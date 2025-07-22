«Цифровая история» продолжает развенчивать преступления нацистских оккупантов. Постоянные зрители нашего канала уже знакомы с чудовищными планами нацистов по созданию голода на советских территориях. Но как этот план реально воплощался в жизнь? В новом выпуске Егор Яковлев и Ксения Чепикова на основе архивных немецких документов покажут:

- Почему немецкое командование сознательно отказывалось кормить местное население

- Как экономический штаб «Ост» рассчитывал нормы вымирания населения

- Почему города обрекали на голодную смерть

- Кто отдавал приказы о сокращении продовольственных пайков

- Менялась ли стратегия голода после провала блицкрига

- Зачем нацисты продолжали геноцид даже при нехватке рабочих рук

Аудиоверсия: https://disk.yandex.ru/d/PZF0m_teWTFgSA

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#геноцид #голод #великаяотечественная

00:00 – «План голода»: директивы 1941 года

04:52 – Создание экономического штаба «Ост»

10:28 – Принцип «отсечения» продовольственных регионов

20:51 – Дилемма снабжения: вермахт и местное население

27:32 – Реальные «нормы» питания для рабочих

44:00 – Блокада крупных городов как метод геноцида

54:46 – Пропаганда геноцида среди немецких солдат

01:03:25 – Чудовищные продовольственные нормы для населения

01:15:44 – Изменение немецкой стратегии после 1942 года