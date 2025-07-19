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Он шокировал современников внешним видом, стихами, странностями в поведении и продолжает это делать сейчас! Бунтарь и лирик, тонко чувствующий мужскую и женскую природу.

В какой семье и как рос юный Володя? Чего сильно боялся Маяковский, и откуда взялась желтая кофта?

Журналист, писатель Игорь Оболенский расскажет о малоизвестных событиях жизни Владимира Маяковского на канале Лекторий Dостоевский.

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Видео предоставлено ООГО «Российский фонд культуры» https://rcfoundation.ru/

Таймкоды:

00:00 Вступление

00:56 Лилия Брик и письмо Сталину

02:50 Пастернак и картошка

03:58 Любовная лирика Маяковского

05:32 Почему такой слог? Происхождение, семья, детство и юность

08:43 Желтая кофта

09:16 Смерть отца, и какой страх преследовал Маяковского всю жизнь

10:23 Кино

11:31 Переезд из Грузии в Москву и тюремное заключение

12:13 Первое стихотворение

13:00 Знакомство с Лилей Брик

14:29 Донжуанский список Маяковского и первая любовь

16:13 Штрихи к портрету

17:32 Лев Кассиль о поэте

18:58 Трость

19:18 У гроба Ленина

20:23 Маяковский – плохой поэт?

20:55 Путешествия и выступления

22:14 Русский или грузин?

22:35 Мистерия-Буфф

23:59 Любовь к Татьяне Яковлевой

25:37 Дочь

26:30 Крушение веры в идеалы

27:11 Реакция на смерть Есенина

27:44 Предсмертная записка

28:15 Эпилог

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