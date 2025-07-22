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Новое интервью с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!

Почему Трамп – это антикризисный менеджер, который должен сломать и перезапустить американскую систему? Как мировая элита запустила развал глобального мира на макрорегионы?

Зачем США и Израиль навязывают военную эскалацию Ирану? Почему ядерная программа Ирана на самом деле никому не мешает? Как американцы планируют сдерживать Китай, претендующий на мировую гегемонию? Гражданская война в США: консерваторы, демократы и мексиканские картели.

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 В гостях Андрей Школьников

00:33 События на Ближнем Востоке: что это было?

04:08 Интеграция: образование Вологодчины

06:10 Израиль – рациональность в пределе

08:52 Трамп – человек-антикриз

11:50 Развал глобального мира и спасение Америки

14:13 Удар по Ирану – «многоходовка»

15:22 Как Трамп ломает систему?

19:49 «Израиль спасает Иран»

23:48 План Трампа на Китай и Европу

26:02 Перекрытие Ормузского пролива – угроза Китаю

31:04 Нужно не дать Ирану сдаться

33:35 В Иране к власти пришли «дерзкие полковники»

38:28 Латиноамериканские картели в США – полноценный полюс силы

42:39 Гражданская война в США недопустима

45:52 Продолжение следует

Андрей Школьников:

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Виктория Федосова:

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