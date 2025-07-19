В предыдущей заметке было использовано понятие «соборность», которое является очень важным и значимым для русской религиозно-философской мысли, одним из ключевых для поиска в XIX в. Данное сложное, многогранное и уникальное явление русской культуры включает в себя духовные, морально-нравственные и социальные проявления (см. рисунок). Соборность может казаться интуитивно понятной, но для большинства это будет иллюзией и самообманом, редуцированием и упрощением до других, понятных явлений. Одни увидят только социальную составляющую, сводя всё к общине и собраниям, другие вспомнят Символ веры, где понятие «соборный» используется как русский перевод слова «кафолический».

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Найдутся и третьи, которые начнут притягивать философские абстракции, коллективное бессознательное, эгрегоры, эзотерику и мистицизм, не добавляя понимания, а запутывая себя и других. Речь не идёт о необходимости погружения в изучение понимания данного явления в работах А.С. Хомякова (1804-1860 гг.), В.С. Соловьева (1853-1900 гг.), С.Н. Трубецкого (1862-1905 гг.), П.А. Флоренского (1882-1937 гг.) и т.д., в них тоже чистое знание содержит значительные примеси очень разного и специфического. Однако, хотя бы краткое представление о сложности можно было бы поискать в сети, заставив мозги работать.

К слову, профессиональные философы что в прошлом, что в настоящем очень быстро выходят за пределы нормы и перестают соотносить свои конструкты с реальностью, становясь демонами абстрактного знания. Читая их работы нужно помнить, что практически каждому успешному выпускнику философского факультета по умолчанию можно ставить пограничное расстройство психики, такова цена данного знания и мышления.

Излишне говорить, как далеко заводят поиски самых талантливых и увлечённых, что бесстрашно ныряют за жемчужинами знания в глубины, особенно если там ничего кроме тьмы, давления и чудовищ уже нет. Однако, даже на этом фоне Институт философии РАН выделяется, там вообще перестали нырять, перебравшись на помойку, куда сбрасывают отходы и остатки улова рыбаки. Постсоветские философы увлечённо копаются в кучах чужого интеллектуального мусора в надежде найти жемчужины.

Вторая половина XXI в. будет временем конкуренции империй, войн за умы, противостоянием смыслов. Обществу будут нужны не философские конструкции, абстрактные идеологии, образы будущего и прочие утопии, а явления, объединяющие в себя духовные, морально-нравственные и социальные аспекты, не изолированно, а вместе. Собственно, соборность является очень интересным для изучения явлением, с попыткой понять не только её, но и выработать методологические подходы, свои пути. Благо предшественники умудрились наступить в очень многое: экуменизм, гностицизм, каббалистика, теософия и прочие еретические течения, что позволит учиться на их ошибках.

Несмотря на многократно высказанное отрицательное отношение к попыткам написания образов будущего и идеологий, примерно, как к идеям разработки вечного двигателя, мне продолжают регулярно направлять очередные шедевры. Первое время пытался объяснять, что духовная компонента не может быть мистическим бредом, морально-нравственная не сводится к набору абстрактных слов, а социальная к утопии. В результате была обида и много бранных слов обо мне, вежливо предлагал очередному гению идти с миром и блокировал его номер. В последние годы просто игнорирую подобные шедевры и авторов, думал давать им контакты разных плюшевых мишек, чтобы они нашли друг друга, но стало жалко пенсионеров, что продолжают смотреть телевизор. Там и так кризис жанра и дефицит ведущих.

И, да, недавно мне на полном серьёзе рассказывали, как было бы здорово переписать всю современную физику с позиций алхимии, на вопрос, будет ли практический эффект, ответ был: «Скорее всего нет, но это и не важно»…

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