Не дай себя обмануть! Или как манипулируют нашим сознанием | Дмитрий Евстафьев | Любовь Цыганова
Полные версии всех программ: https://t.me/auropodcastbot
Поговорили с кандидатом политических наук, специалистом в области управления коммуникации и информационной конкуренции Дмитрием Евстафьевым и специалистом по социокультурным коммуникациям, межкультурному взаимодействию, кандидатом исторических наук Любовью Цыгановой о том, как бороться с манипуляциями в современном мире:
- Новый уровень фейков: фейковизация источников;
- Искусственный интеллект и фейки;
- Существует ли «формула доверия» в коммуникациях;
- Как противостоять манипуляциям;
- Примеры самых распространенных манипуляций;
- О тренинге «Скрытые Смыслы».
Ведущий эфира: Илья Бокатов
Ознакомиться с программой тренинга «CКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/skrytye_smysly?utm_source=youtube
ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ДмитрийЕвстафьев #ЛюбовьЦыганова #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Манипуляции в информационном поле и их эволюция
- Манипуляции существовали всегда, но с развитием технологий и экспоненциальным ростом информационного потока их стало сложнее распознавать.
- Каждый человек живет в «информационном пузыре», что дополнительно затрудняет отличить манипуляцию от достоверной информации.
2. Сложность выявления фейков
- Раньше фейк легко раскрывался по отсутствию или недостоверности источника. Сегодня, благодаря технологиям (особенно искусственному интеллекту), генерируются очень правдоподобные фейковые источники.
- Повсеместно встречаются поддельные списки литературы в научных работах, а также клонирование и искажение новостей СМИ с помощью искусственного интеллекта.
3. «Формула доверия» — как мы выбираем, кому верить
- Не существует универсальной «формулы доверия»; речь идет скорее о моделях формирования доверия, включающих личный опыт, репутацию, устойчивость источника.
- Дмитрий Евстафьев отмечает: сначала мы отсеиваем тех, кому априори не доверяем, а уже затем оцениваем остальных, формируя спектр доверия, а не бинарную систему (верю/не верю).
- Культура «мизансцены» (разделение публичного образа и реальной сути) ранее помогала отличать роли и доверие, сейчас же это размывается, в том числе в политике.
4. Инструменты противостояния манипуляциям
- Универсальной «палочки-выручалочки» нет и не будет.
- Лучшее средство — развитие критического мышления и расширение кругозора посредством выхода из собственного инфопузыря.
- Пользовательский опыт является основным механизмом выявления манипуляций, а технические инструменты и базовые знания лишь поддерживают этот навык.
5. Популярные техники манипуляции
- Манипуляции через триггер жадности (скидки, уникальное предложение), дефицита, апелляции к сообществу, использование селебрити, визуальные сравнения «было — стало».
- Создание «селебрити без биографии» — авторитеты из ниоткуда, которым необоснованно приписывается экспертность.
- Эксплуатация идеи «тайного знания», продаваемого по символической цене – инфобизнес, секта, манипуляции «по подписке».
6. Секты и массовые манипуляции
- Социальные и информационные секты — это устойчивая форма манипуляции, имеющая тенденцию к выходу в офлайн и превращению в масштабные проекты.
7. Содержание и цели тренинга «Скрытые смыслы»
- Практическая работа с нарративами, историями и скрытыми смыслами как в публичных коммуникациях, так и в корпоративной культуре.
- Анализируется отличие новой риторики от классической, разбор влияния нарративов и ритуалов, умение «читать между строк».
- Показаны механизмы коммуникационного воздействия в бизнесе; обучают вскрывать внутренние слои корпоративных и медиасообщений.
---
Выводы с философским контекстом
В ходе разговора подчеркивается, насколько хрупко и уязвимо положение индивида в современном информационном обществе. Поток информации огромен и зачастую искажен. Попытки навязать готовые формулы для разоблачения манипуляций ведут лишь к новым иллюзиям: истина оказывается динамичной и всегда многоуровневой конструкцией.
Столкновение субъективности и внешнего нарратива — неотъемлемая часть человеческого опыта. Мы вынуждены строить собственные модели доверия, FILTERируя информацию на основании личного опыта и рефлексии. И это одновременно освобождает и делает нас уязвимыми: чем больше мы полагаемся на внешний авторитет, тем легче поддаемся манипуляции, но чем больший акцент делаем на собственных суждениях, тем выше риск заблудиться в хаосе «пузырей» и «сект» знаний.
Особое внимание уделяется тому, что инструментарий противостояния манипуляциям у каждого уникален: свободолюбие ума, готовность к выходу за пределы привычных нарративов, постоянное развитие критического мышления. При этом исследователи признают — ни одного идеального способа нет, а развитие такого умения становится процессом, а не результатом.
В конечном итоге доверие — это не продукт рационального выбора, а скорее динамическое равновесие между внутренней готовностью к сомнению и способностью к открытости новой информации, пусть даже она ломает устоявшиеся образы.
Открытый вопрос для размышления
Можно ли в эпоху автоматизированных нарративов, искусственного интеллекта и тотальной мифологизации информационного пространства выработать индивидуальную «гигиену сознания», которая позволяет не терять ощущение реальности — или сама реальность неизбежно становится заложницей лучших фейков нашего времени? Где проходит граница между внутренней свободой суждения и иллюзией контроля над истиной?