Александр Проханов. Бессмертие внутри нас.
Александр Проханов. Бессмертие внутри нас.
Российская элита пребывает в пороках. Роскошные яхты, личные самолёты, дворцы и виллы на всех меридианах и континентах. Бесстыдство и цинизм по отношению к своим соотечественникам, когда одни в наспех купленных бронежилетах и касках, экономя на сухпайках, погружаются в мокрые окопы Донбасса. А другие садятся в перламутровые, как раковины, джакузи, и им в душистую пену привозят малолеток, и они из джакузи по золотым айфонам переговариваются с друзьями на других континентах, приглашая их на вечеринку в Монако. Российская элита рвётся в бессмертие, желая унести в него нескончаемые наслаждения и утехи, не ведая, что за этими утехами в бесконечность придут расстрельные рвы, пожары и погромы во дворцах, когда бессмертных олигархов поведут по скользким ступеням в бессмертные подвалы, где им станут всаживать в печень бессмертные пули, и они будут лежать на бетонном полу, корчась в бессмертных муках.
Американское бессмертие направлено на создание бессмертного человеческого тела с сохранением в теле всех его пороков и недостатков, его тоски по потерянному раю, его неверия в божественные законы, присваивания этих законов себе, создания из этих законов беззакония. Американское бессмертие делает бессмертной смерть. В американском бессмертии грех не подлежит изживанию. Человек не стремится к совершенству, не идёт от рождения к смерти путём исканий, заблуждений, великих откровений, падений, взлётов, чтобы в своём последнем вздохе приложиться к Господу, почувствовав, как из господних глаз капает на него слеза бессмертия, и он получает бессмертие как награду за земное подвижничество, жертву во имя ближних, благоговение перед бытием, подчинённым законам божьим.
В сегодняшней России бессмертие добывают не банкиры с их криптовалютой. Не парламентарии с их круговертью законов, где один вылупляется из другого как полная его противоположность. Не бесстыдницами, приезжающими венчаться в пушкинскую церковь на катафалке. Не губернаторами, обирающими свои губернии до выжженной земли. В сегодняшней России бессмертие добывают воины Донбасса, русские мужики всех возрастов и званий, приносящие вековечную русскую жертву, отдающие свои жизни “за други своя”. И эти “други своя” — их родные старики и младенцы, их лесные тропы, летящие на землю дожди, их Пушкин и рублёвская “Троица”, их заповедная, драгоценная, бессмертная, угодная Богу Россия, чьё бессмертие добывается каждым поколением русских людей, совершающих жертвенный русский подвиг.
“Мой милый, ты умрёшь когда-нибудь”, —
Так в детстве моя мама говорила.
Но пуля постучала тихо в грудь
И мне в бессмертье двери отворила.
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Комментарий редакции
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Ключевые тезисы статьи
1. Резкое противостояние между «элитой» и «простыми людьми»:
Проханов противопоставляет российскую элиту, погружённую в роскошь, цинизм и аморализм, людям Донбасса, воюющим и жертвующим собой ради Родины.
2. Критика западных (американских) представлений о бессмертии:
По мнению автора, западная (особенно американская) идея бессмертия концентрируется на физическом продолжении жизни, бессмертии тела — при сохранении всех страстей, грехов и душевной ущербности. Это, по Проханову, «бессмертие смерти».
3. Русская концепция бессмертия:
Проханов подчеркивает, что русское бессмертие — не в телесных утехах или технических прогрессах, а в жертвенности, духовной победе, самопожертвовании ради других и высших идеалов.
4. Жертвенность и подвиг как условие «истинного бессмертия»:
Сквозная мысль: подлинное бессмертие обретается в готовности жертвовать собой — ради ближних, Родины, традиционных духовных ценностей. Эта жертва созидает историческое, духовное бессмертие народа.
5. Образ героизма и смерти:
Воины, погибающие во имя России, представляются авторами источниками реального бессмертия, противопоставленного мнимому бессмертию элит и технического прогресса.
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Аналитический разбор
1. Социальный конфликт и символика элиты
Проханов рисует карикатурный, но меткий образ распущенной элиты — яхты, джакузи, вечеринки в Монако, безразличие и социальная дистанция. Это не просто критика — это эстетизация противоположности народу. Здесь работает вечный исторический топос: “золотая молодежь” и «герои на войне». В западной философии и психологии подобный раскол можно соотнести с понятием «властная верхушка contra народ» (Марвин Харрис, Пьер Бурдье), где элита часто замыкается в самодостаточном, но хрупком мире. Идеализация страдающего народа, в свою очередь, также опасна, ведь она часто романтизирует лишения ради коллективного мифа.
2. Различие концепций бессмертия
Проханов критикует западный техно-идеализм: идея цифрового или телесного бессмертия (трансплантация сознания, вечная молодость) не решает проблему зла в душе, не дает очищения. Здесь видны отголоски и христианской аскетики (Павел, Иоанн Лествичник), и современной критики трансгуманизма. В то же время, подход автора иногда уходит в идеализацию «русской» духовности, опасаясь тех же ловушек: отчуждение, мифотворчество, укоренение в страдании как самоцели.
3. Жертва и подвиг: бессмертие как духовная практика
В русской традиции жертвенность — не только религиозная, но и глубоко экзистенциальная категория: судьба, долг, любовь как самоотдача. Интересно, что этот аспект частично пересекается с западным гуманизмом (Альбер Камю, Виктор Франкл) — смысл жизни в служении другим и преодолении. Однако разница в том, что Проханов видит в этом сакральность, «вес» истории, личное страдание как залог вечной жизни в небесном или национальном смысле.
4. Иллюзорность идеала
Автор создает не только негативный образ элиты (иллюзия бессмертия через удовольствие), но и идеализирует народный подвиг, иногда забывая, что страдание само по себе не гарантирует нравственного превосходства. В каждом из этих полюсов — свои проекции и ловушки.
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Выводы (прагматичные и философские)
- Бессмертие как категория всегда двойственно: В физическом плане оно невозможно; как культурное или духовное наследие — достижимо, но всегда связано с жертвой, отречением, готовностью служить чему-то большему.
- Критика элиты и западного подхода поднимает реальный, но не новый вопрос: Где проходит граница осмысленной жизни — в экзальтации наслаждений, в техно-магах, или в смиренном принятии страдания? Но опасно идеализировать любой из этих путей.
- Истинная ценность бессмертия — в способности выходить за пределы эгоизма: Неважно, будут ли это героические поступки, научные открытия или просто честная, добрая жизнь ради близких.
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Открытый вопрос
Возможна ли такая форма бессмертия, при которой не нужно ставить память о своих страданиях или победах превыше жизни и счастья других людей?
Как найти баланс между личной осмысленностью, служением общему благу и уважением к индивидуальности — чтобы бессмертие не стало новым миражом, а жизнь не ускользала в тени великих подвигов или бездумных удовольствий?
Истина всегда где-то между нами, в том, как мы живём каждое мгновение. Как, по-вашему, возможно ли построить социальную или личную модель бессмертия, которая не будет повторять прошлых ловушек — ни иллюзии элитарного удовольствия, ни саморазрушительного культа страдания?
Куда это его унесло ?