Александр Проханов. Бессмертие внутри нас.

Российская элита пребывает в пороках. Роскошные яхты, личные самолёты, дворцы и виллы на всех меридианах и континентах. Бесстыдство и цинизм по отношению к своим соотечественникам, когда одни в наспех купленных бронежилетах и касках, экономя на сухпайках, погружаются в мокрые окопы Донбасса. А другие садятся в перламутровые, как раковины, джакузи, и им в душистую пену привозят малолеток, и они из джакузи по золотым айфонам переговариваются с друзьями на других континентах, приглашая их на вечеринку в Монако. Российская элита рвётся в бессмертие, желая унести в него нескончаемые наслаждения и утехи, не ведая, что за этими утехами в бесконечность придут расстрельные рвы, пожары и погромы во дворцах, когда бессмертных олигархов поведут по скользким ступеням в бессмертные подвалы, где им станут всаживать в печень бессмертные пули, и они будут лежать на бетонном полу, корчась в бессмертных муках.

Американское бессмертие направлено на создание бессмертного человеческого тела с сохранением в теле всех его пороков и недостатков, его тоски по потерянному раю, его неверия в божественные законы, присваивания этих законов себе, создания из этих законов беззакония. Американское бессмертие делает бессмертной смерть. В американском бессмертии грех не подлежит изживанию. Человек не стремится к совершенству, не идёт от рождения к смерти путём исканий, заблуждений, великих откровений, падений, взлётов, чтобы в своём последнем вздохе приложиться к Господу, почувствовав, как из господних глаз капает на него слеза бессмертия, и он получает бессмертие как награду за земное подвижничество, жертву во имя ближних, благоговение перед бытием, подчинённым законам божьим.

В сегодняшней России бессмертие добывают не банкиры с их криптовалютой. Не парламентарии с их круговертью законов, где один вылупляется из другого как полная его противоположность. Не бесстыдницами, приезжающими венчаться в пушкинскую церковь на катафалке. Не губернаторами, обирающими свои губернии до выжженной земли. В сегодняшней России бессмертие добывают воины Донбасса, русские мужики всех возрастов и званий, приносящие вековечную русскую жертву, отдающие свои жизни “за други своя”. И эти “други своя” — их родные старики и младенцы, их лесные тропы, летящие на землю дожди, их Пушкин и рублёвская “Троица”, их заповедная, драгоценная, бессмертная, угодная Богу Россия, чьё бессмертие добывается каждым поколением русских людей, совершающих жертвенный русский подвиг.

“Мой милый, ты умрёшь когда-нибудь”, —

Так в детстве моя мама говорила.

Но пуля постучала тихо в грудь

И мне в бессмертье двери отворила.

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