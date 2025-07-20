Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Творчество

С.В. Савельев – Ответы на вопросы

27 0
Переслано от: Издательство "ВЕДИ"

Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132
Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

Rutube: https://rutube.ru/channel/54666700/
ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg
Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Тезисы беседы:


1. Ответы на вопросы аудитории:
- Автор отвечает на накопившиеся вопросы зрителей своих роликов, которые варьируются от странных до интересных.
- Основной акцент на разъяснении своей позиции и идей, изложенных в книгах.

2. Критика чиновников и социальных структур:
- Чиновники, включая европейских, живут по биологическим законам, несмотря на декларируемые социальные принципы.
- Они изображают приверженность социальным законам, но решения принимают, руководствуясь личными (биологическими) мотивами — семья, личные интересы и т.д.
- Проблема в том, что биологические законы плохо изучены, и сами чиновники не осознают, как ими руководствуются.

3. Эволюционные процессы:
- Автор не вмешивается напрямую и не преследует чиновников, а лишь помогает им "вступить на эволюционный путь".
- Биологические процессы неизбежны, их невозможно остановить, можно лишь запустить.
- Автор иронически сравнивает попытки борьбы с эволюцией с "пластмассовыми танчиками против катка".

4. Индивидуальная изменчивость мозга:
- Исследования индивидуальной организации мозга начались после революции (Держинский, Шмид и др.).
- Основная идея: нет Бога, души или духа, есть только материальные носители в мозге, которые нужно изучать.
- Автор использует эти открытия в своих работах, описанных в книгах ("Изменчивость и гениальность", "Церебральный сортинг").

5. Критика интеллектуального уровня:
- Автор с сарказмом комментирует вопросы о "простом человеческом счастье", сравнивая его с животными инстинктами (размножение, забота о потомках).
- Человеческое счастье, по его мнению, связано с использованием развитого мозга для создания нового в обществе и природе.
- Критика современной интеллектуальной деградации: упоминаются выборы в РАН (например, избрание Николая Азарова, экс-премьера Украины, как "учёного").

6. Роль книг и знаний:
- Автор рекомендует читать свои книги для понимания идей о мозге, гениальности и эволюции.
- Список гениев приведён в одной из книг (на 62-й странице), где объясняется, что важен не размер мозга, а соотношение его структур.
- Ирония над нежеланием аудитории читать: для экспериментов автора лучше, чтобы люди оставались в "тотальном идиотизме", используя только ChatGPT.

7. Сарказм и критика критики:
- Автор с юмором относится к обвинениям в свой адрес (интервью "ни о чём", "маразм").
- Предлагает развиваться интеллектуально, а не ограничиваться "дзеном" или поверхностными источниками.
- Упоминает случай с издателем, который хотел поощрять критиков для повышения продаж книг, но автор отказался поддерживать "крайние формы слабоумия".

8. Заключение:
- Возможности для самореализации есть, но они требуют значительных усилий и времени.
- Автор прощается с аудиторией, призывая не отчаиваться.

Вывод:

Автор выступает с позиций популяризатора идей об эволюционных процессах и индивидуальной организации мозга, критикуя поверхностное мышление, социальные иллюзии и интеллектуальную деградацию. Он подчёркивает неизбежность биологических законов, которые определяют поведение людей, включая чиновников, и призывает использовать человеческий потенциал для создания нового, а не ограничиваться примитивными инстинктами. Саркастический тон и ирония служат для привлечения внимания к его книгам, где изложены ключевые концепции. Основной посыл: интеллектуальное развитие и осмысление биологических процессов — путь к прогрессу, несмотря на сопротивление системы и общий упадок интеллектуального уровня.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7xwXQ_O_gp8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Трехлебов А.В. (Ведагор) Ответы на вопросы. Февраль 2011
А.В.Трехлебов. Ответы на вопросы. декабрь 2010.
А.В.Трехлебов.Ответы на вопросы февраль 2012
А.В.Трехлебов - Ответы на вопросы апрель 2012
Верить или не верить. Ответы на вопросы. Кухонные посиделки. Алексей Орлов и Олег Бажин
С.В. Савельев - Зоологические выборы
С.В. Савельев - Ответы на вопросы
С.В. Савельев о статье В. Суркова "Долгое государство Путина"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru