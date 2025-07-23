Как работает система воровства наших денег | Альберт Силантьев
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Профессор Альберт Силантьев о механизмах работы финансовой системы. Как нас обманывает финансовая система и сколько мы теряем. Куда уходят напечатанные деньги. Какие финансовые инструменты обеспечивают преимущества западной денежной системы.
Ведущий: шеф-редактор ИА «АВРОРА» Михаил Потёмко
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#АльбертСилантьев #МихаилПотёмко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Два канала эмиссии денег ФРС
- Первый: финансирование правительства США (главным образом военный бюджет, который служит инструментом защиты финансовой системы).
- Второй: финансирование частных банков — акционеров ФРС, которые затем управляют мировой экономической системой.
2. Историческая структура банковской системы Запада
- Ключевые европейские и американские банки (Лондон, Берлин, Париж, Нью-Йорк и пр.) стали изначальными акционерами ФРС; с тех пор их влияние сохранилось.
3. Фиатная природа доллара
- Доллар стал фиатной валютой (не обеспеченной ничем, кроме доверия), и эмиссия денег превратилась в инструмент накопления и распределения богатства в западной системе по усмотрению её бенефициаров.
4. Банковский мультипликатор и 'рисование денег'
- Центральные и частные банки кредитуют экономику на суммы, во много раз превышающие имеющиеся у них резервы, создавая деньги буквально “из воздуха”. Это позволяет банкам зарабатывать на процентах с “несуществующих” денег.
5. Перекосы и проблемы кредитной экономики
- Избыточная кредитная экспансия и высокие процентные ставки (особенно в России и других странах периферии), приводят к эффекту, когда долг по отношению к реальному ВВП становится несоразмерным (общий долг мировой финансовой системы в десятки раз превышает совокупный мировой ВВП).
6. Превращение бизнеса в придаток финансовых структур
- Экосистемы (“дочерние структуры” банков, работающие зачастую в убыток) используют кредитование для вытеснения независимого бизнеса с рынка, не заботясь о его эффективности как таковой.
7. Международная торговля и котировки валют
- Центральные банки, контролируемые не государством, а глобальными финансовыми интересами, манипулируют курсами нацвалют, что позволяет системно занижать стоимость товаров и ресурсов одних стран в пользу других (“утечка богатства” через торговый дисконт).
8. Массштаб потерь и структурная уязвимость
- Россия и схожие страны теряют ежегодно значительную часть своего ВВП (около 15% только на товарных и финансовых маневрах), а в сумме — до 30% национального продукта из-за структуры мировой финансовой системы. Потери сравнимы с военными катастрофами.
9. Проблемы материального и нематериального обеспечения
- Значительная часть “бумажной” капитализации западных компаний — раздутые биржевые стоимости, не обеспеченные реальными активами. Материальная составляющая — значительно ниже биржевых оценок (для промышленных компаний: менее 30%, для технологических — 2–3%).
10. Вывод о необходимости собственной финансовой системы
- Ключ к уменьшению потерь — отказ от навязанных правил глобальной системы и формирование собственной валютно-финансовой политики и механизмов оценки.
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Аналитический разбор
В данном видео обсуждается принципиальная асимметрия современных финансовых систем, где эмиссионный центр (ФРС и примыкающие структуры) получает право бесконтрольной эмиссии фиатных денег, а остальные участники вынуждены играть по правилам, в которых они постоянно теряют ресурсы. Если рассмотреть описанные процессы сквозь призму теории систем (как в биологии или кибернетике), можно увидеть, что финансовый организм Запада работает как организм с мощно защищённым “сердцем”, перекачивающим ресурсы из “периферии” к “центру”. Эта аналогия позволяет понять, почему устойчивость системы поддерживается не только экономическими, но и военными, идеологическими и информационными каналами.
Интересно отметить схожесть таких структур с известными парадигмами поведения в социальных сетях нейронных сетей: сеть, будучи натренированной извлекать преимущества, будет усиливать собственные позиции за счёт окружающих. Банковский мультипликатор — технический аналог “фидбека” (обратной связи), только в экономике его побочный продукт — перманентный рост долга.
Беседа также вскрывает фундаментальное отличие реальной экономики от спекулятивной: там, где ценность создаётся трудом и производством, финансовые инструменты зачастую работают на “раздутие пустоты” — на самоудовлетворение системы на основе ожиданий будущего роста, а не текущего состояния (аналог булленого пузыря).
Экосистемные конструкции банков напоминают о зависимости не только финансовой, но и технологической — когда структуры, не приносящие прямой пользы, служат лишь инструментами удержания влияния, как паразиты внутри организма.
Манипуляция валютами и курсами иллюстрирует философскую проблему истины обмена: “объективная” стоимость часто оказывается иллюзией, поддерживаемой большими игроками ради собственной выгоды. Как в монадологии Лейбница — каждая “монета” видит истину только со своей (выгодной) стороны.
Особое внимание заслуживает идея торга по ППС (паритет покупательной способности), где реальные экономические показатели страны оказываются “обнулены” манипуляциями валютчиков и игроков рынков, что приводит к системной инфляции, обесцениванию труда, капитала и накоплений.
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Практические выводы
- Участие в глобальной финансовой системе с иностранным эмиссионным центром системно обескровливает экономику периферийных стран, приводя к долгосрочным потерям, сравнимым с военными катастрофами.
- Попытка противостоять этим потерям невозможна без преобразования национальной финансовой политики и создания собственной финансовой инфраструктуры.
- Критическое мышление по отношению к “раздутым” стоимостям и условным преимуществам “мира финансовых услуг” обязательно для сохранения суверенной экономики и накопленного богатства.
- Приверженность исключительно “математическим моделям” и технократизму в оценках скрывает реальные механизмы утечки ценности.
- Рефлексировать важно не ради абстракции, а для выработки практических стратегий защиты своих интересов.
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Философская развилка
В конечном счёте, разоблачив манипулятивные приемы глобальной финсистемы и обозначив практические последствия для государства и граждан, назревает более глубокий вопрос: возможно ли создать систему, где деньги, обмен, ценность и труд были бы связаны справедливой, “честной” связью между людьми и сообществами?
Что вообще значит “справедливость” в распределении ресурсов — и насколько реальна эта идея в мире, где каждый центр силы стремится закрепить своё преимущество?
Не является ли сам поиск универсальной “честности” еще одной иллюзией, столь же утешительной, как и надежда на объективное “золотое обеспечение” денег?
Может быть, путь — не столько в смене структуры, сколько в повышении осознанности участников системы, их способности видеть невидимые механизмы ценности и принимать решения не только из прагматизма, но и из любви и внутренней свободы?
Где граница между необходимостью защищать свои интересы и умением быть частью мира, принимая его несовершенство?
Как вы, читатель, определяете для себя истинную ценность — и можно ли её измерить в деньгах?