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Поговорили с кандидатом политических наук, специалистом в области управления коммуникации и информационной конкуренции Дмитрием Евстафьевым и специалистом по социокультурным коммуникациям, межкультурному взаимодействию, кандидатом исторических наук Любовью Цыгановой о том, как бороться с манипуляциями в современном мире:

- Новый уровень фейков: фейковизация источников;

- Искусственный интеллект и фейки;

- Существует ли «формула доверия» в коммуникациях;

- Как противостоять манипуляциям;

- Примеры самых распространенных манипуляций;

- О тренинге «Скрытые Смыслы».

Ведущий эфира: Илья Бокатов

Ознакомиться с программой тренинга «CКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/skrytye_smysly?utm_source=youtube

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

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