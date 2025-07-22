Говорят, когда-то Сталин сказал, что после его смерти на его могилу нанесут много мусора, но ветер истории разметает его. Некоторые оспаривают аутентичность этой фразы, однако, на мой взгляд, большого значения это не имеет. Однажды Герберта Уэллса спросили: “Протоколы сионских мудрецов” — это реальный документ или фальшивка? Вопрос не имеет смысла, ответил английский писатель и разведчик, потому что всё произошло именно так, как там написано. То же с нашим случаем: всё произошло, как предвидел вождь.

Всего через три года после смерти Сталина на его могилу потащили мусор, а через восемь лет тело вождя вынесли из Мавзолея. До “перестройки” грязь на Сталина не то, что сильно, но лилась; взрыв произошёл в “перестройку” и дальше пошёл по нарастающей. Синхронно аналогичный процесс раскручивался на Западе. Нередко казалось, что российские и западные кампании десталинизации разыгрываются под взмахи одной и той же дирижёрской палочки. Общим для всех кампаний была ненависть к Сталину, его эпохе, к СССР. И страх — как бы прошлое не явилось в настояще-будущем шагами Командора, и один из способов не допустить этого — обложить Сталина со всех сторон кривыми зеркалами, плодящими чудовищно лживые отражения.

И это при том, что, начиная именно с 1990-х годов, появилась масса архивных данных, на основе которых наши и западные исследователи, вовсе не замеченные в симпатиях к Сталину и его системе, представляли совершенно иную, не чернушную картину сталинской эпохи. Здесь не место разбирать все линии десталинизации, имеет смысл остановиться на нескольких, но об этом чуть позже. Сейчас отмечу: кампании так называемой “десталинизации” — в СМИ и на телеэкранах — цели не достигли, скорее, наоборот: как говорилось в “Сказке о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове” — “буржуины бились-бились, да только сами разбились”.

Несмотря на все потоки грязи, вылитой за последние 30–40 лет на Сталина и на СССР постсоветскими (по сути — антисоветскими) СМИ, ТВ, официальной пропагандой, с годами популярность вождя, в том числе среди молодёжи (!) неуклонно росла. Показателен казус с передачей “Суд истории”, которая выходила на Пятом канале с июля по декабрь 2010 года, в самый разгар антисталинского и антисоветского беснования. Вели её два интеллектуальных импотента, пытавшиеся судить Сталина и СССР. С этой целью после дискуссии с оппонентами они проводили голосование среди телезрителей. Очень быстро выяснилось, что пара антисоветчиков терпит поражение, часто с разгромным счётом. И тогда сначала голосование отменили, а затем передачу и вовсе прикрыли в силу её контрпродуктивности и контрпропагандистского эффекта. В 2011 г. была сделана попытка перезапустить провальную передачу под другим названием (“Исторический процесс”) — и “опять двойка”.

В последние годы в России начали появляться памятники Сталину. Так, в августе 2024 г. в селе Курейка Туруханского района Красноярского края открывается мемориал Иосифа Виссарионовича Сталина. Мемориал — это памятник вождю высотой 3,5 м (постамент — 1,5 м) и три стенда размером 1 метр на 2 метра. Первый стенд посвящён туруханской ссылке И.В.Сталина; второй можно условно назвать “изломы России на фоне судьбы сталинского Пантеона”, Пантеона, который был разрушен перестроечной шпаной; на третьем представлено послание потомкам. И это только один из памятников. Уверен, если России суждено не распасться, а устоять и пересилить внешнего врага, подавив его агентуру внутри страны (необходимое условие Победы), то таких памятников станет много — Ветер Истории доведёт своё дело до конца.

Здесь большую роль призвана сыграть, в частности, публикация реальных, а не сфабрикованных, особенно в хрущёвское и горбачёвское время, документов. Они позволят понять суть исторических событий и укрепить основу для адекватной их интерпретации. Кроме того, снимая пласт за пластом исторической лжи, эти работы подталкивают к размышлениям и о Сталине, и о причинах ненависти к нему у нас и за рубежом, и о так называемой десталинизации — её явных целях и скрытых шифрах, и о многом другом.

Нередко говорят: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты”. На самом деле человека в не меньшей степени определяют не друзья, а враги: “Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты”. Поразмышляем о Сталине сквозь призму ненависти к нему и страха перед ним его врагов и их холуёв. Обратимся к истокам и причинам ненависти к Сталину на Западе и в (поздне)советском обществе, ненависти, перекочевавшей в общество постсоветское и ставшей важным элементом идеологии определённых его слоёв — антисоветизма, который на какой-то отрезок времени стал государственным. Бросим также взгляд на те группы, которые транслируют антисталинизм.

Особенно интересен сталинский опыт с точки зрения мировой борьбы сегодняшнего дня, которая развёртывается между ультраглобалистами (наследниками нацизма и троцкизма одновременно) с их планами новой мировой революции, ведущей к трансгуманистической новой нормальности под пятой посткапиталистической олигархии и остальным человечеством. Их “неосоциализм” это, по сути, неофашизм, только посредством мировой “антропологической революции” и в глобальном масштабе. Ныне Сталин и сталинизм с точки зрения исторической теории и практики это не только про Россию и про вчера, это про мир и про завтра. Действительно, “Сталин не ушёл в прошлое — он растворился в будущем”, независимо от того, принадлежит эта фраза де Голлю или кому-то ещё.

Важно обратить внимание на приёмы ведения психоисторической войны, цель которых — разрушить базовые модели сознания и видения мира, затем, в случае успеха, — базовые модели поведения. При этом нередко провоцируются несколько внешне противоречащих друг другу пропагандистско-информационных схем, подталкивается выбор одной только из их набора, т.е. создаётся в основе своей ложный конфликт, выступающий как клетка для сознания, как матрица, блокирующая критическое мышление.

Например, конфликт разных вариантов неприятия Сталина — либерального (“Сталин — кровавый диктатор”), националистического (“Сталин — враг всего русского”) и ортодоксально-марксистского (“Сталин — предатель революции и дела Ленина”). По сути это психоинформационное или даже когнитивное напёрсточничество преследует простую цель — скрыть реальность, подменив её выгодной кому-то картинкой, уводящей не просто от реальности, а от постановки принципиально правильных вопросов. Чтобы не попасть в клетку, нужно чётко понимать, чьи интересы, каких групп стоят за той или иной схемой. Или, как говорили древние, cui bono? cui prodest?

Источник

Андрей Фурсов