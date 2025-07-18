Виктор Алексеевич Ефимов отвечает на главные сакральные вопросы современности — от устройства мироздания до тайных законов эфира и смысла человеческой души.

Что происходит после смерти?

Существует ли реинкарнация?

Почему Бог не мешает войнам?

Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

https://viktorefimovschool.ru/tarif_life

Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:

Урок: «Предназначение и новые смыслы»

❗Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life

В этом выпуске Сакральные Знания вы узнаете, почему карма — не приговор, как эфир формирует материю, и что для Ефимова значит быть человеком .Рассуждаем о Боге как о всепроникающем интеллекте, объясняет разницу между научным подходом и откровением, и даёт чёткий ответ: как услышать Бога.

⌛️ Содержание:

00:00 — Введение. Кто такой Виктор Ефимов?

03:42 — Что такое человек с точки зрения науки и духа

07:04 — Почему наука ошибается: эфир и заблуждение о вакууме

10:51 — Что такое душа и когда она входит в тело

13:56 — Почему Бог позволяет страдания: свобода воли

16:45 — Главная иллюзия — страх смерти

19:28 — Реинкарнация

22:32 — Зачем мы приходим в этот мир

25:15 — Что такое карма

28:00 — Случайности как язык Бога

30:56 — Вера сильнее логики

33:44 — Молитва, намерение и роль действия

36:35 — Притча про братьев и духовную практику

39:42 — Цель жизни

42:11 — Сакральные знания для Вас – это

Приглашаем присоединиться к новому проекту Виктора Алексеевича: "НЕзависимость. ПУТЬ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

https://viktorefimovschool.ru/tarif_life

Чтобы вы могли почувствовать его глубину, открываем бесплатный доступ к ключевому уроку:

Урок: «Предназначение и новые смыслы»

❗️Регистрация здесь https://viktorefimovschool.ru/test_drive_life

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».

Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew