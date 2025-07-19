Фатальные ОШИБКИ Кремля: Россия ТЕРЯЕТ ВЛИЯНИЕ на Востоке и Юге
Провальная внешняя политика Кремля. Как ошибки России в отношениях с Южными соседями влияют на экономику и безопасность? В этом видео Борис Марцинкевич анализируем резкое обострение отношений России с Азербайджаном и стратегический сдвиг внешней политики на Восток и Юг. Узнайте, почему Россия сталкивается с конкуренцией от Китая и Турции в строительстве новых электростанций в Узбекистане и Казахстане. Мы расскажем про колоссальные проблемы российской промышленности, мешающие развитию высокотехнологичных энергетических проектов с ключевыми соседями и рассмотрим, как ошибки России толкают стратегических партнеров к другим мировым игрокам. Подробнее в новом видео
0:00 Обострение отношений России с Азербайджаном
0:15 Почему Россия не смотрит на Восток и Юг?
1:53 Новые векторы развития: Стратегия России на Восток и Юг
3:02 Мигранты: Проблема неконтролируемой миграции в России
3:39 Самоизоляция: Риски следования западным нарративам
5:14 Отношения с соседями: Варианты для внешней политики России
6:49 Наследие СССР: Единая инфраструктура и стратегические связи
7:17 Урок Прибалтики: Последствия отказа от исторических связей
8:21 Пределы внутреннего рынка России и демография
9:20 Географические союзники: потенциал Центральной Азии, Ирана, КНДР
10:49 Новые проекты и конкуренция c РФ за влияние
11:42 Узбекистан: Успехи Газпрома и выбор альтернативных партнеров
16:58 Энергетика РФ: Внутренние проблемы и технологическое отставание
29:48 Транскаспийский коридор: аналитика логистической эффективности
34:50 Азербайджанский демарш: истинные причины конфликта
37:09 Геополитика: Тайные цели и мотивы международных действий
37:53 Фатальные ошибки России: развитие энергетики и логистики
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Комментарий редакции
1. Однобокость внешнеполитических приоритетов России:
В последние десятилетия внимание России к вопросам внешней политики и энергетики было почти полностью сосредоточено на Европе, в то время как восточные и южные соседи оказывались в информационной и стратегической тени. Хотя на уровне официальных риторик про "Восток и Юг" заговорили давно, глубокой и осознанной политики по перефокусировке не появилось.
2. Проблема самоизоляции и подражания Западу:
Растущие настроения — "строить стены", изолироваться, закрывать границы — автор критикует как зеркальное следование западным стратегиям по отношению к России (санкции, разрыв связей), что работает против самих интересов РФ, которая объективно не обладает емким внутренним рынком и не может быть самостоятельным экономическим полюсом без интеграции с соседями.
3. Технологическая и инфраструктурная взаимосвязанность с постсоветским пространством:
Россия по-прежнему связана с бывшими советскими республиками железными дорогами, электросетями, трубопроводами, что открывает возможности для взаимовыгодных экономических проектов. Но этим активам угрожает пренебрежение и потеря лидерства из-за технологического отставания.
4. Успехи и провалы в интеграционных проектах:
Есть примеры успешного сотрудничества (продажа газа в Узбекистан, планы новых ГЭС и АЭС в Центральной Азии и на Кавказе), но российские предложения часто ограничены поставкой сырья, а в высокотехнологичных сегментах (электростанции, современные паровые турбины) РФ уступает Китаю, Турции или странам Запада. Причина — недостаточная модернизация, технологическая стагнация, отсутствие долгосрочных инвестиций и стратегического лидерства.
5. Проблема миграции и ее регулирования:
Неосознанная миграционная политика приводит к внутреннему недовольству, но в основе бардака — не сами мигранты, а дырявое российское законодательство, которое создает благодатную почву для нелегальных схем и коррупции.
6. Недооценка интересов и самостоятельности соседей:
Многие проекты, политические решения и даже бытовое восприятие в России по-прежнему исходят из убеждения, что бывшие союзные республики "никуда не денутся" и зависят от России. Но на деле Центральная Азия, Кавказ, другие соседи стремятся к многовекторности, сотрудничают как с Западом, так и с Китаем и Турцией, а российские ошибки и технологические ограничения только ускоряют этот дрейф.
7. Геополитика и логистика против здравого смысла:
Анализ транспортных коридоров (сравнение маршрутов через РФ и "срединного коридора" через Каспий) показывает, что Россия могла бы сохранять ключевую логистическую роль легко и выгодно — но этому мешают политические ошибки, бюрократия и медлительность.
8. Азербайджанский кейс — симптом глубинных процессов:
Обострение отношений между Россией и Азербайджаном — лишь вершина айсберга. Подспудно речь о конкуренции внешних влияний, ослаблении традиционных связей и неспособности России быстро и нестандартно реагировать на новые вызовы в регионе.
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Выводы и рефлексии:
В центре рассуждений автора — парадокс России: страна по-прежнему держит в руках ресурсы и инфраструктуру, задающую темп целому региону, но рискует утратить влияние из-за самоуспокоенности, технологической инерции и стратегической близорукости. Подчеркивается, что идеология “мы одни — нам достаточно своих сил” опасна и в экономике, и в геополитике. Практическая реальность — мир многополярный, интерес соседей к России держится только до тех пор, пока РФ остается лидером и предлагает нечто большее, чем просто дешевые ресурсы.
Сильной иллюстрацией служит сравнение: как некритичное подражание самоизоляционизму Запада вредит стране, а попытка удержаться на прежних (“имперских”) позициях, игнорируя интересы и самостоятельность республик, лишь ускоряет их дрейф от России.
Автор призывает к признанию ошибок — не только текущих, но и сложившихся за десятилетия — и к переосмыслению роли России как интеграционного центра через развитие совместных современных проектов, а не только торговлю сырьем. Он отмечает иллюзорность идеализированных представлений о “вечной собственной исключительности” и акцентирует на необходимости внутренней модернизации, дисциплины и открытости новым тенденциям.
Здесь отчетливо проявляется прагматический подход, с уклоном на философскую гибкость: истина данного момента состоит не в вечной “русской уникальности”, а в способности трезво оценить свои возможности и честно выстроить новые отношения — на равноправии интересов, опыте и балансе.
Открытый философский вопрос:
Может ли современная Россия, признав ограниченность своих прошлых стратегий и идеализаций, осознанно заново переосмыслить свою идентичность и роль в регионе, чтобы не потерять способность быть партнером для своих соседей, а не только “старшим братом” или “сырьевым донором”? Где проходит граница между разумной интеграцией и растворением в чужих интересах, и как найти свой путь в мире, где истина всегда ситуативна и динамична?
,,,PrrriveTT…
1.ПОЧЕМУ Великую Россию – Начали ПЕРЕСТАВАТЬ Уважать?
да ПОТОМУ,что ею ПРОДОЛЖАЮТ – старПЕРДИЛЬНИКи “управлять”…
(т.е. ВСЕ те,кого ИМЕНУЮТ — СТАРАЯ=ВЧЕРАШНЯЯ “рать”)
2.Пора ПАРАЗИТАРИЙ(“едроССню”)- от власти ОТСТРАНЯТЬ!
3. Пора Власть в России — Русским Возвращать!!!
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= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 19-7-25