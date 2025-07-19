Елена Андреева, Наталья Верёвкина.

Очень многие знакомы с произведениями писателя Сергея Алексеева. Недавно, он покинул этот мир, но остались его труды, его книги, которые производят на читателя особенное, мистическое впечатление.

Художественно-документальный фильм «В поисках Валькирии» (2021г.) также создан по мотивам произведений Алексеева. О том, что повлияло на выбор сюжета, как создавался фильм, какие события происходили во время съёмок, о мнении и отзывах автора, расскажет режиссёр и продюсер фильма Наталья Верёвкина. Приглашаем вас к просмотру и дальнейшему обсуждению фильма.

Фильм можно посмотреть на платформе Okko: https://okko.tv/movie/v-poiskakh-valkirii или в свободном поиске в интернете.

Клип на песню «Одинокий воин»: https://rutube.ru/video/ad6c970f5228c690c78d7a70fd791ee0/

Ссылка на канал автора: https://rutube.ru/channel/58553664/videos/

Запись передачи проходила в клубе «Ключи».

Быть ДОБРУ!

#впоискахвалькирии #сергейалексеев #фильм #еленаандреева #натальяверевкина #литература #страгасевера

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