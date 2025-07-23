Константин Сивков | Переговоры обречены | Актуальные События
В этом интервью военный эксперт Константин Сивков анализирует текущее состояние мировых конфликтов, обсуждая переговоры между Москвой и Киевом, геополитическую ситуацию в Сирии, интересы ключевых мировых игроков, а также стратегические цели России в условиях глобальной политической борьбы. Сивков делится своим мнением о будущих возможностях мира, роли Турции, Израиля и Ирана, а также влиянии глобалистов на мировой порядок.
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00:00 Введение
00:26 Переговоры между Москвой и Киевом
00:55 Перспективы переговоров
02:47 Цели переговоров
03:55 Возможные сценарии завершения конфликта
04:52 Подготовка к наступлению
06:45 Ситуация в Приднестровье
09:10 Парад в Пекине
09:53 Санкции и мировая политика
10:48 Экономическая война с Китаем
11:47 Антиглобализм и раздел мира
12:47 Санкции и реакция Китая
13:39 Нейтрализация глобалистов
15:09 Военная договорённость Британии и Германии
16:05 Планы глобалистов
17:56 Роль Британии в глобалистских планах
19:00 Подавление антиглобалистских сил
20:01 Внешняя политика Британии
20:47 Роль Европы в конфликте
21:46 Стратегия «пятой колонны»
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Переговоры между Россией и Украиной носят формальный характер:
- Сивков утверждает, что реальные возможности договориться сейчас отсутствуют, так как позиции Москвы и Киева противоположны.
- Украина продолжает получать поддержку от Европы, хоть и в меньших масштабах, и это толкает руководство страны к продолжению войны или к переговорам только на неприемлемых для России условиях.
- Завершение войны на российских условиях для украинской власти и лично для Зеленского таит угрозу физического уничтожения из-за опасности, которую он представляет по причине обладания секретами и участия в коррупционных схемах.
2. Переговоры — инструмент информационной войны:
- Основная задача подобных встреч — не достичь мира, а показать мировому сообществу готовность обсуждать мир, переложив вину за отсутствие компромисса на противника.
- Это позволяет обеим сторонам укреплять свои позиции перед внешними наблюдателями, не жертвуя собственными интересами.
3. Военный прогноз и политические ограничения:
- Военный потенциал России, по мнению Сивкова, достаточен для крупномасштабных наступательных операций.
- Решительные действия сдерживаются политическими соображениями, чтобы не провоцировать прямого военного столкновения с НАТО; однако допускается вероятность наступления в случае угрозы Приднестровью.
4. Глобальное соперничество и “раздел мира”:
- Современную мировую политику определяют три игрока — Россия, Китай и США. Европа, как утверждается, утратила самостоятельное значение.
- Возможна “новая Ялта” (раздел сфер влияния между США, Россией и Китаем), особенно в условиях ослабления глобалистских элит и усиления национальных государств.
- Присутствует скепсис относительно окончательной прозрачности таких договорённостей; реальное распределение сфер влияния останется в тени, а следы будет видно лишь по косвенным действиям стран.
5. Роль глобалистских элит и борьба за власть:
- Глобалисты стремятся к созданию “мирового государства”, уничтожению национальных суверенитетов и транснациональному управлению.
- Их оплот — финансовые потоки, Британия и аристократические европейские круги, пользующиеся подконтрольными элитами.
- Вмешательство глобалистов наблюдается через конфликты в разных регионах, подрыв национальных демократий, организацию конфликтов и попытки дестабилизации через политические элиты внутри государств (в том числе — через “пятую колонну” во власти).
6. Позиция Европы и перспектива внутренних изменений в России:
- Европа, утратив политическую самостоятельность, выступает инструментом в руках глобалистов и США, однако борьбу за внутреннее влияние ведет любыми средствами, включая ограничение демократических процессов.
- Для глобалистов важна дестабилизация России изнутри с помощью высокопоставленных представителей элиты.
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Аналитический вывод
В беседе Сивкова обнаруживается типичная для современной геополитической экспертной среды попытка описать мир как арену антагонистических столкновений элит — национальных и транснациональных. Главный мотив — невозможность компромисса между системами, где соглашение будет равносильно поражению для одной из сторон. Мир при этом предстает не как пространство поиска баланса интересов, а как поле скрытых и явных конфронтаций, в котором каждый вынужден придерживаться максимальной подозрительности.
В рассуждениях о “разделе мира” и новой Ялте появляется интересная параллель с историей — равновесие, к которому пришли в середине XX века, вновь становится актуальным образом. Только теперь его участники и движущие силы изменились: суверенные государства и экономически-идеологические элиты выступают в новых ролях. Особое внимание уделяется транснациональным финансовым структурам, ставящим под вопрос саму модель национального государства — это явление можно рассматривать как проявление глубокого кризиса легитимности и целостности мировой системы.
Переговоры, по мысли Сивкова, — действо на публику, симуляция поиска решений ради сохранения лица, а не путь к их реальному достижению. Это перекликается с теорией “коммуникативных актов” Хабермаса, где подлинный диалог подразумевает возможность признания правоты другой стороны — здесь этого принципиально не происходит.
Любопытна и параллель с психологией: если стороны отчетливо не готовы к компромиссу, их переговоры напоминают защитное поведение в конфликте — демонстрация открытости при внутренней невозможности уступить. Таким образом, внешняя риторика мира лишь укрепляет внутреннюю непримиримость и даже способствует эскалации.
Что до борьбы транснационалов и “глубинного государства”, здесь автор апеллирует к столь же древнему инстинкту поиска внутренних и внешних врагов, порой превращая сложную мозаичную реальность в черно-белую схему “друзья-враги”. Подобные упрощения — источник социальных мифов, способ уйти от внутреннего диалога и рефлексии.
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Практические нюансы
- Для простого человека ключевой вывод состоит в том, что современная политика всё больше становится “театр на виду”, в то время как реальные решения принимаются в тени, исходя из баланса интересов элит (и национальных, и глобальных).
- Осознанность здесь состоит в умении видеть иллюзию в публичных жестах и не поддаваться мгновенной эмоциональной реакции. Истина оказывается не столько в громких заявлениях, сколько в способности понимать мотивы и динамику участников: не только “что говорят”, но и “почему говорят”.
- Обилие нарратива о “заговорах” и “скрытых войнах” требует интеллектуального скептицизма. История неоднократно показывала, что как национализм, так и глобализм несут свои опасности, если превращаются в фанатизм — вопрос лишь, обладает ли общество достаточной зрелостью, чтобы не превратиться в игрушку в чьих-то руках.
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Открытый вопрос
Если невозможно построить диалог с позиций “абсолютной победы” одной стороны, может ли человечество когда-либо научиться искать баланс не через конфликты и раздел сфер влияния, а через подлинное признание ценности иных интересов и опыта? Или антагонизм элит — неизбежная “тень” любой сложной системы, которую можно лишь осознанно смягчать, но не устранить до конца?