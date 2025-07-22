«Становится всё более очевидным, что искусственный интеллект становится ключевым инструментом политического управления и социально-экономического развития. Системы на базе ИИ будут определять повседневные решения, принимаемые в различных секторах, включая (но не ограничиваясь) здравоохранение, образование, службы быстрого реагирования, безопасность, уголовное правосудие и управление ликвидацией последствий стихийных бедствий», – пишут эксперты The National Interest в статье «Геополитика кода: искусственный интеллект и будущее американской мягкой силы» (17.07.2025).

Необходимо определить технологические возможности для административных и бюрократических функций, а также для обслуживания критически важной инфраструктуры. В ближайшие пять лет мир также станет свидетелем быстрого слияния ИИ с физическими активами.

Например, NVIDIA и другие компании разрабатывают «генеративный физический ИИ», который расширяет возможности больших языковых моделей (LLM) до пространственных и физических рассуждений, в то время как другие работают над основополагающими «большими моделями поведения», которые обучаются непосредственно на основе данных с датчиков. Многие компании, включая Tesla, NVIDIA и другие, работают над основополагающими моделями гуманоидов для создания следующего поколения потребительских роботов.

Оценки китайского искусственного интеллекта в США указывают на растущую технологическую конкуренцию

Чиновники Госдепартамента и Министерства торговли США втайне оценивали китайские программы искусственного интеллекта на предмет соответствия их результатов официальной линии правящей Коммунистической партии, сообщило агентство Reuters 9 июля 2025 года. Эти оценки подчёркивают конкуренцию между США и Китаем за внедрение больших языковых моделей (LLM). Согласно документам, предоставленным информационному агентству, американские официальные лица недавно тестировали модели, включая Qwen 3 от Alibaba и R1 от DeepSeek, оценивая модели в зависимости от того, реагировали ли они на вопросы или нет, и насколько близко их ответы соответствовали тезисам Пекина, когда они реагировали. Результаты показывают, что ответы китайских LLM в значительной степени соответствовали официальной позиции Китая.

В связи с этим госсекретарь США Марко Рубио, курируя масштабную реорганизацию своего ведомства (ликвидируя сотни должностей и десятки офисов), также создаёт новое бюро, занимающееся новыми угрозами в сфере кибербезопасности, в частности, распространением искусственного интеллекта.

Министр финансов США Скотт Бессент также призвал к масштабному реформированию миссий Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Критикуя оба учреждения за отход от своих задач по обеспечению экономического роста, Бессент подчеркнул, что для этого потребуется сосредоточиться на надёжных технологиях, которые будут способствовать созданию рабочих мест.

ИИ меняет мировой порядок

Помимо дивидендов жесткой силы, ИИ, что еще важнее, станет новым основным инструментом мягкой силы, особенно при взаимодействии с союзными странами. Каждое развертывание ИИ имеет свою собственную систему ограждений, будь то в решениях, которые ему разрешено принимать, в том, как он используется или не используется страной происхождения, и в том, какую информацию он цензурирует от своих пользователей.

Поскольку Китай становится все более конкурентоспособным в сфере ИИ, ключевой вопрос, требующий стратегического мышления, заключается в том, что произойдет, когда и американские, и китайские системы будут внедрены в критически важные функции национальных государств, каждое из которых будет действовать в соответствии со своим этосом, часто с противоположными целями.

Американские эксперты считают, что «государственно-частное партнерство будет иметь решающее значение для поддержания американского лидерства».

Тесное взаимодействие с частным сектором будет иметь ключевое значение для получения решающего преимущества над Китаем. В то время как государства, независимо от уровня их развития, с трудом адаптируются, технологические гипермасштабирующие компании готовятся к проявлению власти, подобной той, которую имели европейские торговые компании XVII и XVIII веков, которые в какой-то момент контролировали обширные территории и обладали более крупными административными структурами и армией, чем Британская, Голландская и Французская империи. «Как и в эпоху империй, Белому дому Трампа придётся сотрудничать с Кремниевой долиной, чтобы обеспечить преемственность американского мирового лидерства».

