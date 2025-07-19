Провальная внешняя политика Кремля. Как ошибки России в отношениях с Южными соседями влияют на экономику и безопасность? В этом видео Борис Марцинкевич анализируем резкое обострение отношений России с Азербайджаном и стратегический сдвиг внешней политики на Восток и Юг. Узнайте, почему Россия сталкивается с конкуренцией от Китая и Турции в строительстве новых электростанций в Узбекистане и Казахстане. Мы расскажем про колоссальные проблемы российской промышленности, мешающие развитию высокотехнологичных энергетических проектов с ключевыми соседями и рассмотрим, как ошибки России толкают стратегических партнеров к другим мировым игрокам. Подробнее в новом видео

0:00 Обострение отношений России с Азербайджаном

0:15 Почему Россия не смотрит на Восток и Юг?

1:53 Новые векторы развития: Стратегия России на Восток и Юг

3:02 Мигранты: Проблема неконтролируемой миграции в России

3:39 Самоизоляция: Риски следования западным нарративам

5:14 Отношения с соседями: Варианты для внешней политики России

6:49 Наследие СССР: Единая инфраструктура и стратегические связи

7:17 Урок Прибалтики: Последствия отказа от исторических связей

8:21 Пределы внутреннего рынка России и демография

9:20 Географические союзники: потенциал Центральной Азии, Ирана, КНДР

10:49 Новые проекты и конкуренция c РФ за влияние

11:42 Узбекистан: Успехи Газпрома и выбор альтернативных партнеров

16:58 Энергетика РФ: Внутренние проблемы и технологическое отставание

29:48 Транскаспийский коридор: аналитика логистической эффективности

34:50 Азербайджанский демарш: истинные причины конфликта

37:09 Геополитика: Тайные цели и мотивы международных действий

37:53 Фатальные ошибки России: развитие энергетики и логистики

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