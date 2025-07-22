Четвертый рейх – угроза и для России и для Америки
Интервью Скотту Риттеру о том, что Германия последовательно реализует стратегический курс на Четвертый рейх, который в равной мере является прямой угрозой безопасности, как России, так и США, о том что только благодаря мудрости Сталина и Рузвельта Советский Союз и Америка совместными усилиями свернули шею Третьему рейху. Хватит ли мудрости нынешним правителям России и Америки, чтобы купировать опасность Четвертого рейха?
Комментарий редакции
1. Память о войне и “германский вопрос”
В начале беседы проводится параллель между современной Россией и её исторической ролью во Второй мировой войне, напоминающей о сложности понимания реальной природы Германии как исторического субъекта, неразрывно связанного с образами и последствиями двух мировых войн.
2. Цикличность германского реваншизма
Оба собеседника подчеркивают идею, что тенденция к построению "рейха" и стремление к гегемонии — глубинные черты немецкой национальной традиции, проявившиеся не только в Первой и Второй мировых войнах, но и, возможно, претендующие на повторение в новой обстановке (так называемый “четвёртый рейх”).
3. Роль внешних сил: Великобритания, США, СССР
Указывается, что как создание Третьего рейха, так и возрождение Германии после Второй мировой войны во многом стали возможны благодаря прагматичным, а иногда и циничным ходам внешних игроков — британской империи, США, и, косвенно, распаду СССР. Запад был заинтересован в реваншистских, милитаристских возможностях Германии ради собственных целей – сначала против Советского Союза, в дальнейшем — для создания противовеса другим центрам силы.
4. Экономико-политический фундамент “четвёртого рейха”
Развитие Германии после 1990-х, её лидерство в ЕС и экономический скачок рассматриваются как следствие коллапса СССР и вывода (а фактически — перекачки) огромных ресурсов с постсоветского пространства в Западную Европу и, прежде всего, в ФРГ. Таким образом, современная мощь Германии основывается не только на внутреннем развитии, но и на исторической динамике проигравшей/побеждённой России.
5. Германия между экономикой и милитаризмом
Отмечается, что Германия долгое время была экономическим лидером, её политическая гегемония в ЕС усилилась благодаря антироссийским санкциям. Тем не менее, военная составляющая до сих пор сдерживалась, но признаки ремилитаризации заметны: снятие формальных ограничений на военную сферу, а также явные заявления немецких лидеров о необходимости сильной армии.
6. Дилемма угрозы и стратегии реагирования
В обсуждении появляется дилемма — действительно ли необходимо вновь “разделить” Германию, чтобы предотвратить глобальную угрозу, или можно иным, более мудрым и менее разрушительным образом, сдерживать германские реваншистские тенденции: вариант раздела признаётся не столь продуктивным, как стратегия баланса сил и предотвращения вовлечения Германии в очередную мировую авантюру.
7. Большая игра внешних сил и риск манипуляций
Особое внимание уделяется тому, что германская тенденция к доминированию может быть инструментально использована силами извне (и внутри самой Германии), — будь то Британия, США или иные акторы — для реализации собственных стратегических замыслов, в том числе для вовлечения России и США в войну друг против друга.
8. Будущее Европы и роль России и США
Завершается дискуссия вопросом о возможности для России и США находить союзнический подход в отношении Германии, чтобы не допустить возникновения милитаристской сверхдержавы в центре Европы, которая в перспективе может бросить вызов не только России, но и самой Америке.
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Анализ и практические выводы
В этом видео затрагивается дилемма исторической цикличности: насколько неизбежно повторение германского стремления к гегемонии, и не срабатывает ли здесь опасная самоисполняющаяся предустановка, закрепленная коллективным воспоминанием о Третьем рейхе? Рассуждение строится на грани исторического детерминизма (немецкий народ обречён на повторение прошлого) и прагматичной политики балансирования интересов великих держав. С одной стороны, предупреждается об опасности “идеализации друга” (Германии как якобы вечного союзника Запада против русских), а с другой — о соблазне превращать исторические образы в догму, что ведёт к новым разделениям и конфликтам.
Поразителен междисциплинарный подход: прослеживается связь между экономикой (потоки капиталов и рынки), историей (спираль циклов реваншизма), психоисторией (“глубинная национальная миссия”) и геополитикой (манипуляция национальными амбициями во внешних целях). Отдельно выделяется идея о риске использования Германии как “топки” для чужих стратегических интересов — именно это, а не “злая суть” немецкого народа, является значимым фактором мировой опасности.
Глубоким практическим выводом становится мысль о необходимости не столько физического “ослабления” сильной европейской державы, сколько создания механизмов взаимодействия (в идеале — сотрудничества России и США) ради недопущения новой “гонки гегемоний”. Ключевой риск — дать себя втянуть в сценарий, где германский реваншизм окажется инструментом третьих сил.
Остаётся открытым вопрос — насколько наша коллективная память подвержена самоисполняющимся пророчествам и не превращается ли концепция “четвёртого рейха” (или любого иного коллективного врага) в инструмент манипуляции общественным сознанием? И можно ли строить новую архитектуру безопасности в Европе, преодолевая эти многослойные исторические паттерны — или же прошлое всегда будет догонять наше настоящее, навязывая свои сценарии?
Фигня угроза.
А вот тут :
https://eadaily.com/ru/news/2025/07/22/labubu-oboshla-gazprom-proizvoditel-kukol-stoit-bolshe-gazovogo-monopolista
– угроза так угроза.