Nvidia заявила, что администрация Трампа снимает запрет на продажу чипов ИИ в Китай

Предоставление экспортных лицензий на чипы H20 указывает на предварительную деэскалацию торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Nvidia заявила, что правительство США позволяет гиганту Кремниевой долины продавать свои чипы для искусственного интеллекта Китаю, что указывает на изменение курса запрета Вашингтона на такие продажи и предварительную деэскалацию торговой напряженности между США и Китаем.

Компания сообщила в своем блоге 14 июля 2025 года, что подает заявки правительству США на продажу своих чипов H20 в Китай, и что Вашингтон заверил компанию, что экспортные лицензии будут предоставлены. Продажа чипов запрещена с апреля.

Ослабление запрета последовало за объявлением о торговых рамках, которые Вашингтон и Пекин согласовали в июне 2025 года в Лондоне, в которых обе стороны согласились отменить некоторые торговые ограничения. Со своей стороны, Пекин в последние недели ослабил свои ограничения на продажу редкоземельных элементов в Соединенные Штаты и одобрил приобретение компанией Synopsys компании Ansys — сделку между двумя американскими компаниями, с участием китайских регулирующих органов.

Эта новость привела к тому, что акции Nvidia взлетели к 16 июля 2025 года на 4,4 процента. Но это также вызвало дебаты в политических кругах Вашингтона по поводу соображений безопасности возобновления продаж чипов ИИ, а также о том, могло ли ограничение доступа Пекина к редкоземельным элементам для американских производителей вынудить администрацию Трампа пойти на уступки.

Министр торговли США Говард Лютник заявил 15 июля 2025 года на телеканале CNBC, что администрация изменила курс, потому что чип не является одним из передовых для Nvidia, и они хотят, чтобы Китай по-прежнему был «зависимым» от использования американской технологической экосистемы.

«Мы хотим, чтобы все использовали наш стек технологий, наш способ мышления об искусственном интеллекте и чтобы мир был сбалансирован по- нашему», — сказал Лютник. «Теперь, на самом деле, это конкуренция между американскими стандартами и китайскими стандартами».

Nvidia заявила, что «надеется начать поставки в ближайшее время». Компания также объявила о выпуске нового чипа для китайских клиентов, который, по ее словам, «полностью соответствует» экспортным правилам США.

Объявление было сделано в то время, когда Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, находится с визитом в Пекине после встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Nvidia, которая стала первой публичной компанией, закрывшейся в июле 2025 года с рыночной капитализацией в 4 триллиона долларов, производит чипы, необходимые для обучения самых передовых моделей искусственного интеллекта.

Китай является важным рынком: он является домом для множества ведущих фирм в области искусственного интеллекта и богатой экосистемы разработчиков. Согласно отчетам компании, около 13 процентов выручки Nvidia в 2024 году поступило из Китая.

Но бизнес Nvidia в Китае вызвал в Вашингтоне обеспокоенность тем, что продажа чипов в Китай может помочь военным Пекина и может ослабить позиции США в глобальной конкуренции в области высоких технологий.

Сенаторы США Элизабет Уоррен и Джим Бэнкс подчеркнули эти опасения в письме Хуангу 18 июля 2025 года о его поездке в Китай, попросив руководителя не встречаться с какими-либо компаниями, работающими с китайским «военным или разведывательным истеблишментом».

Хуанг пренебрежительно отнесся к этим опасениям и подверг критике экспортный контроль со стороны Вашингтона.

Отвечая на вопрос в интервью CNN 20 июля 2025 года о возможности использования чипов Nvidia китайскими военными и разведкой, Хуанг сказал: «Нам не нужно беспокоиться об этом».

Он также утверждал, что для того, чтобы США сохранили лидерство в области искусственного интеллекта, американские технологии должны оставаться «глобальным стандартом» и использоваться разработчиками по всему миру.

Хотя китайские технологические компании, вероятно, приветствуют новую политику Вашингтона, Пекин также пытается снизить зависимость от технологий, таких как чипы Nvidia, и разработать доморощенные альтернативы через китайских гигантов, таких как Huawei Technologies.

