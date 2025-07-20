Новый мировой порядок. Стратегия империализма | Фёдор Лисицын
В этом видео Фёдор Лисицын представляет книгу Шона Стоуна, в которой рассматривается влияние глубинного государства на политику США и мира в целом. Книга подробно анализирует роль экономических и политических трестов, масонских лож, а также личностей, таких как Генри Киссинджер и другие ключевые фигуры, стоящие за формированием "глубинной" политики. Особое внимание уделяется историям из книги, которые проливают свет на механизмы глобального империализма и его связи с католической церковью, британской империей и американским правительством.
Книга "Новый мировой порядок. Стратегия империализма.":
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00:00 Введение и предисловие
01:17 История глубинного государства в США
02:52 Реакция на книгу
03:38 Исторический контекст
06:37 Второй американский дипстейт
09:08 Экономические тресты и их влияние
10:55 Борьба Теодора Рузвельта
12:30 Крах второго глубинного государства
13:39 Третье глубинное государство
14:03 Усиление глубинного государства
15:41 Экономические преимущества США
16:16 Роль Генри Киссинджера
17:00 Анализ книги Шона Стоуна
17:43 Попытки Трампа изменить ситуацию
18:36 Избиратели Трампа
19:52 Структура книги
21:38 Введение в тему
23:07 Надпартийные структуры
24:06 Справочный аппарат книги
25:50 Введение в книгу Шона Стоуна
27:36 Школа Сесила Родса
29:27 Взаимодействие глубинного государства и католической церкви
31:30 Структура глубинного государства
32:23 Заключение и рекомендации
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Комментарий редакции
1. Книга как разбор глубинных структур власти:
Видео посвящено обзору и анализу книги Шона Стоуна «Новый мировой порядок. Стратегия империализма», которая рассматривает многослойную историю формирования глубинного («глубинного государства» или «deep state») политического механизма в США и более широких глобальных элит.
2. Три этапа становления «глубинного государства» в США:
- Первый этап: эпоха «отцов-основателей» и масонских лож, где политическая структура строилась на новых идеях, но уже с явными элитарными чертами.
- Второй этап: после гражданской войны, переход к олигархическим и промышленным кругам власти («Коза Лора»), когда реальные решения осуществлялись вне публичной политики.
- Третий этап: формирование настоящего «глубинного правительства» с 1970-х годов, когда теневая власть элит и финансовых структур начинает окончательно доминировать, управляя даже публичными политиками.
3. Иллюзии демократии и партийной борьбы:
Классический антагонизм демократов и республиканцев, по мнению автора книги, стал всего лишь театром для публики в современном США. Реальные управленческие решения принимаются вне зависимости от официальной идеологии и публичных выборов.
4. Международные и наднациональные связи элит:
В книге, а вслед за ней — и в анализе Лисицына — рассматривается интересный взгляд на связь американских, британских и иных западных элит, а также религиозных институтов, в частности католической церкви и Ватикана, с формирующимся «мировым порядком». Сравниваются аналогии между США и Британской империей, а также указываются транснациональные оси влияния (например, Нью-Йорк—Рим—Калифорния—Ватикан).
5. Персоны второго плана как ключевые игроки:
Автор отмечает, что реальной властью обладают не первые лица (президенты), а фигуры второго ряда и архитекторы политики — примером приводится деятельность Киссинджера как символа глубинного влияния.
6. Методология книги:
В книге используется уникальный подход — каждая глава строится вокруг биографии конкретной фигуры, что позволяет рассматривать исторические процессы через призму их жизни и решений. Это напоминает восстановление целого по фрагментам, живую реконструкцию.
7. Акцент на практической пользе знаний:
Рецензент подчеркивает богатую справочную базу книги, список дополнительной литературы, и погружение в сравнительный анализ западных и советских моделей, что подтверждает междисциплинарный характер подхода (история, политика, экономика, религия).
8. Критический взгляд на современные процессы:
Проводится параллель между застоем современной Америки и Советским Союзом времён позднего социализма. Подчёркивается, что элиты часто работают вне поля видимости массового избирателя и исторически склонны к самоизоляции и воспроизводству власти за закрытыми дверями. Трамп с его попыткой вернуть политику в публичное пространство рассматривается лишь как эпизод, не сумевший изменить глубокую систему.
Выводы:
В изложении Лисицына книга Стоуна предстает как исследование слоистых структур реальной власти, раскрывающее иллюзорность «демократических» институтов и партийной борьбы в США. Власть, согласно этому взгляду, — это не обязательно те, кто на виду, а те, кто контролирует процессы за кулисами, формируя стратегию прямо или опосредованно через клубы, закрытые структуры и экономико-религиозные связи. Показательно, что аналогии между США, Великобританией и даже историческими религиозными институтами подчеркивают изоморфизм элитных структур власти в разные эпохи и культурах.
Этот критический, междисциплинарный взгляд лишен сенсационализма — скорее, он способствует пониманию глубинных механизмов исторического развития, побуждая отказаться от идеалистических представлений о честной конкуренции элит и открытости демократии. Автор приглашает читателя к анализу структуры общества, к поиску неочевидных связей между историей, религией, экономикой и современными политическими процессами. Нет однозначного рецепта, что делать с этим знанием — но есть импульс для самостоятельных размышлений.
Философский вопрос для дальнейшего размышления:
Если большая часть социально-политических институтов лишь отражает театральную плоскость борьбы за власть, а истинные механизмы скрыты от большинства, то возможно ли в принципе достижение «прозрачности» или «честности» в государственном устройстве? Не является ли иллюзия открытости необходимой для работы сложных социумов — или же, напротив, поиск и разоблачение этих структур может стать точкой осознанного выбора и личной свободы для каждого из нас?