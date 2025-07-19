Китай и Индия ставят США на колени на Ближнем Востоке | Руслан Сафаров
Максим Невенчанный представляет гостя — Руслана Сафарова, эксперта Финансового университета при правительстве РФ, для обсуждения влияния ключевых мировых игроков на Ближний Восток. Эксперт анализирует стратегические действия Китая, его отношения с Ираном, Пакистаном и другими странами региона, а также роль Индии, Турции и США в контексте геополитической конкуренции. В беседе затрагиваются важнейшие вопросы, такие как международное сотрудничество, экономическое партнёрство и влияние стран на геополитическую карту региона.
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00:00 Введение
01:04 Роль Китая на Ближнем Востоке
03:40 Стратегические действия Китая
05:17 Отношения Китая с Ираном
07:48 Влияние Китая через Пакистан
09:41 Взаимодействие Китая с Эфиопией и Сомали
11:33 Долгосрочные планы Китая
12:04 Линейный сценарий и мировые лидеры
12:38 Взаимодействие Ирана, Саудовской Аравии и Турции
13:26 Подковерные игры и взаимодействие с Азербайджаном
13:40 Новый шёлковый путь и Турция
14:31 Организация тюркских государств и проблемы с Китаем
16:19 Экономические и идеологические противоречия
18:43 Взаимодействие Турции с Израилем и Ираном
19:39 Военная реформа в Турции
21:10 Курдский вопрос и стратегия Израиля
23:05 Разделение и властвование
23:22 Позиции Китая в регионе
24:27 Водный кризис в Ферганской долине
25:25 Инвестиции Китая в Грузию
27:22 Стратегическое партнёрство Китая и Азербайджана
27:50 Военное сотрудничество Индии с Арменией
31:49 Стратегии Китая и Индии в регионе
33:36 Роль Ирана в регионе
34:33 Экономическое сотрудничество России и Индии
34:49 Российская нефтяная компания в Индии
35:47 Стратегические позиции Индии в Восточной Азии
38:21 Саммит ШОС и роль Индии
39:54 Национализм и стратегия Индии
43:00 Геополитические интересы Индии на Ближнем Востоке
46:00 Взаимодействие Индии с Турцией и Пакистаном
46:25 Отношения Пакистана и Азербайджана
47:29 Коридор «Север — Юг» и интересы Индии
48:02 Влияние Пакистана на отношения Индии и Азербайджана
49:37 Завершение обсуждения
#Геополитика #БлижнийВосток #Китай #Индия #Иран #Турция #Азербайджан #СаудовскаяАравия #Пакистан #ШёлковыйПуть #Экономика #Стратегия#КнижныйДень #НашеЗавтра
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Ближний Восток — арена стратегии мировых центров
- Традиционно Ближний Восток характеризовался влиянием трёх основных групп: турки, персы (Иран), арабы (Саудиты, египтяне). Сильное американское присутствие сохраняется через союз с Израилем.
- К этому уравнению добавились новые крупные игроки — Китай, Индия и Россия, причем Китай и Индия уже играют самостоятельные роли, выстраивая собственные долгосрочные стратегии влияния.
2. Китай: системность, прагматичность, энергетика
- Для Китая Ближний Восток — ключевой регион из-за зависимости от местных энергоресурсов.
- Китай методично выстраивает сеть стратегических точек: военная база в Джибути (контроль входа из Красного моря), порт Гвадар в Пакистане (выход к Индийскому океану), инвестиции и связи с Ираном (обход санкций, энергетика, “Пояс и путь”).
- Поддержка Китая проявляется не только в экономике — есть факты военного и технологического взаимодействия с Ираном.
- Китай действует через прокси (Пакистан, Иран), позволяя себе оставаться “в тени”, официально придерживаясь нейтралитета.
3. Влияние в Африке и Центральной Азии
- Китай уверенно закрепляет позиции в Эфиопии, Сомали, странах Африки и Центральной Азии, развивая инфраструктуру и получая геоэкономический контроль (например, доступ к воде, энергетике, транспортным коридорам).
- В Центральной Азии Китай быстро усиливает экономическое и политическое присутствие, особенно в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане (газ).
4. Взаимодействие с Турцией: сотрудничество и скрытая конкуренция
- Турция стремится контролировать “сухопутный шелковый путь” посредством усиления тюркского единства (Туран), что вызывает определённые идеологические трения с Китаем (Синьцзян, вопросы меньшинств).