Китай тратит миллиарды, чтобы стать сверхдержавой в области искусственного интеллекта

Пекин применяет промышленную политику, чтобы помочь своим компаниям в сфере ИИ сократить отставание от компаний в США.

Когда в июле 2024 года года OpenAI заблокировала Китаю доступ к своим передовым системам искусственного интеллекта, китайские программисты пожали плечами. Вместо этого они решили полагаться на системы с открытым исходным кодом, где базовая технология доступна для дальнейшего развития.

В то время это в основном означало переход на другой популярный американский продукт, производимый Meta.

Однако за прошедший год в глобальной гонке за разработку передового ИИ произошел существенный сдвиг: китайские компании, такие как DeepSeek и Alibaba, создали собственные системы ИИ с открытым исходным кодом, которые входят в число лучших в мире.

Китай быстро сокращает отставание от США в борьбе за создание технологий, способных конкурировать с человеческим мозгом. Это не случайно. Китайское правительство потратило десятилетие на то, чтобы стать сверхдержавой в области искусственного интеллекта, используя ту же стратегию, которая использовалась для доминирования в электромобилях и солнечной энергетике.

«Китай оказывает государственную поддержку всему комплексу технологий ИИ: от чипов и центров обработки данных до энергетики», — заявил Кайл Чан, внештатный научный сотрудник аналитического центра RAND Corporation.

В течение последних 10 лет Пекин подталкивал китайские компании к развитию производственных мощностей в высокотехнологичных отраслях, в которых страна ранее зависела от импорта. Этот подход помог Китаю стать производителем трети мировых промышленных товаров и лидером в производстве электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей. Он также был применен к важнейшим составляющим передовых систем искусственного интеллекта: вычислительной мощности, квалифицированным инженерам и ресурсам данных.

Китай продвигал этот подход промышленной политики, в то время как три президентские администрации в Вашингтоне пытались ограничить возможности страны по созданию таких технологий, как искусственный интеллект, в том числе путем ограничения продаж чипов, производимых Nvidia, ведущим американским производителем чипов для ИИ.

Несмотря на то, что 14 июля 2025 года компания Nvidia заявила, что правительство США одобрило продажу чипа H20, разработанного специально для Китая, по лицензии, китайские компании, такие как Huawei, активно разрабатывают альтернативы технологиям Nvidia.

В США такие компании, как Google и Meta, потратили миллиарды долларов на центры обработки данных. Но в Китае именно правительство играет важную роль в финансировании инфраструктуры и оборудования для ИИ, включая центры обработки данных, высокопроизводительные серверы и полупроводники.

Чтобы сконцентрировать инженерные таланты страны, китайское правительство также профинансировало сеть лабораторий, где проводятся многие из самых передовых исследований в области искусственного интеллекта, часто в сотрудничестве с крупными технологическими компаниями, такими как Alibaba и ByteDance.

Пекин также поручил банкам и местным органам власти увеличить объёмы кредитования, что способствовало появлению сотен стартапов. С 2014 года правительство выделило почти 100 миллиардов долларов на фонд развития полупроводниковой промышленности, а в апреле 2025 года заявило о выделении 8,5 миллиарда долларов молодым стартапам в области искусственного интеллекта.

Местные органы власти создали целые кварталы, которые функционируют как инкубаторы стартапов, например, Dream Town в Ханчжоу, городе на юге Китая, где расположены Alibaba и DeepSeek и который известен как горячая точка для талантов в области ИИ.

The New York Times (16.07.2025) пишет, что «американские системы искусственного интеллекта были созданы с использованием информации со всех типов веб-сайтов, включая те, которые недоступны в цензурированном китайском интернете, например, Reddit и Wikipedia. Однако китайским компаниям необходимо убедиться, что любые продукты ИИ, используемые широкой публикой, соответствуют правилам Пекина в отношении информации. Поэтому правительство создало ресурсы данных, содержащие утверждённую информацию, которую компании могут использовать для обучения своих систем ИИ, например, основанный на статьях государственных СМИ, так называемый «корпус основных ценностей».

