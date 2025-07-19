Чтобы понять наш мир, нужно новое прочтение Сталина. Это не достаточное условие, но необходимое.
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Сталин и сталинизм имеют глубокое значение не только для прошлого России, но и для всего мира, простираясь в будущее. Попытки “десталинизации” и очернения фигуры Сталина были частью масштабной кампании, которая, вопреки ожиданиям, привела к росту его популярности. Появление новых архивных данных позволяет сформировать более объективный взгляд на сталинскую эпоху. Отношение к Сталину служит маркером для определения врагов и их целей в современной психоисторической войне, направленной на разрушение сознания. Изучение сталинского опыта актуально для понимания текущей глобальной борьбы. Рассказывает Андрей Ильич Фурсов. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин
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Комментарий редакции
1. Переосмысление фигуры Сталина как необходимое условие понимания современности.
Выступление настаивает, что для глубокого осмысления нынешнего мира необходимо новое, не шаблонное прочтение роли и наследия Сталина—не как догматической фигуры, но как важного узла российской и мировой истории.
2. Возвращение Сталина в публичное пространство (памятники, барельефы) отражает неофициальную смену исторической парадигмы.
Массовое появление новых памятников и возвращение символов Сталина указывает не столько на формальный пересмотр истории, сколько на изменение общественного запроса и отношение к собственной идентичности.
3. Попытки “десталинизации” в России и на Западе, их фиаско и причины.
Несмотря на активную антикризисную, антисталинскую пропаганду (особенно в девяностые и последующие годы), общественная популярность Сталина не только не ослабла, но и возросла. Это связывается с тем, что подобные кампании исходили от элит, которые рассматривают сталинский проект как угрозу их статусу.
4. Критика фальсификаций и искажения истории.
Исследователь Александр Н. Дугин на документах показывает, как история сталинского времени целенаправленно фальсифицировалась в хрущёвскую и горбачёвскую эпохи, а также какими приёмами пользовались для дискредитации сталинской эпохи.
5. Смысл антагонизма к Сталину: классовая ненависть и страх.
Негативная риторика по отношению к Сталину объясняется не только внутренними причинами, но и “классовым страхом” глобальных и отечественных элит, опасавшихся возвращения сильной социальной модели, угрожающей их положению.
6. Политически-философское разделение: Сталин и мировые элиты.
Сталин осознанно противопоставил курс “мировой революции” (глобалистского социализма) строительству социализма в одной отдельно взятой стране. Это решение сломало планы как левых “мир-революционеров”, так и мирового финансового капитала, объединённых временными интересами по “ломке старого мира”, но противоречивших в долгосрочной перспективе.
7. Две революции: ленинская и сталинская.
Автор выделяет концепцию двух последовательных революций в советской истории: ленинской (1917–1927) — ориентированной на мировой масштаб, и “сталинской революции” (1927–1937), где акцент смещён на внутреннее развитие и мобилизацию ресурсов для укрепления страны.
8. Манипуляции массовым сознанием через разнонаправленные нарративы.
Антисталинская кампания раскалывалась на множество идеологических линий—либеральную, националистическую, ортодоксально-марксистскую—чтобы вызвать дезориентацию и переключить внимание общества с реальности на конструированную картину.
9. Сталин как “метафизический враг” глобальных центров власти.
Через призму “врагов” Сталина и их риторики предлагается понимать не только личность, но и системные интересы: кто и почему воспринимал его как угрозу реальному мировому порядку.
10. Идея о совпадении интересов левых глобалистов и финансовых элит (краткосрочный альянс ради глобальной перестройки), и противостоянии этому проекту со стороны Сталина.
В ходе истории интересы различных проектов глобализации драматично пересекались, и Сталин сломал этот “альянс” — как символ, он по-прежнему неудобен для глобалистских моделей будущего.
Выводы и рефлексия:
В этой лекции звучит не попытка реабилитации “по умолчанию”, а приглашение к критическому и актуализированному рассмотрению сложной фигуры Сталина — не как иконы, но как исторической реальности, отражающей колоссальные противоречия ХХ века. Автор акцентирует внимание не на личных свойствах Сталина, а на роли глубинных структурных конфликтов между “локальными” и “глобальными” проектами, между страхами элит и чаяниями масс.
Антисталинизм, согласно позиции лектора, выступает продолжением классовой борьбы—и в символической, и в информационной плоскости. При этом, как и у любой крупной исторической фигуры, реальный Сталин оказывается “заложником” идеологических проекций: общества, власти, международного контекста.
Заслуживает внимания мысль о том, что массовый интерес к фигуре Сталина во многом становится реакцией на отсутствие актуального национального проекта или содержательной повестки, которая могла бы объединить и мобилизовать общество здесь и сейчас. Каждый новый памятник — не столько о Сталине, сколько о неразрешённых противоречиях настоящего, поиске смыслов и идентичности.
Интересен междисциплинарный акцент: “война за образ Сталина”, по сути, есть борьба за интерпретацию советского проекта как альтернативы мировой унификации, политического глобализма, “вечной революции” и транснациональных моделей власти.
Итак, рефлексия о Сталине — это в значительной степени способ поставить вопросы о природе власти, исторической памяти, взаимоотношениях элит и масс, о выборе между универсализмом и национальным подходом, между разными границами модернизации и идентичности.
Открытый вопрос:
Неужели фигуры вроде Сталина так неотделимы от “войн памяти” и структурного страха правящих групп, что их призраки возвращаются при каждом повороте истории — или же современное общество способно когда-нибудь выйти за пределы этого повторяющегося дуализма к подлинно зрелому диалогу о прошлом и будущем? Может ли историческое сознание стать инструментом мудрого выбора, а не только полем для идеологических битв?