Кем на самом деле был Спартак? Как горстка гладиаторов бросила вызов всей мощи Римской республики? И почему его восстание до сих пор будоражит умы историков? В этом разбираются Татьяна Кудрявцева и Егор Яковлев:

В этом видео:

- Кто такой Спартак — от фракийского воина до гладиатора-легенды

- Как 70 беглых рабов превратились в армию и разгромили римские легионы

- Стратегия и тактика восстания — почему Спартак не пошёл на Рим?

- Загадка гибели — куда исчезло тело Спартака?

- Последствия восстания — как изменилось рабство в Риме после восстания Спартака?

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#спартак #древнийрим #рабство

00:00 — Почему Спартак стал легендой?

02:54 — Источники: что мы знаем о восстании?

07:14 — Происхождение Спартака: фракиец, дезертир, гладиатор

12:59 — Жена-пророчица и заговор в Капуе

16:48 — Как устроена гладиаторская школа

20:37 — Начало восстания: побег и первые победы

34:40 — Возможные союзники восстания Спартака

40:46 — Рим в панике: две консульские армии против рабов

49:01 — Поворот на юг: почему Спартак не ушёл за Альпы?

52:14 — Красс и децимация: железная дисциплина против мятежников

59:09 — Предательство пиратов: провал сицилийского плана Спартака

01:05:20 — Битва при Силаре – последний бой Спартака

01:12:04 — Загадка гибели: куда исчезло тело Спартака?

01:17:19 — Итоги: Как восстание Спартака изменило Рим?