Китайские технологические компании также обладают огромным объемом данных о том, как люди используют Интернет, что помогло таким компаниям, как ByteDance , материнской компании TikTok, разработать некоторые из самых популярных в стране систем искусственного интеллекта».

Значительная часть государственного финансирования была направлена ведущему китайскому производителю микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation, которая выпускает чипы, разработанные такими компаниями, как Huawei и Qualcomm. SMIC активно занимается производством ИИ-чипов для Huawei, которые должны конкурировать с чипами Nvidia.

Китайские компании обращаются к системам искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, чтобы быстрее всего догнать конкурентов из Кремниевой долины, которые, как считается, опережают самые передовые технологии Китая как минимум на несколько месяцев.

За последний год Alibaba выпустила несколько популярных систем с открытым исходным кодом. ByteDance, потратившая в 2024 году 11 миллиардов долларов на центры обработки данных и другую инфраструктуру ИИ, также опубликовала подробности о создании некоторых своих технологий. В июле 2025 года Huawei выпустила систему с открытым исходным кодом. Даже Baidu, китайская интернет-компания, ранее высоко оценивавшая «потенциал монетизации» закрытых продуктов ИИ, недавно выпустила версии некоторых своих систем с открытым исходным кодом.

В то время как OpenAI и Google взимают плату за доступ к своим закрытым системам ИИ, китайский подход, заключающийся в размещении моделей в открытом доступе, упростил инженерам по всему миру возможность разрабатывать решения на основе своих систем.

Компания OpenAI предупреждает, что китайские компании в сфере искусственного интеллекта, такие как DeepSeek, могут вытеснить американских конкурентов с рынков по всему миру, предоставив им возможность устанавливать стандарты использования новой технологии.

Поворот искусственного интеллекта Америки в сторону Персидского залива

Саудовская Аравия и ОАЭ стали центральными компонентами стратегии администрации Трампа в области искусственного интеллекта. Однако взаимозависимость сопряжена с рисками.

В 2029 году самый передовой в мире центр обработки данных искусственного интеллекта, вероятно, разместится в Абу-Даби, а не в Кремниевой долине.

«Президент США Дональд Трамп закладывает основу американского доминирования в сфере ИИ вдали от дома, затеяв авантюру с серьёзными геостратегическими последствиями и рисками», – пишет The National Interest (17.07.2025).

Центры обработки данных играют решающую роль в борьбе за доминирование в сфере ИИ. Подобно заводам, они объединяют полупроводники (детали), программное обеспечение (планы) и экспертов (инженеров) для создания и эксплуатации систем ИИ. Соединённые Штаты не могут строить центры обработки данных достаточно быстро внутри страны из-за ресурсных, нормативных и политических ограничений. Преодоление этих узких мест требует времени, денег и политической воли, но не гарантирует успеха.

Тем временем Китай может догнать его в масштабном развитии инфраструктуры, поддерживаемом государством. Поэтому Трамп решил масштабировать американские центры обработки данных за рубежом, в частности, в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Чтобы расчистить путь, администрации пришлось отменить ограничения на экспорт чипов для искусственного интеллекта, принятые при Байдене, что ознаменовало решительный поворот в стратегии США от сдерживания к стратегическому распространению.

Подробности этих соглашений о поставке чипов в обмен на инфраструктуру пока неизвестны, но условия уже ясны. По данным Белого дома, ОАЭ и Саудовская Аравия будут финансировать центры обработки данных в ОАЭ и США в обмен на передовые чипы. Американский производитель чипов Nvidia поставит в общей сложности около миллиона чипов для искусственного интеллекта, в основном в ОАЭ, при этом 80% будет предназначено для американских партнёров, согласно данным SemiAnalysis, независимой исследовательской компании, специализирующейся на индустрии искусственного интеллекта. Американские партнёры, включая OpenAI, Amazon и Microsoft, будут разрабатывать центры обработки данных совместно с G42 из ОАЭ и Humain из Саудовской Аравии.

