⚡️Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Видимо, в Думе поверили Шадаеву и также не знают, что не знание закона не освобождает от ответственности.

Мыследействия после подписания закона станут наказуемыми в России. А вы говорите 1984 Оруэлла – антиутопия… Нет, это реальность, которая уже воплощается в России. Какая-то кривая реальность, как в страшном сне – такого быть не может, в принципе, а вот есть.

Какой-то странный эксперимент проводится над обществом глобалистами и, видимо, у нас они победили, раз могут продвигать именно в России самые запредельные фантазии контроля людей.

Почему я возмущаюсь – запретили, да и пофиг – кто их читает и для чего? Да потому что книгу пишу и хочу продолжать исследовать – как враги влияют на наши умы в рамках ментальных войн. Чтобы объяснить это людям в России. А теперь за исследование каждого материала – штраф. Потому что умные не нужны депутатам и государству, нужны неразумные и исполнительные, отказавшиеся от функции – “думать своим умом”.

Думай с Роман Алехин