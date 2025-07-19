Андрей Школьников: Куда философу податься и пойти
В предыдущей заметке было использовано понятие «соборность», которое является очень важным и значимым для русской религиозно-философской мысли, одним из ключевых для поиска в XIX в. Данное сложное, многогранное и уникальное явление русской культуры включает в себя духовные, морально-нравственные и социальные проявления (см. рисунок). Соборность может казаться интуитивно понятной, но для большинства это будет иллюзией и самообманом, редуцированием и упрощением до других, понятных явлений. Одни увидят только социальную составляющую, сводя всё к общине и собраниям, другие вспомнят Символ веры, где понятие «соборный» используется как русский перевод слова «кафолический».
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Найдутся и третьи, которые начнут притягивать философские абстракции, коллективное бессознательное, эгрегоры, эзотерику и мистицизм, не добавляя понимания, а запутывая себя и других. Речь не идёт о необходимости погружения в изучение понимания данного явления в работах А.С. Хомякова (1804-1860 гг.), В.С. Соловьева (1853-1900 гг.), С.Н. Трубецкого (1862-1905 гг.), П.А. Флоренского (1882-1937 гг.) и т.д., в них тоже чистое знание содержит значительные примеси очень разного и специфического. Однако, хотя бы краткое представление о сложности можно было бы поискать в сети, заставив мозги работать.
К слову, профессиональные философы что в прошлом, что в настоящем очень быстро выходят за пределы нормы и перестают соотносить свои конструкты с реальностью, становясь демонами абстрактного знания. Читая их работы нужно помнить, что практически каждому успешному выпускнику философского факультета по умолчанию можно ставить пограничное расстройство психики, такова цена данного знания и мышления.
Излишне говорить, как далеко заводят поиски самых талантливых и увлечённых, что бесстрашно ныряют за жемчужинами знания в глубины, особенно если там ничего кроме тьмы, давления и чудовищ уже нет. Однако, даже на этом фоне Институт философии РАН выделяется, там вообще перестали нырять, перебравшись на помойку, куда сбрасывают отходы и остатки улова рыбаки. Постсоветские философы увлечённо копаются в кучах чужого интеллектуального мусора в надежде найти жемчужины.
Вторая половина XXI в. будет временем конкуренции империй, войн за умы, противостоянием смыслов. Обществу будут нужны не философские конструкции, абстрактные идеологии, образы будущего и прочие утопии, а явления, объединяющие в себя духовные, морально-нравственные и социальные аспекты, не изолированно, а вместе. Собственно, соборность является очень интересным для изучения явлением, с попыткой понять не только её, но и выработать методологические подходы, свои пути. Благо предшественники умудрились наступить в очень многое: экуменизм, гностицизм, каббалистика, теософия и прочие еретические течения, что позволит учиться на их ошибках.
Несмотря на многократно высказанное отрицательное отношение к попыткам написания образов будущего и идеологий, примерно, как к идеям разработки вечного двигателя, мне продолжают регулярно направлять очередные шедевры. Первое время пытался объяснять, что духовная компонента не может быть мистическим бредом, морально-нравственная не сводится к набору абстрактных слов, а социальная к утопии. В результате была обида и много бранных слов обо мне, вежливо предлагал очередному гению идти с миром и блокировал его номер. В последние годы просто игнорирую подобные шедевры и авторов, думал давать им контакты разных плюшевых мишек, чтобы они нашли друг друга, но стало жалко пенсионеров, что продолжают смотреть телевизор. Там и так кризис жанра и дефицит ведущих.
И, да, недавно мне на полном серьёзе рассказывали, как было бы здорово переписать всю современную физику с позиций алхимии, на вопрос, будет ли практический эффект, ответ был: «Скорее всего нет, но это и не важно»…
Теги события:
общество соборность философия будущее идеологияАндрей Школьников
Комментарий редакции
1. Соборность — уникальное и многогранное явление русской философии и культуры.
Она охватывает духовные, морально-нравственные и социальные проявления. Для большинства понятие соборности кажется интуитивно понятным, но это иллюзия, связанная с редукцией явления к частным аспектам (общинность, вера, философские абстракции).
2. Возникает соблазн упростить или идеализировать явление.
Одни видят в соборности только социальное (община), другие — религиозное (церковное учение), третьи — утопические абстракции. Однако такие упрощения лишают явление глубины.
3. Отношение к философам и институтам:
Профессиональные философы нередко теряют связь с реальностью и становятся "демонами абстракции". Современные исследователи часто копаются в "интеллектуальном мусоре", вместо того чтобы искать новые жемчужины смысла.
4. Актуальный вызов времени:
Во второй половине XXI века будут востребованы не абстрактные идеологии, а явления, объединяющие духовное, нравственное и социальное, причём именно в их интеграции.
5. Опасность идеологизации и утопизма:
Автор выступает против попыток разрабатывать "образы будущего", утопии и псевдодуховные идеологии, полагая, что такие попытки бесплодны и вредны — как попытки изобрести вечный двигатель.
6. Необходим прагматический и критичный подход к идеям:
Необходимо учиться на прошлом, чтобы не повторять ошибок эклектики и сектантства, но и не сваливаться в механистический скепсис.
Вывод:
В философии русской соборности заложен потенциал интеграции — соединения духовного, морального и социального, но этот потенциал сложно раскрыть, если поддаваться искушению редукции, идеализации или мистификации. Философу сегодня важно искать практические подходы, сохранять связь с реальностью и учитывать многомерность явлений, а не увлекаться абстракциями и утопиями. На смену мифам и идеологиям должны прийти глубокие, интегративные смыслы, способствующие объединению людей и осознанному развитию общества.
Можно ли научиться видеть и переживать соборность не как абстрактное понятие, а как живое состояние бытья — целостное, включающее и личное, и общественное, и духовное? В чём будет ответ — в новом опыте человечества или в верном взгляде на старое?