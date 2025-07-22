Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.
⚡️Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.
Видимо, в Думе поверили Шадаеву и также не знают, что не знание закона не освобождает от ответственности.
Мыследействия после подписания закона станут наказуемыми в России. А вы говорите 1984 Оруэлла – антиутопия… Нет, это реальность, которая уже воплощается в России. Какая-то кривая реальность, как в страшном сне – такого быть не может, в принципе, а вот есть.
Какой-то странный эксперимент проводится над обществом глобалистами и, видимо, у нас они победили, раз могут продвигать именно в России самые запредельные фантазии контроля людей.
Почему я возмущаюсь – запретили, да и пофиг – кто их читает и для чего? Да потому что книгу пишу и хочу продолжать исследовать – как враги влияют на наши умы в рамках ментальных войн. Чтобы объяснить это людям в России. А теперь за исследование каждого материала – штраф. Потому что умные не нужны депутатам и государству, нужны неразумные и исполнительные, отказавшиеся от функции – “думать своим умом”.
Думай с Роман Алехин
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Принятие закона о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов:
Госдума утвердила новый закон, предусматривающий наказание не только за распространение, но и за попытки поиска экстремистских материалов, а также за рекламу VPN-сервисов.
2. Критика ироничного подхода к неведению закона:
Автор выражает скептицизм по поводу отношения законодателей к реальности, подразумевая их непонимание принципа: "незнание закона не освобождает от ответственности".
3. Сравнение с антиутопией Оруэлла:
Ситуация представляется автору как реализация антиутопии, которая раньше казалась невозможной фантастикой, но теперь воплощается в современной российской действительности.
4. Ощущение социального эксперимента и глобального контроля:
Автор видит в происходящем элементы глобального социального эксперимента, в котором российское общество оказалось одной из экспериментальных площадок по внедрению жестких ограничений.
5. Удар по исследователям и свободе мысли:
Запрет на поиск информации воспринимается как удар по учёным, писателям и всем, кто занимается анализом экстремистских материалов с научных или просветительских позиций.
6. Критика пассивности общества и спроса на "исполнительных":
Делается вывод о том, что государству нужны не мыслящие граждане, а покорные исполнители, отказавшиеся от собственной рефлексии и анализа.
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Аналитический разбор и междисциплинарный взгляд
Это высказывание, помимо очевидной социальной и политической критики, затрагивает целый букет философских и практических проблем, разбросанных на пересечении права, этики, психологии, государственной идеологии и индивидуального мышления.
Можно провести аналогию с биологией и нейросетями: когда системе искусственно "отрезают" доступ к определённым данным или каналам обучения (точно так же, как человеку ограничивают информацию), она вынужденно беднеет, перестаёт развиваться, превращается в "черный ящик", лишённый адаптивности. Экстремизм, с научной точки зрения, нельзя исследовать, не имея доступа к самому объекту исследования. Точно так же, как нельзя учиться на ошибках прошлого, если запрещено их изучать.
Противоречие в действиях власти становится видимым: с одной стороны, заявляется забота о безопасности, с другой — под предлогом этой заботы резко сокращается пространство для научного и общественного осмысления социальных процессов. Если проводить рефлексию, полезную для практики: ограниченные в доступе знания формируют инфантилизм и легковнушаемость общества; это может привести к тому, что критическое мышление и способность к саморазвитию становятся угрозой для системы управления.
Исторически цензура всегда мотивировалась благими целями, но в долгосрочной перспективе ослабляла культуру, приводя к разрастанию "теневых" форм самовыражения и потере доверия к власти. Эту многогранность вопроса стоит обязательно учитывать.
Одновременно, если перевести дискуссию в прагматическую плоскость: запреты действительно способны охладить попытки злоумышленников, хотя практика мировых стран (и развитие IT-технологий) показывают, что технические способы обхода ограничений всегда догоняют (и опережают) методы запрета.
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Практический вывод
Вынесенный на обсуждение закон указывает на нарастание конфликта между контролем и свободой мышления. Для ученых, исследователей и простых граждан это создание дополнительного риск-фактора, который может стимулировать подчинение "правилам игры", но в долгосрочной перспективе ослабляет творческий и критический потенциал общества. Подобная динамика может объективно привести к "утечке мозгов" либо к внутренней интеллектуальной эмиграции — ситуации, когда люди перестают делиться результатами исследований и уходят в закрытые сообщества.
Принимая реальность такой, какова она есть, нельзя не признать: для многих вопрос доступности информации становится вопросом не только индивидуального развития, но и элементарной безопасности.
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Открытый вопрос
Склонны ли мы, сталкиваясь с ограничениями, искать новые пути самовыражения и познания? Возможно, именно в моменты наибольшего давления раскрывается глубинный смысл свободомыслия — ведь истина недостижима закрытием путей, но рождается в их поиске. Чем для вас становится свобода мысли в обществе запретов — роскошью, необходимостью или внутренней обязанностью?
Ватсап собираются заблокировать. Со временем видимо будут штрафовать пользователей за обход блокировок, то есть за Ватсап и Телеграм, пока это технически непросто. Онлайн-кинотеатры будут блокировать за “контент подрывающий традиционные устои”, требования настолько размыты, что можно крутить как хочешь, чтобы группировка “захватившая интернет” могла бороться с конкурентами, ВК и Дзен(та же госгрупировка) придумали схему отъёма аудитории и рекламного трафика у СМИ. Российский нтернет со временем будет такой же скучный как ОРТ и ТНТ. Деньги будут идти только тусовке, если кто то делает контент лучше тусовки, то есть различные законные способы регулирования: “Своим всё, чужим закон” Б. Муссолини.
Когда попытался найти альтернативный иностранный месенджер, оказалось что все они уже по тихому заблокированы, причём многие до СВО. Остались Ватсап и Телеграм из-за возможногь недовольства народа.