ШКОЛЬНИКОВ про Трампа и мировую элиту, Иран, Израиль и США, сдерживание Китая и войны картелей
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Новое интервью с российским политологом и геостратегом Андреем Школьниковым на Метаметрике!
Почему Трамп – это антикризисный менеджер, который должен сломать и перезапустить американскую систему? Как мировая элита запустила развал глобального мира на макрорегионы?
Зачем США и Израиль навязывают военную эскалацию Ирану? Почему ядерная программа Ирана на самом деле никому не мешает? Как американцы планируют сдерживать Китай, претендующий на мировую гегемонию? Гражданская война в США: консерваторы, демократы и мексиканские картели.
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 В гостях Андрей Школьников
00:33 События на Ближнем Востоке: что это было?
04:08 Интеграция: образование Вологодчины
06:10 Израиль – рациональность в пределе
08:52 Трамп – человек-антикриз
11:50 Развал глобального мира и спасение Америки
14:13 Удар по Ирану – «многоходовка»
15:22 Как Трамп ломает систему?
19:49 «Израиль спасает Иран»
23:48 План Трампа на Китай и Европу
26:02 Перекрытие Ормузского пролива – угроза Китаю
31:04 Нужно не дать Ирану сдаться
33:35 В Иране к власти пришли «дерзкие полковники»
38:28 Латиноамериканские картели в США – полноценный полюс силы
42:39 Гражданская война в США недопустима
45:52 Продолжение следует
Андрей Школьников:
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Виктория Федосова:
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Комментарий редакции
1. Ближний Восток — только начало долгой трансформации
Анализ текущих событий между Израилем и Ираном рассматривается не в изоляции, а как этап масштабных процессов по распаду старого "глобального мира". Это "разведка боем" новых конфигураций мирового баланса, начало длинной серии столкновений и перестроек с непредсказуемым темпом.
2. Несовпадение заявленных и реальных целей
Многое из политической риторики и публичных заявлений мировой элиты — лишь прикрытие для истинных целей. Акцентируется разрыв между внешними посылами (например, вокруг ядерной программы Ирана) и настоящей мотивацией: за кулисами часто нет реального желания договариваться.
3. Глобальное падение гегемонии США
Автор детально описывает путь США: попытки американских элит сохранить глобальное доминирование (от 1990-х, через спецоперации, финансовые и торговые реформы) провалились. За Трампом закрепляется роль радикального "антикризисника": не удерживать статус-кво, а намеренно сломать старую систему ради спасения самой Америки, пожертвовав контролем над глобусом.
4. Внутренняя устройство мировой элиты
Не существует единого "мирового правительства" — есть сложная сеть взаимоувязанных элит, конкурирующих и приходящих к консенсусу через серию негласных договорённостей. Решения принимаются "средней температурой по больнице".
5. Китай и "персидский узел"
Главная угроза США после ухода из прямой глобальной гегемонии — рост Китая. Отсюда стратегическое желание "разжечь" нестабильность в Персидском заливе: перекрытие поставок нефти и газа одновременно создает тяжелые условия для Китая и Европы, при этом США опираются на собственные внутренние энергоресурсы.
6. Израиль – зачистка территории и самостоятельная стратегия
Израиль движется к радикальной трансформации — выдавливанию и выселению арабского населения, превращению страны в крепость, ожидая скорого ухода американской поддержки.
7. Иран — “выживать до лучших времен”, но под внешним давлением
Современная элита Ирана устала и ищет компромисс, но на смену приходят более радикальные кадры — аналог масштабной смены советских руководящих слоев 1930-х годов. И для России задача — сохранить потенциал Ирана как стратегического партнёра на среднесрочную перспективу, несмотря на нынешние невыгодные для Ирана обстоятельства.
8. Внутриполитическая ситуация в США
Гражданская война долго считалась потенциальным полезным инструментом "очистки" страны, но теперь (2024–2025) этот вариант смертельно опасен. Третий устойчивый полюс силы — латиноамериканские криминальные картели и их подконтрольные районы — создают многоуровневый кризис идентичности и управления.
9. Опасность “старых иллюзий”
Часть элиты и сторонников радикальных изменений в США (народные популисты трамписты) мечтают о возврате к "великой Америке" прошлого, не понимая, что косметических реформ недостаточно — требуется системный пересмотр всей архитектуры.
10. Гибкость, цинизм и рациональность элит
И элиты США, и Китая, и Израиля, и Ирана действуют прагматично, расчетливо, часто аморально по внешней шкале; иллюзии о принципиальности или человеческих ценностях часто служат дымовой завесой.
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Выводы и практические акценты
В этом видео Андрей Школьников отвергает иллюзорное чтение новостной поверхности и предлагает смотреть на тенденции во времени, глубже прячащиеся мотивации элит и исторический опыт. Основная мысль — мир вступил в эпоху тектонических сдвигов: рушится "глобальный проект", появляются новые силы и конфигурации, и ключевые игроки вынуждены действовать не столько ради прогресса, сколько ради выживания своих коллективных и национальных "Я".
Несмотря на декларации примирения, региональные конфликты используются для изменения мировой энергетической и политической логистики: нестабильность на Ближнем Востоке выгодна США как акция против Китая и Европы. Израиль жестко ищет свою автономию, Иран балансирует на грани, а Россия — думает о долгосрочных транспортных и стратегических коридорах.
Автор подчеркивает самообман как универсальную проблему: элиты и народы часто живут прошлым, не принимая необходимость более глубоких изменений. Классическая тема идеализации — видеть желаемое (например, вождя-спасителя, благие реформы, национальный подъем) вместо признания дискомфортных реалий; эта иллюзия опасна как для стран, так и для личностей.
Внутри США попытки стравить внутренние лагеря сегодня уже чреваты полной утратой контроля — если "третий игрок" (криминальные картели, мигрантские волны) высвободится, коллапс монополии на насилие получится необратимым.
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Размышление и открытый вопрос
Это рассуждение, насыщенное политическим прагматизмом, передаёт настроение эпохи, в которой прозрачность теряется, границы и идентичности размываются, а решения всё чаще принимаются из позиции наименьшего вреда, а не максимальной пользы. Возникает философский парадокс: может ли человечество, занятое постоянным "тушением пожаров", создать нечто истинно новое — или мы обречены бесконечно перестраивать руины старого мира ради столь же иллюзорной стабильности?
Так возникает вопрос:
Какова роль личной и коллективной честности — осознанного признания сложных и неприятных реалий — в эпоху, где весь мировой порядок строится на (вынужденных) иллюзиях и рациональном цинизме? Способны ли мы, как отдельные люди и как общества, найти баланс между трезвым прагматизмом и стремлением к новым идеалам, не скатываясь снова в обман — самого себя и друг друга?