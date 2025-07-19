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Дети из ДНР о Родине

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Переслано от: День ТВ

Современные дети-патриоты – какие они? Об этом в студии «День ТВ» рассказала Ангелина Потеряйко, руководитель АНО «Родина будущего». В 2022 году АНО совместно с общественным движением «Родители Москвы» провело детский литературный конкурс «Что мы Родиной зовем? То, что в сердце бережём!». В нём приняли участие более 300 авторов, в основном, ребята из Донецкой Народной Республики, в те дни только вошедшей в состав Российской Федерации. Ангелина Юрьевна рассказала, о чём в своих стихах и эссе писали дети, о работе по подготовке к печати сборника с произведениями конкурсантов, а также ответила на вопросы о том, каким должно быть патриотическое воспитание сегодня. Ведущая – Мария Дубинская.

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Сайт конкурса «Что мы Родиной зовем? То, что в сердце бережем!» и сборника «Родина – это не слово! Родина – это душа…»: https://www.grad-masterov.ru/rodina

Телеграм «Родина будущего»: https://t.me/forumgradmasterov

Ангелина Потеряйко в ВК: https://vk.com/angelpoter

Телеграм-канал Марии Дубинской «Монстры, вон из детской!»: https://t.me/monstri_von_iz_detskoy

«Монстры, вон из детской!» в ВК: https://vk.com/monstri_von_iz_detskoy

#эксклюзивДня

Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. Идея конкурса и его цели
Конкурс литературного творчества «Родина — это не слово, Родина — это душа» был инициирован родительским сообществом для поддержки детей, в частности из Донецкой Народной Республики (ДНР), и развития их творческого потенциала вне цифрового пространства. Основная цель — дать детям возможность выразить свои мысли и чувства о Родине, углубить осознание корней и личной идентичности через слово.

2. Темы и мотивы детских работ
Детские стихи и рассказы — не просто патриотические лозунги, а трогательные послания в будущее, наполненные болью о войне, тоской по ушедшим близким, надеждой на мир и вера в светлое завтра родного края. Преобладает стремление к миру и желание вернуть и преумножить процветание родины, искренняя любовь и гордость за малую родину.

3. Отношение к Родине: личное и коллективное
Возникает вопрос: что составляет основу патриотизма? У детей из ДНР особенно явственно ощущается связь с местом, где они родились, и желание стать полезными именно там. Противопоставляется западная модель «гражданина мира», свободно перемещающегося и не имеющего привязанности к одному месту.

4. Роль творчества и смысла
Литературное и художественное творчество рассматривается как способ не только выражения чувств, но и осмысления бытия, поиска личного смысла, формирования ценности родины через переживание и созидание. Иллюстрирование книг московскими детьми укрепляет взаимопонимание между разными регионами страны.

5. Патриотизм — процесс осмысления и служения
Патриотизм рождается не из навязанных сверху программ, а в процессе личного соучастия, творчества, коллективной работы. Он невозможен без внутреннего включения, свободы выбора и чувства нужности своему обществу.

6. Критика поверхностных форм и пропаганды
Гости отмечают, что нынешнее формальное, поверхностное «патриотическое воспитание» часто не работает: навязываемые разговоры с «лидерами мнений» воспринимаются детьми как мишура. Требуется более искренний, глубокий подход, ориентированный на реальные ценности, а не на форму ради отчётности.

7. Ценностные ориентиры и вопрос взаимности
Звучит размышление: может ли любовь к Родине быть безусловной? Или она должна сопровождаться встречной заботой государства, чувством защищённости, уверенности в будущем? Эта дилемма остаётся открытой и служит поводом для глубоких размышлений о природе патриотизма.

8. Роль государства и цензура
В беседе затрагивается необходимость некоторой цензуры, чтобы защитить детей от деструктивного контента и сохранить культурный код, но также признаётся сложность определения истинных смыслов, необходимых для будущего страны.

9. Практическая реализация и послание учителям и родителям
Опыт конкурса показал, что инициатива «снизу» может масштабироваться. Главное — поддержка детского творчества, вовлечение детей в осмысленное коллективное действие и осознание важности родной земли не столько через формальные проекты, сколько через настоящие живые практики (литература, театр, совместное творчество).

Выводы


В этом диалоге размышление о понятии Родины выходит далеко за рамки ритуальных лозунгов. Глубина детских сочинений, особенно на фоне военных событий, обнажает подлинные ценности: боль утраты, мечту о мире, любовь к истокам. Родина для этих детей — не абстрактное понятие, а живая связь, источник силы, боли и надежды.

В то же время, дискуссия поднимает вопрос о границах патриотизма: где проходит линия между искренним чувством и навязанной идеологией? Вопрос о том, должна ли Родина заботиться о своих детях, столь же важен, как и вопрос о готовности детей служить Родине. В культивации патриотизма важна не пропаганда, а атмосфера соучастия: когда ребенок чувствует, что его труд, его мысли и таланты нужны здесь и сейчас, что его голос заметен — только тогда патриотизм становится личной ценностью, а не внешней обязанностью.

Литературный конкурс становится своего рода "терапией" и для детей, и для взрослых, помогая установить контакт с глубокими слоями личной и национальной идентичности, напоминая о значимости нравственной составляющей — даже в сверхпрагматичном, технологизированном мире.

Открытый вопрос:
Должен ли патриотизм быть внутренне безусловным, похожим на любовь к матери, или же он всегда хотя бы частично обусловлен заботой общества и государства о человеке? Как находить искренние смыслы — в коллективном творчестве или в индивидуальном поиске — и не терять их в мире, где ценности всё чаще подменяются внешними формами?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/82f0909028a6378c0139155f62e9aa41/
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