Что свершается на Ближнем Востоке и в Закавказье, и кто пытается выбросить нас из региона?
О разворачивающейся на Ближнем Востоке и в Закавказье ситуации говорим с тюркологом, директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктором Надеиным-Раевским. Ведущий – писатель Александр Марков.
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Комментарий редакции
1. Исторический и политический контекст
- Беседа — глубокая попытка анализа ситуации на Ближнем Востоке и в Закавказье, через призму не только геополитики, но и культурно-исторических, религиозных и даже языковых факторов.
- Озвучивается давний конфликт Израиля и арабских государств, его корни — в вытеснении палестинцев, истории создания Израиля (1948 г.), проблеме беженцев и непрекращающихся попытках Израиля установить полный контроль над спорными территориями, включая сектор Газа.
- Рассматривается внутренняя многоуровневость этно-религиозных слоёв и идентичностей — начиная от организации кибуцев в Израиле до идеологических расхождений внутри еврейской общины (например, противостояние сторонников и противников сионизма).
2. Неразрешимость и цикличность кризиса
- Собеседник скептически относится к возможностям мирного урегулирования — логика “двух государств” практически перестала казаться осуществимой, поскольку территория Палестины всё сильнее сокращается.
- Палестинцы, по мнению автора, вряд ли простят вытеснение и “перевоспитаются”; многослойный конфликт подпитывается одновременным наличием религиозных фундаменталистов и с одной, и с другой стороны.
- Израиль показан как участник бесконечной стратегической "зачистки", в то время как арабский мир — разобщён и неспособен согласованно защищать интересы палестинцев.
3. Геополитическая конкуренция и внешние игроки
- Много внимания уделяется роли иных держав — США, Турции, Ирана, Азербайджана, а также деятельности спецслужб и применению современных технологий дестабилизации (например, искусственный интеллект для сведения счетов в инфополях).
- Турция и Израиль выступают в роли основных действующих сил в Закавказье, при этом турецкая идея “Великого Турана” рассматривается как инструмент культурной и политической экспансии, особенно среди тюркских государств и в Азербайджане.
- Россия, по мнению спикера, постепенно вытесняется из региона, её позиция ослабляется не только внешними геополитическими действиями, но и “предательством коллаборационистов” внутри страны и на постсоветском пространстве.
4. Религиозное измерение и смысловое поле
- Затронута религиозная символика конфликта — строительство “третьего храма” в Иерусалиме, возможный приход Мошиаха (Мессианская тема), исламские и христианские представления о конце времён.
- Указывается на иллюзию “единой политики” — внутри самого израильского общества, как и среди евреев вообще, нет единодушия относительно будущего страны, её идентичности, отношения к Холокосту, фундаментализма и современного образа жизни.
5. Проекция на региональные конфликты — Закавказье
- Приводится разбор ситуации в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе, влияние Израиля и Турции на внутриполитическую жизнь и исход войны, проблема идентичности, отношение к русскому языку и России как к культурному и политическому “центру тяжести”.
- Высказывается сожаление о постепенной утрате Россией контроля и влияния, особенно среди слоёв, поддерживавших русскую культуру и политику, и о росте националистических, антироссийских тенденций в соседних странах.
6. Гуманистический и философский аспект
- Отмечается типичная для подобных конфликтов тенденция идеализации истории и мифологизации прошлого — создание “великого прошлого”, наделение себя ролью жертвы или освобождающей силы.
- Любая попытка “перевоспитать” народ или быстро изменить тысячелетние культурные коды обречена на провал; религиозные нарративы, по мнению гостя, имеют не только мобилизационную, но и фаталистскую функцию, подталкивая стороны к циклическому продолжению конфликта.
7. “Большая игра” идентичности, языка, культуры
- Турецкий проект понтюркизма и смена алфавитов, культурного кода — аналог колонизации будущего посредством языка и идентичности.
- Описываются и риски “размывания” национального наследия, если “выбросить на помойку” все ценности предыдущих эпох ради новой унифицированной модели.
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Выводы и практические размышления
1. Межэтнические и межрелигиозные конфликты на Ближнем Востоке и в Закавказье сегодня — это клубок сложнейших исторических, культурных и геополитических противоречий, где попытки рационального, догматически “спланированного” решения зачастую терпят крах.
2. Вмешательство внешних игроков и постоянное переплетение интересов местных элит, идеологических проектов и глобальных ресурсов (нефть, газ, информационные войны) делает конфликт хронически неразрешимым без кардинального переосмысления самой структуры отношений.
3. Проблема языка, идентичности, веры — столь же остро влияет на политические расклады, как и экономика, технологии или демография. Тут проявляются взаимные “идеализации” — и разочарования.
4. Россия, как утверждается, постепенно вытесняется из этих регионов — что служит поводом задуматься о путях возвращения утраченных связей: можно ли “вернуться” в пространстве, где само понятие идентичности меняется столь радикально?
5. Главная практическая нить рассуждения — принятие ограниченности любых “проективных” моделей и готовность к работе с реальностью такой, какова она есть, а не через набор идеализированных или романтизированных схем.
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Открытый вопрос для размышления