Адвокат Егоров посетил нас снова, чтобы рассказать о последних свершениях и своих планах!

У гостей Клуба путешественников была возможность задать свой вопрос, получить ответ и даже вступить в полемику. На встрече спрашивали мнение о технологиях и экипировке, получали советы о маршрутах, обсуждали применение авторского метода тайм-менеджмента, интересовались ходом экспериментов Максима, а также говорили о жизни, путешествиях и многом другом.

В 2023 Адвокат Егоров уже заглядывал к нам в лекторий. Как это было, можно посмотреть здесь: https://youtu.be/8bz9JvFahoM

О спикере:

Максим Егоров — адвокат, который уже более 10 лет публикует популярные видео. В этих видео автор делится своим опытом, изобретениями, ноу-хау и хорошим настроением.

Снаряжение для приключений: https://sport-marafon.ru/turisticheskoe-snaryazhenie/?utm_source=youtube&utm_medium=refferal&utm_campaign=club&utm_content=rxmZet_U-hY

Таймкоды:

00:00 Адвокат Егоров в лектории Спорт-Марафона

00:48 Введение

04:10 О ценности дискомфорта в туризме

12:42 В ролике вы употребили слово «тверёзый». Что имели в виду и откуда взяли слово?

15:05 Об удовольствии от одиночества и общения. Как найти баланс?

19:19 Максим о том, как быть оригинальным

23:22 Планируете ли ещё масштабные путешествия по России или миру?

26:09 О планах на лето. Постройка башни по Шухову

30:15 Об отношении к алкоголю и личной жизни

31:42 Самые красивые места для водного туризма на Ладоге

33:17 Об утопленном руле и о том, как страшно нырять в тёмную воду

38:50 Как вы всё успеваете?

45:24 О собственном методе планирования и многозадачности

48:50 О научно-технических знаниях

53:43 О решении завести блог и процессе создания контента

1:00:29 Как построить временное укрытие в Арктике? О медведях

1:10:35 О частоте публикации видео

1:12:30 Как уговорить жену отпустить мужа в одиночный поход?

1:17:55 Клещи и другие опасности. Истории о самых экстремальных моментах

1:29:55 Есть ли путешествия, в которые ты не поехал и жалеешь об этом?

1:31:18 О предельном уровне дискомфорта в путешествиях

1:37:33 Как преодолеть страх в одиночном походе?

1:40:08 О детской мечте и счастье

1:43:40 Есть ли предпочтения в направлениях путешествий?

1:45:46 О секретах планирования путешествий и проектов

1:48:51 Как давать мозгу отдохнуть?

1:51:20 О режиме дня

1:52:44 Финал

#СМЛекция #путешествия