Эти сделки создают асимметричную зависимость. Союзники по Персидскому заливу предоставляют ресурсы и будут согласовывать свою политику с целями США в области ИИ, движимыми их экзистенциальной потребностью в диверсификации за пределами ископаемого топлива. Соединённые Штаты поставляют высокоточные чипы и внедряют в регион свою экосистему ИИ, используя собственное программное и аппаратное обеспечение, что обрекает государства Персидского залива на долгосрочную зависимость от американских технологий и технического обслуживания.

Эта стратегия выгодна обеим сторонам в краткосрочной перспективе: каждая сторона решает экзистенциальную проблему, одновременно расширяя свои возможности в области ИИ и геополитическое влияние. Однако в долгосрочной перспективе партнёры в Персидском заливе могут превратиться в соперников США, в то время как Вашингтон может использовать свою зависимость от американских технологий для достижения не связанных с этим стратегических целей, вернувшись к привычной схеме.

Выигрыш-выигрыш

В 2024 году технический директор Microsoft Azure Марк Руссинович предупреждал, что Соединённые Штаты сталкиваются с серьёзными препятствиями при масштабировании инфраструктуры искусственного интеллекта в стране. Центры обработки данных невероятно энергоёмки и дороги. Получение разрешений может занять годы, а соглашения о неразглашении скрывают первоначальные переговоры корпораций с местными властями за закрытыми дверями, провоцируя негативную реакцию общественности. После ввода в эксплуатацию центры обработки данных могут перегружать электросети, увеличивать расходы на коммунальные услуги и повышать риск отключений электроэнергии.

Однако без них высокоточные чипы подобны двигателям Rolls-Royce, простаивающим на складе и ничего не приводящим в движение. Согласно докладу ООН, в период с 2023 по 2033 год мировой рынок искусственного интеллекта, по прогнозам, вырастет на 2500% , и Соединённым Штатам необходимо больше центров обработки данных, чтобы удовлетворить спрос и опережать Китай.

ОАЭ и Саудовская Аравия предлагают низкую стоимость энергии, гибкость регулирования, безусловные амбиции в области ИИ и доступ к своим суверенным фондам благосостояния, составляющим триллионы долларов. Эти фонды могут взять на себя огромные первоначальные расходы и отложенную окупаемость, характерные для инвестиций в ИИ, поскольку, по данным Международного валютного фонда, они свободны от краткосрочных обязательств. По мере того, как проекты в области ИИ становятся масштабнее и дороже, отрасль также может лучше выдерживать более жесткие условия кредитования. Более того, эти сделки со странами Персидского залива генерируют доход, компенсирующий потери от экономического разрыва с Китаем.

Для стран Персидского залива эти сделки способствуют технологическому скачку, ускоряя реализацию «Стратегии развития искусственного интеллекта ОАЭ до 2031 года» и «Видения развития Саудовской Аравии до 2030 года». Важно отметить, что Абу-Даби и Эр-Рияд будут не пассивными покупателями американских чипов, а важнейшими партнёрами в создании инфраструктуры для следующего поколения американского искусственного интеллекта. Эти сделки повышают статус двух стран Персидского залива на мировом уровне и среди союзников США.

Новая парадигма глобальной власти

Администрация Трампа пересматривает роль союзников по Персидскому заливу во внешней политике США, называя их недооцененным активом — мнение, которое Трамп подтвердил во время своего визита в Эр-Рияд 13 мая 2025 года. Персидский залив переосмысливает себя, отдавая приоритет экономической диверсификации, технологическому прогрессу и разрядке, а не конфликтам и конфронтации. ОАЭ и Саудовская Аравия нормализовали отношения с Ираном и снизили другие региональные противоречия, стремясь стать центрами инноваций и региональной интеграции. Если предыдущие администрации рассматривали обе страны как периферийные, за исключением их энергетических ресурсов, то Трамп видит в них центральную роль в проецировании влияния в цифровую эпоху.

