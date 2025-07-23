Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Как работает система воровства наших денег | Альберт Силантьев

24 0
Переслано от: Точка Сборки

Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot

Профессор Альберт Силантьев о механизмах работы финансовой системы. Как нас обманывает финансовая система и сколько мы теряем. Куда уходят напечатанные деньги. Какие финансовые инструменты обеспечивают преимущества западной денежной системы.

Ведущий: шеф-редактор ИА «АВРОРА» Михаил Потёмко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АльбертСилантьев #МихаилПотёмко #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы


1. Два канала эмиссии денег ФРС
- Первый: финансирование правительства США (главным образом военный бюджет, который служит инструментом защиты финансовой системы).
- Второй: финансирование частных банков — акционеров ФРС, которые затем управляют мировой экономической системой.

2. Историческая структура банковской системы Запада
- Ключевые европейские и американские банки (Лондон, Берлин, Париж, Нью-Йорк и пр.) стали изначальными акционерами ФРС; с тех пор их влияние сохранилось.

3. Фиатная природа доллара
- Доллар стал фиатной валютой (не обеспеченной ничем, кроме доверия), и эмиссия денег превратилась в инструмент накопления и распределения богатства в западной системе по усмотрению её бенефициаров.

4. Банковский мультипликатор и 'рисование денег'
- Центральные и частные банки кредитуют экономику на суммы, во много раз превышающие имеющиеся у них резервы, создавая деньги буквально “из воздуха”. Это позволяет банкам зарабатывать на процентах с “несуществующих” денег.

5. Перекосы и проблемы кредитной экономики
- Избыточная кредитная экспансия и высокие процентные ставки (особенно в России и других странах периферии), приводят к эффекту, когда долг по отношению к реальному ВВП становится несоразмерным (общий долг мировой финансовой системы в десятки раз превышает совокупный мировой ВВП).

6. Превращение бизнеса в придаток финансовых структур
- Экосистемы (“дочерние структуры” банков, работающие зачастую в убыток) используют кредитование для вытеснения независимого бизнеса с рынка, не заботясь о его эффективности как таковой.

7. Международная торговля и котировки валют
- Центральные банки, контролируемые не государством, а глобальными финансовыми интересами, манипулируют курсами нацвалют, что позволяет системно занижать стоимость товаров и ресурсов одних стран в пользу других (“утечка богатства” через торговый дисконт).

8. Массштаб потерь и структурная уязвимость
- Россия и схожие страны теряют ежегодно значительную часть своего ВВП (около 15% только на товарных и финансовых маневрах), а в сумме — до 30% национального продукта из-за структуры мировой финансовой системы. Потери сравнимы с военными катастрофами.

9. Проблемы материального и нематериального обеспечения
- Значительная часть “бумажной” капитализации западных компаний — раздутые биржевые стоимости, не обеспеченные реальными активами. Материальная составляющая — значительно ниже биржевых оценок (для промышленных компаний: менее 30%, для технологических — 2–3%).

10. Вывод о необходимости собственной финансовой системы
- Ключ к уменьшению потерь — отказ от навязанных правил глобальной системы и формирование собственной валютно-финансовой политики и механизмов оценки.

---

Аналитический разбор


В данном видео обсуждается принципиальная асимметрия современных финансовых систем, где эмиссионный центр (ФРС и примыкающие структуры) получает право бесконтрольной эмиссии фиатных денег, а остальные участники вынуждены играть по правилам, в которых они постоянно теряют ресурсы. Если рассмотреть описанные процессы сквозь призму теории систем (как в биологии или кибернетике), можно увидеть, что финансовый организм Запада работает как организм с мощно защищённым “сердцем”, перекачивающим ресурсы из “периферии” к “центру”. Эта аналогия позволяет понять, почему устойчивость системы поддерживается не только экономическими, но и военными, идеологическими и информационными каналами.

Интересно отметить схожесть таких структур с известными парадигмами поведения в социальных сетях нейронных сетей: сеть, будучи натренированной извлекать преимущества, будет усиливать собственные позиции за счёт окружающих. Банковский мультипликатор — технический аналог “фидбека” (обратной связи), только в экономике его побочный продукт — перманентный рост долга.

Беседа также вскрывает фундаментальное отличие реальной экономики от спекулятивной: там, где ценность создаётся трудом и производством, финансовые инструменты зачастую работают на “раздутие пустоты” — на самоудовлетворение системы на основе ожиданий будущего роста, а не текущего состояния (аналог булленого пузыря).

Экосистемные конструкции банков напоминают о зависимости не только финансовой, но и технологической — когда структуры, не приносящие прямой пользы, служат лишь инструментами удержания влияния, как паразиты внутри организма.

Манипуляция валютами и курсами иллюстрирует философскую проблему истины обмена: “объективная” стоимость часто оказывается иллюзией, поддерживаемой большими игроками ради собственной выгоды. Как в монадологии Лейбница — каждая “монета” видит истину только со своей (выгодной) стороны.

Особое внимание заслуживает идея торга по ППС (паритет покупательной способности), где реальные экономические показатели страны оказываются “обнулены” манипуляциями валютчиков и игроков рынков, что приводит к системной инфляции, обесцениванию труда, капитала и накоплений.

---

Практические выводы


- Участие в глобальной финансовой системе с иностранным эмиссионным центром системно обескровливает экономику периферийных стран, приводя к долгосрочным потерям, сравнимым с военными катастрофами.
- Попытка противостоять этим потерям невозможна без преобразования национальной финансовой политики и создания собственной финансовой инфраструктуры.
- Критическое мышление по отношению к “раздутым” стоимостям и условным преимуществам “мира финансовых услуг” обязательно для сохранения суверенной экономики и накопленного богатства.
- Приверженность исключительно “математическим моделям” и технократизму в оценках скрывает реальные механизмы утечки ценности.
- Рефлексировать важно не ради абстракции, а для выработки практических стратегий защиты своих интересов.

---

Философская развилка


В конечном счёте, разоблачив манипулятивные приемы глобальной финсистемы и обозначив практические последствия для государства и граждан, назревает более глубокий вопрос: возможно ли создать систему, где деньги, обмен, ценность и труд были бы связаны справедливой, “честной” связью между людьми и сообществами?

Что вообще значит “справедливость” в распределении ресурсов — и насколько реальна эта идея в мире, где каждый центр силы стремится закрепить своё преимущество?

Не является ли сам поиск универсальной “честности” еще одной иллюзией, столь же утешительной, как и надежда на объективное “золотое обеспечение” денег?

Может быть, путь — не столько в смене структуры, сколько в повышении осознанности участников системы, их способности видеть невидимые механизмы ценности и принимать решения не только из прагматизма, но и из любви и внутренней свободы?

Где граница между необходимостью защищать свои интересы и умением быть частью мира, принимая его несовершенство?

Как вы, читатель, определяете для себя истинную ценность — и можно ли её измерить в деньгах?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/aeaec4ddf25c720fa58a76a5e50c4004/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О том, как работают судебные приставы
Как работал Генри Форд
Как коррупция и воровство спасли Россию
Наука не хочет знать. Часть 9 [Как работает «Карма» на самом деле?]
Как работают агенты влияния
Как работает телевидение страны, проигравшей Холодную войну?
Как работает пропаганда Халифата
Кровавая нефть. Как работает черный рынок черного золота

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru