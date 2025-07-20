На днях мне доверили выступить перед большой аудиторией людей, борющихся за возврат Великой Родины, которую вытащили из-под нас в 1991 году. Шок! Гробовое затишье после информации, которую изложил, считая ЭТО ГЛАВНЫМ. И – оживление аудитории, когда заговорили о ЖКХ, росте цен, в том числе на картошку. Ай да Соловьев, ай да вся мощная антисоветская, антирусская пропагандистская машина! Не зря ордена им дают, не зря выделяют огромные деньги из бюджета и тугих кошельков олигархов. Тут и вспомнилась давняя история о картошке и русских. После того, как я высказал другу тревогу о том, что в дальневосточных лесах китайцы с оружием гоняют местных жителей, тот с укором сказал:

- Э, брат-чеченец… Смолоду живёшь среди нас, книги про нас пишешь, а русских так до конца и не понял. Пока у русского в миске есть картошка, он голову к небу не поднимет. А вот если в задницу жаканом жахнут, тут-то и конец обидчику. Но русский на врага оглянется не сразу: сначала на Небо взгляд от миски поднимет и получит поддержку Всевышнего. Потом внутренних разгильдяев накажет, проглядевших беду. И даже перебьёт, если они предателями оказались. О судьбе внешнего врага и говорить не буду: читай историю Руси-СССР!

Третья Мировая война началась в 2013 году. Дважды об этом сказал Папа Римский. Именно тогда я, технарь по образованию, взялся за перо, как партизан за дубину. Статьи укладываются в книги, которых уже 11. С конкретными датами, фамилиями героев и предателей. (Кстати, «пасмурная гнида» - не моё. Это я позаимствовал у Александра Колпакиди, историка спецслужб, публициста с ярким юмором). И вот что получается с проекцией на день сегодняшний. 3 декабря 2014 года вышла моя статья «КАК ГЕРОЕВ ПРЕВРАЩАЮТ В СУМАСШЕДШИХ». Это о том, как начали убивать и отодвигать в сторону настоящих героев Русской весны. Политтехнолог Бородай, который в своё время выдвинул Стрелкова, уже назвал его сумасшедшим и насильно, при поддержке Кремля выпер полковника с театра военных действий. А сегодня Стрелков уже сидит в тюрьме. Алексей Мозговой на тот момент ещё командовал вооружённым народом. Но уже тогда было тревожно из-за каких-то «странностей» со стороны Москвы. Поехал (не с пустыми руками) прямо к воюющим ребятам. Тогда, глядя в глаза Алексею Мозговому, я спросил его, о чем теперь думает комбриг, начавший формирование народного войска с пяти человек. Ответ меня поразил. Думает о детях, о старушках и дедах из дальних деревень, поверивших в Новороссию, обеспечивших высокую явку на выборах. Бойцы делятся всем, что получают от народа в виде гуманитарной помощи. И там же я цитирую свежее на тот момент интервью Бородая, где политтехнолог от Кремля доказывает, что Стрелков сумасшедший. Одновременно эта гнида с головой выдал себя и Владислава Суркова, который курировал проект «Новороссия». Бородай рассказывает, как решая судьбу Народной Республики, он контактировал с Сурковым, якобы, яркой, деятельной личностью. Мне пришлось порыться в Сети, чтобы увидеть эту личность. Цитата: «…В конце 80-х Сурков подался на занятия рукопашным боем, где и познакомился с Михаилом Ходорковским. В МЕНАТЕПе он быстро пошел в гору благодаря своим креативным идеям…» Далее служба у Фридмана и – до кабинета в Кремле, где стал серым кардиналом политики Путина. Кстати, писатель и воин Захар Прилепин, до последнего момента бывший помощником и другом Александра Захарченко, рассказал, почему этот народный герой стал неугоден Москве. Сурков буквально отвернулся от него: упёртый! Упортство заключалось в том, что Захарченко не пускал олигархов владеть территорией и ресурсами, отвоёванными народом. В результате убит «укропами». Нужен был более покладистый и пушилистый…

Чтобы ярче увидеть суть происходящего сегодня, опять оглянемся назад. И не надо напрягать память, которую у нас упорно отсекают. 12 января 2015 года я опубликовал статью «Герои Новороссии в центре России». У нас в Костроме на Рождество гостил Алексей Мозговой с двумя командирами своего легендарного «Призрака». Почти два десятка автомашин, вставших полукругом, с включенными фарами встречали героев морозной ночью на границе Ярославской и Костромской областей. Девушки с хлебом-солью на рушнике, возгласы «Ура»! Даже Косыгина и членов ЦК КПСС так не встречали.

Потом, уже в тёплом зале, отдохнувший с дороги Алексей Борисович на встрече с народом говорил, что противостояние будет происходить до тех пор, пока каждый из нас не поймёт, что война ради войны – это бессмысленно. «Необходимы общие знаменатели. Как ни крути, а мы все выходцы из Советского Союза. Народ сталкивается лбами, а те, кто это затеял, пожинают плоды своего «бизнеса». Если мы это не поймём, крови будет ещё больше».

Там я прямо на публике напомнил давний прогноз «Эха Москвы» (иноагент) о закрытии проекта «Новороссия». Враги внутренние каркают, говорю, что СБУ и спецслужбы РФ начнут отстреливать полевых командиров… Алексей ответил: «Поймите, что если мы умрём духовно, согласимся на роль рабов, нет смысла существовать и физически». 23 мая 2015 года Алексей и его ближайшие помощники убиты. Подло, из засады. Зачем я это напоминаю? Чтобы ясна была последовательность и целенаправленность действий внутренних врагов.

Почему в народе 282-ю статью УК называют русской? Потому, что ещё с 1996 года она направлена в ядро Русской Нации! Изначально это было "Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды". Потом - «О противодействии экстремистской деятельности». В поправках дальше появились две новые статьи УК: 282-1 «Организация экстремистского общества» и 282-2 «Организация деятельности экстремистской организации». В 2013 году «русская статья» переименована в «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Юрист и депутат В.В. Жириновский (мир ему) протестовал: - «Эта статья лишняя совершенно в Уголовном кодексе, почему мы и требуем её убрать. Статья 282 абстрактная. И в этом смысле она опасная… всё, что вы говорите в быту, в любом выступлении, можно подвести под эту статью».

Справа от Мозгового на фото Б.И. Шпигель, автор окончательной редакции 282-й. Этот деятель, став богатым, стал и членом Совета Федерации, президентом Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, был избран президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. До завидной карьеры в 1982 году (СССР!) Борис Исаакович получил срок «за растление несовершеннолетних». И вот в феврале 2024 года судом приговорён к 11 годам строгого режима, за взяточничество. Но уже давно на свободе! В медицинском заключении говорится, что Борис Шпигель в связи с тяжелым состоянием здоровья не подлежит этапированию в колонию, поскольку имеются «высокие риски его внезапной смерти». Смотрим дальше. Как только началась СВО, тут же Госдумой был принят закон о строгих, аж до 15 лет отсидки наказаниях за «дискредитацию армии». И вот свежая информация: «Бывший замначальника Генштаба России и начальник ГУ связи ВСУ России генерал-полковник Халил Арсланов 7 июля был приговорён к 17 годам лишения свободы. За несколько лет до начала СВО ему было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве - в хищении бюджетных средств на поставках радиостанций. Сумма ущерба составляет 6,7 млрд рублей. Он буквально украл деньги из бюджета, нанеся непоправимый урон обороноспособности России. Этот человек является одним из главных убийц наших военнослужащих. Это человек, который убил больше русских солдат, чем вся афганская эпопея Советского Союза, все чеченские террористы вместе взятые… - заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. «В результате наша армия пошла на СВО, не имея связи. И дальше произошла катастрофа. Когда наши военные начали покупать гражданские рации, чтобы была хоть какая-то связь, их, естественно, стали сразу слушать, пеленговать, и противник всегда, в любой момент времени знал, где находятся наши подразделения, какая у нас ситуация, сколько у него раненых, кончаются у него боеприпасы или нет, откуда будет накат, куда мы собираемся нанести удар и так далее. Это бой был зрячего со слепым». Так пишет военный корреспондент, которого теперь уже не посадят: правда на солдатской крови всплыла наружу. Про Тимура Иванова, других замов Шойгу уж и говорить не будем. «Слепой и глухой» наша Армия была сделана ещё до СВО! Но даже говорить об этом законодательно запретили. И вот свежая смерть бывшего губернатора Курской области, вора в квадрате Романа Старовойта. 7 июля 2025 года, не дожидаясь ареста, застрелился. Герой, никого не выдал! Деньги, выделенные на укрепления приграничной области, разворованы, сотни тысяч мирных граждан пострадали, тысячи солдат убиты. Тут даже следствия не надо: на похороны явились со скорбными лицами целой группой вице-премьеры, другие из власть имущих. Даже Пушилин венок прислал вслед за президентом. Весь этот похоронный марш можно бы считать явкой с повинной. Но нет, это только мы так считаем… Не надо радоваться возрастающим посадкам воров, изъятием у них капиталов. Доходы бюджета – сдуваются, расходы - нет. Системе приходится искать деньги внутри. Народ уже обобрали, взялись за своих.

И теперь о ГЛАВНОМ. Будучи адвокатом, Марина Мелихова случайно увидела лицензию на взрывчатые и отравляющие вещества для… гражданской организации. Юридический адрес привёл в синагогу. В результате любопытную женщину арестовали, а потом и посадили в СИЗО ФСБ… Что ЭТО?

О странностях происходящих событий ещё в 2014 году писал Алексей Мозговой, указывая, что «власть в России и Украине в одних руках». Тогда ещё до конца мы суть дела не понимали, хотя чувствовали, что дело не просто в олигархах. Этих можно отследить. Они на виду через собственность и капиталы. А на самом деле всё сложней. Марина Мелихова уже сидела, преследуется по делу о «Дискредитации российской армии». Её организация «Граждане СССР» в Краснодарском крае признана экстремисткой. Цитирую по интернету: «Видео в кабриолете она сняла сразу после выхода из колонии, куда попала после того, как возглавила настоящих сектантов — организацию под названием «Граждане СССР». Вдумайтесь: Система признает нас, граждан СССР, Державы, юридически существующей, сектантами! А вот секта Хабад, самое агрессивное и ортодоксальное крыло иудаизма – в законе! Эта секта запрещена в большинстве стран мира, даже в Израиле. А у нас хабадники рулят правоохранительной системой? Судя по отрывочным данным, в настоящий момент руководит движением Хабад в Российской Федерации раввин Берл Лазар. А молодая женщина с далёкой Камчатки Василя Вершина публикует ролик «Хабад проник во все сферы?» Это ещё 2023 год, но попробуйте посмотреть. Там: «Данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании решения Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.02.2024 № 27-31-2024/Треб166-24». И так далее, неудобная этой банде информация блокируется. Общенародный Союз Возрождения России ещё 24 января 2023 года обратился к Секретарю Совета Безопасности России Н.П. Патрушеву с открытым заявлением «о необходимости проверки роли международного еврейского движения Хабад в катастрофических событиях в России, Украине и мире». Авторы заявления обильно цитируют идеологические постулаты секты, которые полны опасности для человечества. Зато всячески выпячивается значимость избранных «миллионов еврейских душ-искр», которые «объединятся в первозданные 600 тысяч и начнут процесс вечного парения над пустынной Землей». Авторы пишут о планах организации по созданию нового государства – так называемой «Великой Хазарии». Цитата из заявления: «В это новообразование, по имеющимся в открытом доступе публикациям, планируется включить 5 областей Украины и области юга России, в том числе Ростовскую область, Краснодарский край и другие территории». Вот вам и все «странности» СВО! Авторы цитируют «Танью», основополагающую книгу по хасидизму, где манифестируется превосходство адептов Хабада и говорится о том, что другие народы мира («гои»), обладают низшей нечистой животной душой. Согласно экспертному заключению группы российских учёных, «Танья» представляет собой пропаганду расизма, нацизма и человеконенавистничества. Есть фильм-расследование канала Сталинград «Хабад. Обыкновенный фашизм». Это проблема не только России, а всех народов мира. Доктор социологических наук, профессор Зоран Милошевич (Белград, Сербия) пишет, что «новое государство (…) отодвинет русских далеко на север». По мнению Зорана Милошевича, «события на «арабской дуге», в том числе в Ливии, Египте и Сирии, имеют связь с событиями на Украине. Это часть плана построения нового государства, которое будет простираться от Суэцкого канала до Прибалтики и контролировать все нефтепроводы, газопроводы и транспортные потоки нового Великого шелкового пути, идущего из Азии в Европу. Завершается обращение требованием признать международную организацию Хабад иноагентом и провести проверку всех лиц, причастных к созданию «режима благоприятствования» в РФ данной секты. Знаменательно, что Хабад плотно прописался в России только после развала СССР и сейчас, в разгар Третьей Мировой. Знаменательно потому, что ещё в начале 1930-х годов Иосиф Сталин, хорошо разбиравшийся в вопросах религии, ВЫСЛАЛ ХАБАД ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР КАК ФАШИСТВУЮЩУЮ СЕКТУ. Традиционный же иудаизм не тронул, хотя и разогнал Коминтерн, где было засилье евреев. Возможно, тех же хабадников. Кстати, в материалах дела Марины Мелиховой речь о дискредитации армии, экстремизме и так далее. Хотя её беды начались с «любопытства», которое приводит к неприкасаемой секте Хабад. Сегодня законодательство на предмет подобного «экстремизма» ужесточается…

Завершая, скажу, что нам, мужчинам, должно быть стыдно. Ведь именно женщины взяли врага за самое чувствительное, самое уязвимое место. Мелихова, ранее успешная по жизни в материальном смысле, потеряла всё, в том числе и собственное жильё. Но не сдалась! Я, как мужчина, чеченец, со всей ответственность скажу, что эту воительницу уважаю втройне. Именно Марина в одном из роликов сказала, что женщины не справятся с бедой, они только будят мужчин, у которых «прямая связь с Богом». Действительно, всё в воле Всевышнего, в политической воле сынов Отечества.

…А Сечин-то, исхудавший на энергоресурсах, созданных Природой и Всевышним, на фото у меня к чему? Весёлый парень, чисто русский! Да к тому, что если не остановим Хабад, хило не покажется никому, в том числе и олигархам. Мы-то и на картошке честь не потеряли. Мужик уже поднял голову к Небу…

Эдуард Наипов,

Кострома