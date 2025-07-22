Зачем Дамаск атаковал друзов, а Израиль Дамаск
В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
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Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы видео
1. Контекст обострения
Сирийское побоище 2025 года – это еще один виток хронического конфликта, напоминающий «ветхозаветную предопределенность» в регионе, где нет надежных альянсов и устоявшихся форм взаимодействия. Старые союзники меняют позиции, а новые связи эфемерны.
2. Уязвимость и оппортунизм политических режимов
И режим нового сирийского лидера Ахмеда Аш-Шара (бывшего Абу Аль-Джулани), и израильское руководство действуют исходя из прагматических, ситуативных интересов, зачастую нарушая прежние обещания, как только ситуация становится выгодной.
3. Размытые границы добра и зла
Границы между врагами и союзниками размыты. Израиль – традиционный противник Сирии – вмешивается, чтобы защитить друзскую общину, опираясь на внутреннее лобби и геополитический расчет. Сирийский режим, напротив, атакует друзов и местные племена в попытке сохранить территориальную целостность и контроль над каналами контрабанды.
4. Роль внешних акторов
США, Турция, Иран и арабские государства действуют ситуативно. Примеры: участие США в переговорах, сдержанная реакция Турции, попытки Израиля защитить дружественные группы. Мирные инициативы вроде «соглашений Авраама» оказываются всего лишь «чертежами», мало связанными с реальностью.
5. Реальные и иллюзорные мотивы
Резня и атаки на юге Сирии – не просто межплеменные столкновения. За этим скрывается контроль за значимыми экономическими потоками (контрабанда каптагона), борьба за коридоры к нефтяным месторождениям и попытка подавить нелояльные элементы.
6. Израиль: мотивы и дилеммы
Для Израиля вмешательство – результат давления как внутреннего (друзы – значимое лобби), так и внешнего: нельзя терять лицо как региональная сила, особенно на фоне утраты классических союзов и внутренних трений (проблемы с коалицией у Нетаньяху).
7. Фрагментарность власти и хрупкость легитимности
Попытки нового сирийского режима выстроить государство на светском национализме наталкиваются на сопротивление разрозненных локальных интересов, на примере конфликтов в Латакии и Эс-Сувейде.
8. Манипуляция инфопространством и неясность истины
Версия о межплеменной вражде между друзами и бедуинами выглядит натянутой: настоящая причина эскалации – системное давление Дамаска, а не местные ссоры. Информационная завеса и «психологические операции» маскируют подлинные причины.
9. Непредсказуемость ближневосточной политики
Отношения Турции и нынешнего сирийского режима демонстрируют ситуативность: первых захватывает риторика о «восстановлении Османской империи», но когда доходит до конкретных шагов, они предпочитают дистанцироваться и готовиться к смене власти в Дамаске.
Аналитический вывод
В этом видео наглядно раскрывается суть ближневосточного конфликта как пространства нескончаемых ситуативных альянсов, где идеалистические нарративы («соглашения Авраама» или светский национализм в Сирии) сталкиваются с практикой войн за территорию, ресурсы и легитимность. Ни одна из сторон не действует согласно абстрактному добру или злу, а лишь балансирует между давлением внешних акторов, внутренними интересами общин и необходимостью демонстрировать силу.
Израиль вмешивается из соображений прагматизма, внутренней политики и необходимости поддерживать имидж. Для Дамаска атака на друзов — шаг к контролю над нелояльными территориями и экономическими потоками, даже если приходится играть с разными вооружёнными группами. США и Турция лишь поддерживают видимость контроля, на деле следя за тем, как изменяется баланс сил, и всегда готовы скорректировать свою линию.
Здесь ощущается иллюзорность любых идеализаций: как светского национализма, так и образа «демократического обновления». Всё это маскирует борьбу за выживание режимов и группировок, где единственная постоянная — изменчивость самой ситуации. Пресловутая «истина» распыляется между пропагандой, прагматикой и мифами, а общественное мнение во всех странах становится объектом манипуляции и ситуативного толкования.
Практические выводы
- Надежных и предсказуемых союзов в регионе больше нет; политическая субъектность каждого актора здесь — вещь чрезвычайно условная, а власть любой группы всегда временная.
- Масштабные перемены инициируют не идеология или вера, а реальные прагматические интересы: контроль над территориями, потоками ресурсов, влиянием.
- Для наблюдателя важно не поддаваться поверхностным объяснениям и верить в удобные нарративы; анализировать события нужно сквозь призму пересечения интересов, вечно меняющихся обстоятельств и системного недоверия между всеми игроками.
- Легитимность — понятие условное: в современном Ближнем Востоке она быстро расходуется на алтаре выживания.
Открытый вопрос для размышления
Если истина в этих конфликтах всегда ситуативна, а «добро» и «зло» определяются контекстом и выгодой момента — существует ли вообще возможность выстроить на Ближнем Востоке какую-либо долгосрочную систему доверия, не основанную на страхе и временной выгоде? Или же природа человеческих общностей и государств изначально обречена на вечное балансирование между обманом и насилием?