Юрий Поляков в гостях у преподавателей и студентов МПГУ 28.05.2025 года
Запись встречи известного российского писателя Юрия Полякова с преподавателями и студентами МПГУ 28 мая 2025 года в Зале Ученого Совета Главного корпуса МПГУ.
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Комментарий редакции
1. Литературная биография и личный путь Полякова
— Поляков представлен как “живой классик”, повлиявший на мировоззрение поколения преподавателей и студентов, и сам активно рефлексирует над этим статусом.
— Он подробно рассказывает об этапах своей жизни: школьное и вузовское творчество, дебют в печати, долгую деятельность в “Литературной газете”.
2. Отношение к советскому прошлому и литературе
— Явно прослеживается уважение к советскому прошлому, осознанная критическая позиция: он никогда не “бросал чернильницами” в историю, признавая и сложные, и светлые стороны ушедшей эпохи.
— Критика бюрократизации и недостатков системы совмещается с ностальгией и признанием советских ценностей.
3. Особенности советской и постсоветской литературной среды
— Писатель многократно отмечает, что в советское время существовала сеть поддержки молодых авторов, способствовавшая выявлению и развитию талантов — литобъединения, студии, рекомендации признанных мастеров.
— Постсоветская эпоха характеризуется с его точки зрения фрагментацией, уходом квазилиберальной прессы от настоящей литературы, а также проблемой “раскачки лодки” через литературу.
4. Проблема экранизаций и взаимодействие с искусством
— Поляков размышляет о различии подходов к кино и театру: автор редко может действительно контролировать процесс экранизации, режиссёр становится “одержим идеей” и меняет замысел; сам Поляков пишет пьесы “старой школы”, с жёсткой мотивацией поступков персонажей, чтобы сдерживать произвол постановщиков.
5. Критика постмодернизма и литературы “травмы”
— Его роман “Козлёнок в молоке” был написан как пародия на постмодернизм, который, по мнению Полякова, не стал в России самостоятельным и значимым явлением, а органично перетёк в литературу “травмы”, где главной травмой стала “сам факт рождения в России”.
— Писатель иронизирует над тем, как за страдания по поводу собственной “российскости” современные авторы получают признание и государственные премии.
6. Роль литературы в российском обществе
— Поляков видит литературу интегральной частью культурной и даже политической жизни России: именно в литературе осмысляются новые идеи и “обкатываются” ценностные модели (в отличие от немецкой философии).
— Он отмечает широкий жанровый охват русской литературы: публицистика и очерк у нас неотделимы от художественного слова.
— Даже государственные деятели “заимствуют” идеи у писателей и публицистов, хотя редко признают это открыто.
7. Упадок статуса писателя в постсоветской России
— После 1991 года статус писателя намеренно был снижен, особенно писателей-патриотов, а поддержка и премии чаще оказывались либеральным авторам, многие из которых затем признаны “иностранными агентами”.
— По мнению Полякова, такое положение возникло потому, что компрадорской (зависимой от Запада) элите не нужны писатели-патриоты.
8. Классика — как критерий востребованности
— Классик — это “перечитываемый” автор, не тот, за кого “топят” блогеры или критики, а тот, к кому возвращаются разные поколения читателей.
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Выводы и философские наблюдения:
В этом разговоре просматривается очень важная для российской культуры проблема — смещение критериев значимости: от подлинного, внутренне необходимого творчества (которое, по Полякову, становится “классическим” потому, что его перечитывают) к внешней, стихийно формируемой легитимации через медийную репутацию, гранты, премии и проекты. Писатель отвергает романтизацию прошлого, но и не становится “убеждённым консерватором” — его позиция сложна и основана на внутренней ответственности автора перед временем, народом и собой.
Любопытна параллель между работой режиссёра (или редактора) и творческим “искусом” современного писателя, вынужденного существовать в сложной среде, где “режиссёр” (будь то власть, критик, дух времени) пытается перехватить или изменить авторское послание. Это сравнение легко расширить до любого культурного посредника, в том числе — до нейросетей: ведь современные технологии, так же, как и редакторы, порой вмешиваются в исходный смысл, что порождает новые вопросы о границах авторства и ответственности.
Поляков глубок в своей прагматичности: он не идеализирует свободу слова, считая, что свобода автора лишь тогда ценна, когда она не разрушает этическое и государственное основание общества — иначе “судьба отечества может оказаться дороже”.
Наконец, его взгляд на место литературы в российской идентичности поднимает фундаментальный вопрос: можно ли “обновить общество”, не обновляя содержание искусства? И быть может, подлинная культурная революция начинается именно с того момента, когда авторы снова делаются интересными своей стране и становятся “перечитываемыми” — не только вопреки, но и благодаря меняющейся эпохе.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина постоянно перехватывается и перерабатывается “режиссёрами”, властью, медиа или временем — возможна ли подлинная классика в нашем мире, и в чем может состоять ответственность автора за её создание? Где личная истина творца превращается в общественное достояние — и не обречён ли этот процесс всегда быть конфликтным?