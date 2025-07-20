В этом видео Фёдор Лисицын представляет книгу Шона Стоуна, в которой рассматривается влияние глубинного государства на политику США и мира в целом. Книга подробно анализирует роль экономических и политических трестов, масонских лож, а также личностей, таких как Генри Киссинджер и другие ключевые фигуры, стоящие за формированием "глубинной" политики. Особое внимание уделяется историям из книги, которые проливают свет на механизмы глобального империализма и его связи с католической церковью, британской империей и американским правительством.

Книга "Новый мировой порядок. Стратегия империализма.":

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00:00 Введение и предисловие

01:17 История глубинного государства в США

02:52 Реакция на книгу

03:38 Исторический контекст

06:37 Второй американский дипстейт

09:08 Экономические тресты и их влияние

10:55 Борьба Теодора Рузвельта

12:30 Крах второго глубинного государства

13:39 Третье глубинное государство

14:03 Усиление глубинного государства

15:41 Экономические преимущества США

16:16 Роль Генри Киссинджера

17:00 Анализ книги Шона Стоуна

17:43 Попытки Трампа изменить ситуацию

18:36 Избиратели Трампа

19:52 Структура книги

21:38 Введение в тему

23:07 Надпартийные структуры

24:06 Справочный аппарат книги

25:50 Введение в книгу Шона Стоуна

27:36 Школа Сесила Родса

29:27 Взаимодействие глубинного государства и католической церкви

31:30 Структура глубинного государства

32:23 Заключение и рекомендации

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