“Идеология Победы”. Е.Спицын, Д.Новиков, С.Обухов,Г.Фёдоров. Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 8 июля 2025 г.
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#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
1. Контекст и вызовы времени
- Съезд КПРФ проходил в условиях военного конфликта, что обусловило особую атмосферу и повестку. Участники подчеркивают, что исторический момент требует глубоких аналитических и идейных решений, а также пересмотра подходов к социальным и государственным вопросам.
- Глобализация переросла в новую форму империализма, но существуют альтернативы — например, модели Китая или БРИКС.
2. Кризис капитализма и социальные вопросы
- Капитализм находится в кризисе, его последствия — не только экономические потрясения, но и обострение социальной несправедливости.
- Капиталисты умеют извлекать выгоду даже из кризиса, в то время как трудящиеся становятся его жертвами. Необходимы новые социальные гарантии, в частности — возврат к прежнему пенсионному возрасту и повышение роли социального государства.
3. Историческая справедливость: фигура Сталина
- КПРФ приняла резолюцию о восстановлении исторической справедливости в отношении И. В. Сталина, отвергая решения XX и XXII съездов КПСС как фальсифицированные и политически предвзятые.
- Решение объясняется не только «эмоциональным» спросом на справедливость, но и накоплением нового массива научных данных, архивных исследований, которые, по мнению участников, опровергают догматическое осуждение сталинской эпохи.
- Подчеркивается, что реабилитируется не столько личность Сталина, сколько основные принципы его политики — торжество труда над капиталом, социальная справедливость, создание социальных лифтов и новый тип государственности.
4. Идеология победы: преемственность Ленина и Сталина
- Вспоминается историческая роль Ленина как собирателя России после революционного распада, и Сталина как продолжателя социалистической линии и модернизации страны.
- Отмечается, что именно ленинско-сталинский подход обеспечил величайшие победы страны в XX веке и ее суверенитет.
- «Идеология победы» — не абстрактная концепция, а реальная историческая практика, доказавшая свою эффективность в мобилизации общества и обеспечении справедливости.
5. Современная политическая борьба
- КПРФ декларирует себя защитником трудящихся, молодежи, интеллигенции и пенсионеров, готовит инициативы по реформированию трудового законодательства, альтернативные бюджеты, программы развития.
- Эмансипация народа и защита его прав рассматриваются как центральная задача партии, особенно перед выборами. Подчеркивается, что позиция партии по социальным вопросам непримирима.
- Отмечается роль КПРФ как второй по силе политической партии страны и растущее влияние идеалов социальной справедливости в обществе.
6. Критика власти и альтернативных идеологий
- Современные идеологические манипуляции правящих элит (смена риторики с либеральной на псевдопатриотическую и монархическую) рассматриваются как попытка сохранить власть без подлинных изменений на благо большинства.
- Противостояние антикоммунизму и антисоветизму объявляется неотъемлемой частью текущей борьбы, равно как и противодействие героизации либеральных реформаторов 90-х.
7. Международный аспект и солидарность
- Съезд был отмечен широким представительством союзных и дружественных партий (Китай, Куба, Вьетнам, КНДР и др.), что подчеркивает роль СССР/РФ как центра левого международного движения.
- Любые покушения на советское наследие (атакующий фильм против Ленина, ревизия в учебниках) воспринимаются как подрыв не только внутренней идентичности, но и отношений с зарубежными союзниками.
8. Образование и историческая память
- В классовом государстве единый учебник истории может быть инструментом идеологического давления. Отмечается отсутствие научной методологии и излишний уклон в буржуазный позитивизм (перечисление фактов без анализа и смысловых выводов).
- Проведен параллель с советской системой, где историческое знание опиралось на марксистскую научность, а не только на сухие факты.
9. Программа действий и будущее
- Съезд расценен как этап подготовки к новым выборам, партия собирает идеи и разрабатывает программы по ключевым вопросам (труд, пенсии, борьба с антисоветизмом, национализация).
- Упор делается на практические решения и уверенность в собственных перспективах, подкрепленную опытом, исторической преемственностью и поддержкой народа.
Выводы и аналитическая рефлексия
В этой беседе содержится напряженный диалог между историей, идеологией и современной политической практикой. Центральным нервом разговора становится вопрос об источнике и природе национальной силы — что делает общество способным к победе и удержанию самостоятельности в мире, где капитал, власть и идеи подвержены постоянной конкуренции и трансформации?
С одной стороны, ясно выражена мысль о невозможности социальной эволюции без коллективной памяти, без критической оценки прошлого и «актуализации забытого». Историческая справедливость, в данном контексте — это не самодовольная реставрация фигур и лозунгов, а активное осмысленное движение к новым целям через осмысленную преемственность. По сути, это антидогматизм в применении к собственному опыту — преемственность не должна становиться слепой традицией, а идеология победы — уходить в лозунги без конкретных дел.
С другой стороны, продуктивная работа партии связывается не с «ретроспективной битвой за символы», а с конкретной защитой интересов большинства: социальных гарантий, справедливых пенсий, рабочих прав, национального самосознания.
Любопытна и раскрученная аналогия с современными тенденциями в информационном пространстве: партия власти меняет маски, имитирует патриотизм, но не вступает в конкуренцию с КПРФ по сути, а лишь по форме. Здесь сквозит мысль о неизбежности внутреннего идеологического конфликта в любом обществе — как в процессе функционирования нейросети, выходящей из стадии «обучения» к стадии «применения», так и в психике человека, стремящегося соединить индивидуальные и коллективные интересы.
Истина здесь осознается как диалектический, междисциплинарный и открытый процесс — поиск баланса между критикой и созиданием. Не случайно повторяется: социализм стал эффективным там, где он не отрицал позитивный опыт прошлого, а синтезировал новые формы общественного устройства.
Важно участие в международном движении — солидарность по линиям идеологических и реальных союзов воспринимается не как атавизм, а как конкурентное преимущество, в том числе — для укрепления национальной идентичности и признания России лицом «альтернативы» мировому капитализму.
Главный практический итог: партия делает ставку на глубокую теоретическую базу, но не ради теории как таковой, а ради практики, полезной обществу и ориентированной на реализацию принципов справедливости и солидарности.
Открытый вопрос для размышлений
Если идеология победы строится не столько на лозунгах и символах, сколько на живом опыте, преемственности и творческом осмыслении прошлого, то каков способ сохранить внутреннюю свободу и критичность мышления в условиях, когда любая историческая память неизбежно подвержена идеологическим перетолковываниям? Не остается ли истина всегда «по ту сторону» любых резолюций, и как человеку или сообществу найти верный баланс между уважением к прошлому и стремлением к настоящей, а не мнимой, справедливости?