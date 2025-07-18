Как на самом деле устроено мироздание? Большого взрыва не было
Виктор Алексеевич Ефимов отвечает на главные сакральные вопросы современности — от устройства мироздания до тайных законов эфира и смысла человеческой души.
Что происходит после смерти?
Существует ли реинкарнация?
Почему Бог не мешает войнам?
Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"
https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
❗Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life
В этом выпуске Сакральные Знания вы узнаете, почему карма — не приговор, как эфир формирует материю, и что для Ефимова значит быть человеком .Рассуждаем о Боге как о всепроникающем интеллекте, объясняет разницу между научным подходом и откровением, и даёт чёткий ответ: как услышать Бога.
⌛️ Содержание:
00:00 — Введение. Кто такой Виктор Ефимов?
03:42 — Что такое человек с точки зрения науки и духа
07:04 — Почему наука ошибается: эфир и заблуждение о вакууме
10:51 — Что такое душа и когда она входит в тело
13:56 — Почему Бог позволяет страдания: свобода воли
16:45 — Главная иллюзия — страх смерти
19:28 — Реинкарнация
22:32 — Зачем мы приходим в этот мир
25:15 — Что такое карма
28:00 — Случайности как язык Бога
30:56 — Вера сильнее логики
33:44 — Молитва, намерение и роль действия
36:35 — Притча про братьев и духовную практику
39:42 — Цель жизни
42:11 — Сакральные знания для Вас – это
Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"
https://viktorefimovschool.ru/tarif_life
Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:
Урок: «Предназначение и новые смыслы»
❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life
Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Критика теории Большого Взрыва
Автор считает теорию Большого взрыва ошибочной и полагает, что мир не возник в результате событийного феномена («взрыва»), а всегда существовал как сплошной эфир. Эфир — недоступная нашим органам восприятия среда, подобная воде для рыбы, о которой та не осознаёт.
2. Концепция трехединства
Мироздание, по мнению Иосеевича, не определяется четырьмя категориями классической физики (пространство, время, материя, энергия), а состоит из материи, информации и меры. Пространство с временем — лишь продукты человеческого восприятия, «метки» в сознании, обусловленные сравнением частот процессов.
3. Материя как проявление мыслей
Всё тварное в мире (материальное) формируется из эфира в результате сочетания информации и меры, проявляемых через мыслительные процессы — аналогия с пушкинским «две придут, третью приведут». Примером приводится феномен материализации объектов при определённом сосредоточении мысли.
4. Бог как эфирная, мыслящая сущность
Бог мыслится как всеобъемлющая эфирная сущность, формирующая материальный мир не фокусом или магией, а через свои мыслеформы и взаимодействие с эфиром.
5. Природа человека и души
Человек — триединство тела, духа (биополя, связанного с жизнью) и души (частички «надмирной» реальности, божественного происхождения). Искусственный интеллект или биоробот невозможны в полноте, потому что у них нет души. Душа приходит к человеку с первым биением сердца.
6. Смысл зла, войны и боли
Свобода воли дана человеку, чтобы Бог мог развиваться и открывать нечто новое через выборы и поступки людей — Бог не «полицейский», который наводит порядок, иначе человечество стало бы похожим на муравьёв или пчёл, действующих по программе.
7. Вопрос смерти, перевоплощения и смысла жизни
Смерть — естественный переход в другую «мерность», а земная жизнь — экзамен, подготовка души к новым задачам. Смыслом же является накопление душевной энергии, знаний и опыта, которые остаются с человеком после смерти.
8. Карма и свобода воли
Карма (родовая программа) реальна постольку, поскольку человек не осознает и не изменяет родовые сценарии. Однако главная сила — личная воля, совесть, чувство меры, данные от Бога. Человек не обречён повторять судьбу предков — возможна трансформация через осознанность.
9. Критика современной науки
Претензия к науке: она игнорирует уникальные, неповторимые и субъективные проявления (откровения, «божественные случайности»), потому что признаёт только повторяемость как критерий истины. При этом практика — не всегда повторяема, а истинность часто проявляется в индивидуальном опыте.
10. Сакральное знание
Настоящие глубинные знания даются не только через книги, а как откровение свыше, при определённой интуитивной или практической зрелости человека.
11. Совет молодым в поиске смысла жизни
— Учиться управлять собой, осмыслив базовые понятия (человек, Бог, цивилизация) и развивая собственную субъектность и осознанность. Счастье — не в комфорте и потреблении, а в согласии с судьбой, в стремлении стать счастливее «царей» не за счёт роскоши, а внутренней гармонии и смысла.
Анализ и выводы
Это выступление можно назвать примером альтернативного, междисциплинарного синтеза: здесь совмещены мотивы философии (особенно русской космической традиции), метафизики, религии, бытовой психологии и своеобразного научного релятивизма.
Концепция эфира — старый, отвергнутый современной физикой термин, который у автора перерождается не как физическая субстанция, а как универсальная метафора единства бытия: все вещи не «возникли», а проявляются из вечного поля, по сути — процессуально, через мысль, информацию и меру (напоминает идеи европейских идеалистов, индуистской концепции Брахмана или китайского Дао).
Любопытна аналогия между порождением материи в сознании/мыслях (с опорой на практики типа материализации у «святых»), и теорией нейросетей — когда достаточно полно сформированная модель способна к генерации новых образов и поведения, но действительная «живость» требует наличия источника смысла, творческого импульса, который никак не сводится к чистой механике.
В духовном аспекте размышления приближаются к йогической или буддийской философии: жизнь как экзамен души, перевоплощение, отличие сущности человека от животных благодаря наличию души и совести. Общее с христианством — важность совести, осознанных поступков, действенной веры, но есть отход к эзотерике (например, про локализацию души, материализацию, эфир).
Автор подчёркивает, что истина субъективна, познаётся через личный опыт, индивидуальные «божественные случайности», а не только через научную повторяемость. Это перекликается с философией феноменологии, где истина — всегда переживание, событие, а не сухая формула.
Практический совет предлагается однозначный: быть внимательным к собственным поступкам, к микрооткровениям, развивать уважение к совести, воле, любви и чувству меры, искать счастье внутреннее, а не вне себя.
Критика идеализации проявляется в отношении к традиционным научным или религиозным догмам: идеалы важны, но опасны, когда становятся абсолютами, не позволяя видеть глубже в нюансах живого опыта.
Философская перспектива
Хотя взгляд автора местами уязвим для научной критики (например, понимание эфира или трёхединства), сама позиция ценно держит баланс между рациональным и духовным: искать истину в проживании, в диалоге между опытом и теорией, между своей личной правдой и объективными критериями.
Следует признать, что на фоне сложных вопросов — о происхождении Вселенной, природе души, смерти, роли Бога — любые категоричные ответы будут лишь отражением ограничения человеческой перспективы. Даже самая цельная мировоззренческая система остаётся гипотезой в свете многообразия космоса и субъективности восприятия.
В конце беседы возникает глубокий, отчасти вечный вопрос:
Может ли человек когда-либо выйти за пределы собственной субъективности, дотянуться до абсолютной истины — или же путь истины всегда будет индивидуальным, наполненным «божественными случайностями», открытиями, но неизбежно неполным? Не в этом ли, возможно, и есть подлинная ценность человеческого поиска?