- Несмотря на разногласия, Турция и Китай вынуждены сотрудничать по инфраструктурным и экономическим проектам; но сохраняется элемент “восточной игры” — на поверхности — риторика и спорные вопросы, под ковром — торговля и инфраструктура.
5. Региональная мозаика: Франция, Израиль, Курдистан
- В регионе действуют также крупные внешние игроки — Франция, Израиль. Последний использует курдский фактор как средство давления на окружающие государства.
- Парадокс Ближнего Востока — разделяй и властвуй: множество противоречий, манипуляции внутренними разломами (курдский, шиито-суннитский и др.).
6. Индия: новый центр силы
- Индия настойчиво закрепляется в регионе: порт Чабахар в Иране, участие в транспортных коридорах “Север-Юг”, сближение с Израилем, серьезное проникновение в Армению (оружейные сделки, геополитика).
- Индия выстраивает “алмазное ожерелье” — сеть своих союзников и опорных точек в противовес китайской “жемчужной нити”.
- В отношениях с Турцией и Азербайджаном у Индии — напряжённость (сильные связи у Анкары и Баку с Пакистаном).
7. Стратегии, конкуренция и непредсказуемость
- И Китай, и Индия стратегически готовятся к долгосрочному соперничеству, плавно и без резких шагов расширяя зону влияния.
- США теряют роль безоговорочного гегемона, но сохраняют позиции через сложную сеть союзов, инструментализируя Израиль, курдский вопрос, присутствие в Сингапуре и т.д.
- Вся система построена на динамическом балансе интересов, временных союзах, противоречиях, инфраструктурных и идеологических “узлах”.
Аналитические параллели и выводы
Картина складывается в нечто схожее с многослойной нейронной сетью: множество центров, конкурирующих, пересекающихся и временами сотрудничающих. Нет единой “линии фронта”, есть сложное переплетение местных и глобальных интересов, где ценность имеет выстраивание долгосрочных контрольных точек — портов, транспортных коридоров, прокси-альянсов. Как в психологии личности, где разные части “Я” конкурируют или сотрудничают, внешняя политика региональных и сверхдержав базируется на сплетении прагматизма с идеологическими нарративами.
Китай проявляет пример осознанного стратегического планирования — своего рода “дзен”, когда долгие годы выстраиваются незаметные, но ключевые цепочки влияния, а явная сила уступает методу невидимого давления (soft power, прокси, инфраструктурные проекты).
Индия, в свою очередь, балансирует между самостоятельностью, историческими травмами (память о колониализме, деление Индии и Пакистана), национализмом и прагматизмом развития.
Турция и Иран демонстрируют попытки реализовать собственные версии “региональной мечты”, но вынуждены лавировать между более крупными игроками, подстраиваться под новые вызовы и сохранять свою автономность.
Прагматичность и ситуативность правят бал: альянсы зыбки, риторика часто расходится с действием, а идеологические “обертки” служат скорее инструментами маневра, чем подлинной мотивацией. Даже противоречия — часть большой восточной шахматной партии.
Практичные выводы
- Ближний Восток и сопредельные регионы становятся всё менее “однополюсными”, игра идет одновременно по нескольким координатам; старые сценарии “гегемония — подчинение” уходят в прошлое.
- Усиление Китая и Индии — не моментальный акт, а долговременный, многоступенчатый процесс, который проявляется в каждом инфраструктурном проекте, договоре, военной базе.
- Экономические интересы (энергия, транспорт, ресурсы) всё чаще преобладают над чистой идеологией, хотя последняя используется для оболочки и легитимации действий.
- Россия, несмотря на сложности и санкции, остаётся значимым игроком благодаря способности выступать “мостом” между Западом, Востоком и Югом — преимущество, форму которого ещё предстоит наполнить содержанием.
Вопрос для размышления
Если баланс сил и истинная “правда” в регионе столь зыбка, ситуационна и многослойна — возможно ли вообще устойчивое равновесие, или же глобальная динамика обречена на вечное перетекание власти и новых конфликтов? Не являются ли стратегические “точки контроля” лишь временными островками осознанности посреди хаоса исторического становления? И если так, то как человеку и обществу искать подлинную истину и устойчивость — во внешних системах или в собственной внутренней позиции?