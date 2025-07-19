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Александр Колпакиди. Как осуществлялась украинизация в советский период? Современные украинские мифы

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Комментарий редакции

Ключевые идеи видео


1. Мифы о советской украинизации и национальном вопросе:
Автор подчеркивает, что современные украинские нарративы — как в учебниках, так и в общественных дискуссиях — часто рисуют большевиков как чисто «русских захватчиков», игнорируя многообразие этнического состава советского руководства на Украине и преувеличивая внешнюю опрессии, в то время как реальность была куда сложнее. Большевики стремились к интернационализму, и в реальном руководстве советской Украины было множество этнических украинцев.

2. Этнический и социальный состав советской и националистической элиты:
В руководстве украинских большевиков преобладали люди самых разных корней: украинцы, белорусы, немцы, шведские корни, не так много евреев на высшем уровне, много представителей местной интеллигенции. Среди командиров и организаторов революционного движения множество этнических украинцев — вопреки мифологизации, будто бы все решения принимали исключительно «русские» или «евреи».

3. Влияние иностранных держав и исторические корни национализма:
Автор поднимает вопрос вмешательства Германии, Австро-Венгрии, работы с военнопленными, влияния на формирование украинского национализма — утверждая, что эти процессы были системно простроены извне в отличие от России, где подобная работа почти не велась.

4. Социальная, а не только национальная подоплека конфликтов:
Центральным оказывается вывод: большевики пользовались поддержкой прежде всего за счет социального, а не так сильно национального момента — Украина в революционные годы была ареной социальных и национальных баталий, но массы зачастую поддерживали тех, кто реально осуществлял преобразования, а не только давал обещания. Националисты склонялись к социальной риторике и демагогии, но проигрывали в мобилизации.

5. Масштабы поддержки и силы сторон:
Цифры активного состава (армии белых, националистов, Красной армии) свидетельствуют: Красная армия, поддерживаемая местным населением, была количественно превосходящей силой, что подчеркивает упрощенность современных оценок о «чуждости» большевистской власти на Украине.

6. Рост и природа сопротивления, сложность анархии:
Отражена сложность ситуации: множество партий, фракций, группировок, анархисты, борбисты, меньшевики — каждая со своим видением и интересами, что делало местную политику и социальные процессы чрезвычайно фрагментированными и непредсказуемыми. Большевики, несмотря на ошибки и жестокости, оказались организационно эффективнее на фоне конкурентов.

7. Современные искажения и спекуляции на исторических темах:
Автор выражает обеспокоенность по поводу того, что академическое и политическое освоение вопроса в России хромает: специалисты исчезают, современные нарративы многократно искажены, а общество оказывается под влиянием навязанных мифов без должной проработки и научного противовеса.

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Выводы и философские акценты


Вся беседа — наглядный пример того, как понятие «истина» в общественном сознании часто подменяется конструктами и мифологиями, продиктованными текущим моментом и политической конъюнктурой. История открывает множество пластов: однобокий взгляд служит лишь нуждам момента, но никогда не исчерпывает картину бытия — слишком много действующих лиц, случаев совпадения личных, социальных и национальных интересов.

Заметно, что советский проект на Украине по сути стал ареной столкновения идеализмов: большевистский интернационализм против национального идеализма, каждый из которых стремился к доминированию, но на деле вынужден был лавировать в многонациональной и многоукладной среде. Критика упрощения исторического процесса — важный урок и для современной работы с источниками, и для личного мышления: любой идеологизированный дискурс будет стараться отрезать реальные факты, чтобы укладывать реальность в прокрустово ложе бурно-фантазированной истории. Впрочем, даже сложный анализ не может гарантировать объективности — слишком многое зависит от точек зрения, от того, где и когда задаётся вопрос «что было на самом деле».

Прагматичным выводом может служить призыв относиться к исторической памяти как к живому, сложному организму, где важно не только разоблачать манипуляции, но и искренне искать связи между социальным и национальным, индивидуальным выбором и коллективным движением.

Открытый вопрос:
Если мы так легко верим идеализациям о прошлом и готовы склоняться к мифам ради чувства принадлежности или душевного комфорта, то что же тогда для нас является подлинной правдой о своей истории и собственной идентичности — и как нам отличить действительное от желаемого в зеркале времени?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V_xrp-WZNts
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