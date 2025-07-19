Максим Невенчанный представляет гостя — Руслана Сафарова, эксперта Финансового университета при правительстве РФ, для обсуждения влияния ключевых мировых игроков на Ближний Восток. Эксперт анализирует стратегические действия Китая, его отношения с Ираном, Пакистаном и другими странами региона, а также роль Индии, Турции и США в контексте геополитической конкуренции. В беседе затрагиваются важнейшие вопросы, такие как международное сотрудничество, экономическое партнёрство и влияние стран на геополитическую карту региона.

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00:00 Введение

01:04 Роль Китая на Ближнем Востоке

03:40 Стратегические действия Китая

05:17 Отношения Китая с Ираном

07:48 Влияние Китая через Пакистан

09:41 Взаимодействие Китая с Эфиопией и Сомали

11:33 Долгосрочные планы Китая

12:04 Линейный сценарий и мировые лидеры

12:38 Взаимодействие Ирана, Саудовской Аравии и Турции

13:26 Подковерные игры и взаимодействие с Азербайджаном

13:40 Новый шёлковый путь и Турция

14:31 Организация тюркских государств и проблемы с Китаем

16:19 Экономические и идеологические противоречия

18:43 Взаимодействие Турции с Израилем и Ираном

19:39 Военная реформа в Турции

21:10 Курдский вопрос и стратегия Израиля

23:05 Разделение и властвование

23:22 Позиции Китая в регионе

24:27 Водный кризис в Ферганской долине

25:25 Инвестиции Китая в Грузию

27:22 Стратегическое партнёрство Китая и Азербайджана

27:50 Военное сотрудничество Индии с Арменией

31:49 Стратегии Китая и Индии в регионе

33:36 Роль Ирана в регионе

34:33 Экономическое сотрудничество России и Индии

34:49 Российская нефтяная компания в Индии

35:47 Стратегические позиции Индии в Восточной Азии

38:21 Саммит ШОС и роль Индии

39:54 Национализм и стратегия Индии

43:00 Геополитические интересы Индии на Ближнем Востоке

46:00 Взаимодействие Индии с Турцией и Пакистаном

46:25 Отношения Пакистана и Азербайджана

47:29 Коридор «Север — Юг» и интересы Индии

48:02 Влияние Пакистана на отношения Индии и Азербайджана

49:37 Завершение обсуждения

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