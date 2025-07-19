Владимир Ростиславович Мединский решает, как минимум, две наиважнейшие задачи.

Первая: возвращает русскому литератору статус человека государственной важности.

Напоминаю, что, скажем, Гавриил Державин был не просто великим поэтом – но и министром, и сенатором, и выполнял при том личные, наиважнейшие поручения императрицы Екатерины Великой.

Та традиция вовсе не закончилась вместе Державиным, или вместе с адмиралом и советником Александра Первого (и поэтом, и филологом) Александром Шишковым, или вместе с великим дипломатом Грибоедовым.

Напомню о статусе, как минимум, Шолохова, который лично делал доклады высшему руководству не просто о политической ситуации в стране, но и о состоянии… сельского хозяйства. Отрасли тогда (накануне войны) ключевой.

В этом смысле – Мединский наследник по прямой всех вышеназванных.

Вторая задача, которую решает Мединский, не менее значимая: он возвращает государственному человеку, разрешающему наисложнейшие государственные вопросы – статус интеллектуала и гуманитария. Зачастую, увы, утерянный в современной политике.

То есть, ещё раз.

Для меня исключительно важно, что в системе управления государством появился человек, который не просто отличает Тютчева (тоже, к слову, прекрасного дипломата) от Фета (надо сказать, не просто великого лирического поэта, а ещё и русского офицера), но ещё и разбирается во всём этом более чем профессионально, и пишет обо всём этом – более чем увлекательно.

И не менее важно, что в литературу пришел человек, которому лично наш президент поручает задания не просто государственной важности, а натурально – важности планетарной.

Как кто-то пошутил (на самом деле – не пошутил): когда Мединский едет на переговоры по одному трагическому вопросу – это выглядит так, как если бы Сталин отправил Александра Фадеева в Ялту или в Тегеран.

Ясно, что прямые аналогии никогда не работают на сто процентов, но суть здесь ухвачена точно.

Мединский – безусловная надежда, что в Отечестве нашем всё будет иначе.

И, зная этого человека с 2014 года, я констатирую: он всегда был таким. Патриот, с универсальной нервной системой (со стороны кажется, что вовсе непробиваемой), интеллектуал, знаток истории, философии, поэзии и человек, не боящийся принимать решения.

И это – отличные вести.

Захар Прилепин

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