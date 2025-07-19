В поисках Валькирии. Встреча с режиссёром фильма
Елена Андреева, Наталья Верёвкина.
Очень многие знакомы с произведениями писателя Сергея Алексеева. Недавно, он покинул этот мир, но остались его труды, его книги, которые производят на читателя особенное, мистическое впечатление.
Художественно-документальный фильм «В поисках Валькирии» (2021г.) также создан по мотивам произведений Алексеева. О том, что повлияло на выбор сюжета, как создавался фильм, какие события происходили во время съёмок, о мнении и отзывах автора, расскажет режиссёр и продюсер фильма Наталья Верёвкина. Приглашаем вас к просмотру и дальнейшему обсуждению фильма.
Фильм можно посмотреть на платформе Okko: https://okko.tv/movie/v-poiskakh-valkirii или в свободном поиске в интернете.
Клип на песню «Одинокий воин»: https://rutube.ru/video/ad6c970f5228c690c78d7a70fd791ee0/
Ссылка на канал автора: https://rutube.ru/channel/58553664/videos/
Запись передачи проходила в клубе «Ключи».
Быть ДОБРУ!
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Комментарий редакции
1. Замысел и духовная ценность книги Сергея Алексеева.
В видео обсуждается, как произведения Сергей Алексеева, в частности цикл «Сокровища валькирии», оказали глубокое влияние на творческую и личную жизнь режиссера Натальи Веревкиной. Для неё знакомство с текстом стало внутренним переломным моментом, поделившим жизнь на "до" и "после". Книга воспринимается как нечто большее, чем просто художественный текст — она становится откровением и поводом к внутренним поискам.
2. Сложность экранизации.
Процесс работы над фильмом был не только технически трудоемким, но и сопряжён с юридическими и этическими нюансами. Первоначально права на экранизацию большинства книг цикла были выкуплены с целью, чтобы фильм не был снят, что режиссёр воспринимает двояко: с одной стороны — интрига, с другой — понимание сложности содержания, наполненного спорными и неоднозначными, в том числе политическими и мистическими мотивами. Решение о съемках появилось только по одной из частей, права на которую были доступны.
3. Выбор локаций и мистический опыт.
Съёмки в уральских горах и поиски "настоящих" мест сопровождались атмосферой, которую участники описывают как мистическую и даже сверхъестественную: природа будто бы содействовала съемочной группе (случай со снегом, дождём вместо пожарной машины), а виды гор вызывают мысль об их ином, «неприродном» происхождении. Сам процесс погружения в таинственные ландшафты вызывал у создателей ощущение сопричастности к сказке или загадке, как бы подтверждая сюжет книги.
4. Человеческий и командный аспект.
Режиссёр подчёркивает важность человеческих взаимоотношений и вдохновения в процессе производства. Съемочная группа была заражена ее воодушевлением, многие участники остались единомышленниками. Отмечается и самоотверженность, с которой происходили съёмки: изнурительные переходы, минимальный отдых, работа "на пределе" ради идеи. Для главного актёра было важно прочувствовать персонажа, для чего он прочитал весь цикл книг.
5. Дихотомия “правда и вымысел”.
В фильме (и книгах) неоднократно поднимается вопрос разграничения реальности и художественного домысла. Сам Алексеев утверждал, что многие описанные события основаны на реальных воспоминаниях, но границы между фактами и вымыслом стираются — этим и подчеркивается "загадочность" материала. Этот мотив отражен в жанровой неопределённости фильма: он — докудрама, в нём совмещаются элементы документального и игрового кино.
6. Влияние природы и метафизика творчества.
Немалая часть повествования посвящена описанию, как условия внешнего мира будто бы взаимодействуют с творческим процессом: "правильный" снег появляется в нужный момент, ландшафты "сотрудничают" со съёмочной группой. Лидер съёмок и актёры говорят о состоянии "потока", когда снимают ключевые сцены, что создает ощущение сопричастности к чему-то большему, чем просто искусство.
7. Реакция автора и судьба фильма.
Оценка фильма самим Сергеем Алексеевым была сдержанной: он признал близость экранизации к собственным ощущениям, но отметил тонкие различия — что подчёркивает субъективность любого художественного переосмысления личного опыта. Картина получила призы и признание на ряде фестивалей — несмотря на трудности с жанровой категоризацией, — и была тепло принята зрителями, нашедшими в ней живое присутствие и подлинность.
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Вывод:
История создания фильма “В поисках Валькирии” раскрывает не только трудности и радость экранизации сложного литературного материала, но и глубокое взаимодействие человека с мистической стороной реальности — будь то в природе, творчестве или судьбе. Навязчивая идея “разделения” на правду и вымысел оказывается во многом иллюзорной: внутренняя правда создателей соприкасается с вымышленным миром книги и историей самого автора, а магия и свобода творчества становятся инструментом постижения непостижимого.
Можно заметить, что и режиссёр, и её команда погружаются в поиск не столько "правильной" экранизации, сколько живого опыта соприкосновения с чудом, риска выхода за пределы комфорта и покорения новых горизонтов — как творческих, так и духовных. В природе, в людях, в случайностях и выборе художника проступает некая незримая гармония, которую нельзя до конца разложить по полочкам ни в одном жанре.
В конечном счёте, как подчеркнула режиссёр, истина художественного поиска не лежит ни в документальной точности, ни в свободе вымысла, а обретается на их пересечении — в искренности и внимательности к "знакам" жизни, будь то для съёмочной группы, для автора, или для зрителя.
Открытый вопрос:
Можно ли вообще отделить "правду" от "вымысла" — особенно в личных и сакральных поисках? Или же сама попытка воплотить внутренний опыт во внешнем произведении тем самым создаёт новую реальность, в которой истина всегда будет лишь приближением, вдохновением — но никогда не окончательной формой? Каково ваше переживание этих границ между мифом и фактом в собственной жизни?