Был ли Наполеон маленького роста? Как революционер стал императором? И почему его до сих пор называют гением войны? Историк Борис Кипнис разбирает 5 ваших вопросов о Наполеоне:

- Комплекс Наполеона — правда ли, что он страдал из-за роста?

- Образование и интересы — что читал и чем увлекался будущий император?

- Революция и власть — как Наполеон использовал революцию для своего восхождения?

- Внутренняя политика — почему его реформы до сих пор влияют на Европу?

- Крах империи — что погубило великого полководца?

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#наполеон #1812 #франция

00:00 — Ваши вопросы о Наполеоне Бонапарте

00:40 — 1. «Комплекс Наполеона» – переживал ли он из-за роста?

07:11 — 2. Образование Наполеона: что читал будущий император?

17:13 — 3. Наполеон предал революцию?

39:48 — 4. Диктатура Наполеона: почему республика превратилась в империю?

45:06 — 5. Какой была внутренняя политика Наполеона?

58:24 — Бонусный вопрос: чем уникальны законы Наполеона?