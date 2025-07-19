Владимир Ростиславович Мединский решает, как минимум, две наиважнейшие задачи.
Владимир Ростиславович Мединский решает, как минимум, две наиважнейшие задачи.
Первая: возвращает русскому литератору статус человека государственной важности.
Напоминаю, что, скажем, Гавриил Державин был не просто великим поэтом – но и министром, и сенатором, и выполнял при том личные, наиважнейшие поручения императрицы Екатерины Великой.
Та традиция вовсе не закончилась вместе Державиным, или вместе с адмиралом и советником Александра Первого (и поэтом, и филологом) Александром Шишковым, или вместе с великим дипломатом Грибоедовым.
Напомню о статусе, как минимум, Шолохова, который лично делал доклады высшему руководству не просто о политической ситуации в стране, но и о состоянии… сельского хозяйства. Отрасли тогда (накануне войны) ключевой.
В этом смысле – Мединский наследник по прямой всех вышеназванных.
Вторая задача, которую решает Мединский, не менее значимая: он возвращает государственному человеку, разрешающему наисложнейшие государственные вопросы – статус интеллектуала и гуманитария. Зачастую, увы, утерянный в современной политике.
То есть, ещё раз.
Для меня исключительно важно, что в системе управления государством появился человек, который не просто отличает Тютчева (тоже, к слову, прекрасного дипломата) от Фета (надо сказать, не просто великого лирического поэта, а ещё и русского офицера), но ещё и разбирается во всём этом более чем профессионально, и пишет обо всём этом – более чем увлекательно.
И не менее важно, что в литературу пришел человек, которому лично наш президент поручает задания не просто государственной важности, а натурально – важности планетарной.
Как кто-то пошутил (на самом деле – не пошутил): когда Мединский едет на переговоры по одному трагическому вопросу – это выглядит так, как если бы Сталин отправил Александра Фадеева в Ялту или в Тегеран.
Ясно, что прямые аналогии никогда не работают на сто процентов, но суть здесь ухвачена точно.
Мединский – безусловная надежда, что в Отечестве нашем всё будет иначе.
И, зная этого человека с 2014 года, я констатирую: он всегда был таким. Патриот, с универсальной нервной системой (со стороны кажется, что вовсе непробиваемой), интеллектуал, знаток истории, философии, поэзии и человек, не боящийся принимать решения.
И это – отличные вести.
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Возвращение статуса литератора как государственного деятеля:
- Мединский возрождает традицию, при которой литераторы играли важную роль в государственном управлении (примеры: Державин, Шишков, Грибоедов, Шолохов).
- Исторически русские литераторы совмещали творчество с выполнением государственных задач, включая дипломатические и административные функции.
- Мединский воспринимается как продолжатель этой традиции, сочетая литературную деятельность с решением государственных вопросов.
2. Возвращение статуса интеллектуала и гуманитария в политике:
- Мединский восстанавливает образ государственного деятеля как интеллектуала, глубоко разбирающегося в культуре, истории и литературе.
- Он профессионально разбирается в русской литературе (например, отличает Тютчева от Фета) и пишет увлекательные тексты.
- Его деятельность подчеркивает важность гуманитарного знания в современной политике.
3. Государственная и планетарная значимость:
- Мединский выполняет поручения президента, которые имеют не только государственное, но и глобальное значение.
- Его роль сравнивается с отправкой выдающегося литератора (например, Фадеева) на ключевые международные переговоры, что подчеркивает масштаб его влияния.
4. Личностные качества Мединского:
- Патриот, интеллектуал, знаток истории, философии и поэзии.
- Обладает устойчивой психикой, способностью принимать сложные решения и универсальным подходом к задачам.
- Эти качества делают его надеждой на позитивные изменения в стране.
Вывод:Статья представляет Владимира Мединского как уникальную фигуру, которая сочетает в себе качества выдающегося литератора, интеллектуала и государственного деятеля. Он возрождает историческую традицию, где литераторы играли ключевую роль в управлении государством, и возвращает статус гуманитария в политику. Его деятельность, связанная с решением задач государственной и планетарной важности, а также его личные качества (патриотизм, устойчивость, глубокие знания) делают его символом надежды на качественные изменения в России. Автор видит в Мединском пример того, как интеллектуальная и культурная глубина могут эффективно сочетаться с политической ответственностью.