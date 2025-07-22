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“Почему Сталин — верный ученик Ленина и самый главный антисталинист”. Е.Ю.Спицын “Прямой эфир

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на Радио АВРОРА от 14 июля 2025 г.
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https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
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Историк Евгений Спицын и секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе, председатель Центрального совета РУСО Игорь Макаров обсуждают решение КПРФ о восстановлении полноты исторической справедливости в отношении И.В. Сталина и другие резолюции XIX партийного съезда.

Ведущий: политический обозреватель ИА «АВРОРА» Фёдор Бирюков

Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71

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Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909

#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир

Комментарий редакции

Ключевые идеи обсуждения:

1. Резолюция КПРФ по отношению к Сталину:
На 19-м съезде КПРФ была принята резолюция об исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина. Это не формальная «реабилитация», а осуждение докладов Хрущёва, которые признаны лживыми, фальсифицированными и не соответствующими исторической реальности. Отмечается, что советский народ никогда не отрекался от Сталина, и никакой реальной судебной или детальной научной реабилитации Сталин не требует — историческая истина и народное отношение говорят сами за себя.

2. Исторический контекст и долгий путь к резолюции:
Вопрос о пересмотре отношения к Сталину возникал неоднократно, ещё со времени после отставки Хрущёва и в годы Брежнева. Однако политическая конъюнктура часто мешала даже частичному признанию позиции противников «разоблачений» Сталина. Сама партия, по словам участников, «выстрадала» этот документ в течение 35 лет — с 1990 года.

3. Роль исторических исследований:
Принятие резолюции объясняется и появлением новых архивных исследований, доказывающих иные масштабы репрессий, и переосмыслением роли Сталина в истории. Подчёркивается, что авторство крупнейших репрессивных кампаний, по документам, лежит не только на Сталине, а ответственность часто смешивается или перекладывается предшествующими волнами борьбы за власть.

4. Связь с современностью и необходимостью учитывать советский опыт:
Обсуждается необходимость принятия советского управленческого опыта времён войны (создание Государственного комитета обороны, ставка Верховного главнокомандующего и личная вовлечённость Сталина) в условиях современных вызовов (например, СВО). Острая реакция части оппонентов на подобную рефлексию демонстрирует, что тема Сталина продолжает быть не только исторической, но и острой политической линией раздела в обществе.

5. Критика «антисталинской кампании» и мифов:
Отдельно анализируется, как антисталинская кампания 50-60-х годов нанесла урон исторической памяти, сознательно демонизировала не только фигуру Сталина, но и его соратников. Антисталинизм сравнивается по механизмам с элементами враждебной пропаганды времён Второй мировой войны и с современными антисоветскими трендами на постсоветском пространстве.

6. Вопрос о «сталинизме» как термине:
Собеседники предлагают не использовать термин «сталинизм», считая его искусственным и созданным скорее для очернения и разрушения социалистического наследия, чем для объективного анализа. Такой подход был близок и самому Сталину, который полагал себя не более, чем учеником Ленина, а не создателем новой доктрины.

7. Роль партии, социальная политика и историческая альтернатива:
Помимо обсуждения исторической резолюции, затрагиваются социальные вопросы — пенсионная система, поддержка молодежи, отсутствие социальных лифтов, необходимость справедливой социально-экономической политики. Это связывается с опытом советского периода и изображается как альтернативный социальный проект по сравнению с нынешней действительностью.

8. Манипуляции, информационные войны и критика современных политических оппонентов:
Указывается, что многие современные нападки — будь то русофобия, антисоветизм или нападения на принципиальные вопросы социальной справедливости — это продолжение линии на дезинтеграцию общества и разрушение исторических основ.

Выводы и философские размышления:

В этом видео звучит глубокая рефлексия о сложности исторической памяти, о том, как политические и идеологические решения «верхов» могут на десятилетия определить массовое общественное сознание — и насколько хрупка сама «правда» о прошлом. Очевидно, что фигуры и процессы прошлого не просто изучаются ради знаний, они становятся пушечным мясом информационных войн. Это наглядно видно по тому напряжению, что вызывает сама тема Сталина, Хрущёва и оценки репрессий даже спустя десятилетия после их реальных событий.

Можно увидеть и принципиальный прагматизм — принятие партийной резолюции объясняется не только стремлением к «справедливости» или запросу на «национальное примирение», но и как ответ на реальные политические вызовы времени, когда опыт советской мобилизации и управления становится востребован вновь.

С точки зрения междисциплинарного анализа интересно сравнить феномен реинтерпретации истории с работой нейронных сетей или человеческой памяти: каждый новый слой интерпретации накладывает свой фильтр, усиливает старые связи или затирает их, и в результате общественное сознание по сути не «видит» само прошлое, а взаимодействует с многочисленными слоями его репрезентации — текстами, фильмами, резолюциями, памятниками, а иногда и их целенаправленным уничтожением.

Обсуждается и канализация общественного недовольства: либо через конструктивные программы (разработка новой пенсионной политики, поддержка молодежи), либо через обострение идеологических конфликтов, где борьба с «культом личности» и реабилитация тех или иных сторон истории становятся инструментом политической мобилизации.

Наконец, улавливается одна из парадоксальных тем — что само современное неприятие идеализации прошлого может быстро выродиться в идеализацию другой исторической версии или даже откровенный нигилизм и культ отрицания. Это извечная дилемма: ищем ли мы истину о прошлом ради будущего или просто оправдываем происходящее?

Открытый вопрос:
Можно ли когда-либо найти равновесие между уважением к прошлому, стремлением к исторической правде и необходимостью гибко реагировать на вызовы настоящего? Не становится ли поиск исторической справедливости новым «полем боя», в котором ожесточённо сражаются не столько за правду, сколько за контроль над будущим смыслом настоящего? Как не оказаться заложником очередной идеализации — неважно, прошлого или антипрошлого?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/bb06dd1e0f311ea28caf159baae8912a/
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