 Роль Европы в конфликте

21:46 Стратегия «пятой колонны»

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