Иерархия американских альянсов тихо, но решительно перестраивается. Государства Персидского залива приобретают всё большее значение из-за своей стратегической ценности в гонке ИИ, смягчаемой их углубляющимися связями с Китаем и потенциальным будущим политическим расхождением с Соединёнными Штатами. Тем не менее, Вашингтон признаёт, что сохранение доминирования ИИ требует взаимозависимых сетей американской инфраструктуры за рубежом. Куда это приведёт Европу и Азию, неясно. Ни один из регионов в настоящее время не может сравниться с Персидским заливом по скорости, гибкости и ресурсам. Более того, эти партнёрства с высокими ставками в Персидском заливе разворачиваются на фоне продолжающегося конфликта США с Ираном.

Старый порядок строился вокруг торговых соглашений и военных союзов. Новый порядок может всё больше опираться на вычисления — вычислительные ресурсы и процессы, необходимые для обучения и эксплуатации систем искусственного интеллекта, — а также на контроль над тем, где и как обучаются модели искусственного интеллекта.

В этой формирующейся системе власть исходит скорее от инфраструктуры, чем от идеологии.

Критики поворота развития ИИ в арабском мире указывают на опасности провала израильско-иранского перемирия и затяжной конфликт США и Израиля с Тегераном. Возобновление боевых действий приведёт к задержке или отмене инфраструктурных проектов в Персидском заливе. Связанные с США центры искусственного интеллекта станут политическими обязательствами или даже стратегическими целями, что подорвёт доверие инвесторов.

Цукерберг заявил, что Meta* построит центр обработки данных размером с Манхэттен в рамках последнего проекта по развитию ИИ

Марк Цукерберг заявил, что в ближайшем будущем Meta потратит сотни миллиардов долларов на разработку продуктов искусственного интеллекта и с этой целью построит центр обработки данных, который по размерам будет сопоставим с Манхэттеном.

Материнская компания Facebook*, Instagram* и WhatsApp входит в число крупных технологических компаний, которые в последние месяцы заключили громкие сделки и выделили исследователям в области искусственного интеллекта многомиллионные пакеты вознаграждений (некоторые из них достигают 100 миллионов долларов), чтобы ускорить работу над машинами, которые могли бы превзойти людей во многих задачах. Эта концепция известна как «суперинтеллект» или «общий искусственный интеллект».

По словам Цукерберга, ожидается, что первый многогигаваттный центр обработки данных под названием Prometheus будет запущен в эксплуатацию в 2026 году, а другой, Hyperion, сможет масштабироваться до 5 гигаватт в ближайшие годы.

Секретный список лучших специалистов в области искусственного интеллекта, которых Марк Цукерберг хочет переманить, вызвал бурную реакцию у технологического мира.

Он также сослался на отчет отраслевого издания SemiAnalysis о том, что Meta имеет все шансы стать первой лабораторией искусственного интеллекта, которая введет в эксплуатацию суперкластер мощностью более гигаватта.

Цукерберг расхваливал мощь основного рекламного бизнеса компании, чтобы оправдать огромные расходы на фоне беспокойства инвесторов относительно того, окупятся ли эти затраты.

«У нас есть капитал от нашего бизнеса, чтобы сделать это», — сказал он.

Компания, выручка которой в 2024 году составила почти 165 млрд долларов, в июне 2025 года реорганизовала свою деятельность в области искусственного интеллекта, создав подразделение Superintelligence Labs после неудач с её моделью Llama 4 с открытым исходным кодом и ухода ключевых сотрудников. Компания делает ставку на то, что подразделение получит новые денежные потоки от приложения Meta AI, инструментов для преобразования изображений в видеорекламу и умных очков.

Марк Цукерберг взял на себя руководство активной программой по привлечению специалистов в новое подразделение Meta — Superintelligence Labs. Компанию возглавят два опытных руководителя: Александр Ван (бывший генеральный директор Scale AI) и Нат Фридман (ранее управлявший GitHub). Создание лаборатории стало возможным после того, как Meta вложила в Scale внушительную сумму — 14,3 миллиарда долларов.

В апреле 2025 года Meta повысила прогнозы капитальных затрат на 2025 год до 64–72 млрд долларов, стремясь укрепить позиции компании по сравнению с конкурентами OpenAI и Google.

*компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признеана экстремистской и запрещена в РФ

Елена Ларина Владимир Овчинский