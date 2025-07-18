Замдиректора ВГТРК по радиовещанию* Андрей Медведев откровенно про фильм о Мавзолее Ленина "МУМИЯ", реакционность коммунистов, осуждение Великой революции, отсутствие смыслов будущего, упущенную Украину, азербайджанский вопрос, справедливость, баланс и концерты Шамана.

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▶️ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:08 Про арест российских журналистов в Азербайджане

01:58 Про диаспоры и ОПГ

07:05 Про причины агрессии Баку

08:54 Про журналистов и свободу слову

09:40 Про отсутствие у России «друзей»

11:50 Про украинский сценарий в странах СНГ и русофобию

15:14 Про сокращение влияния России на постсоветском пространстве

19:00 Про мягкую силу и молодое государство

20:48 Про идеи России и упущенную Украину

28:20 Про рост НАТО и союзников России

35:14 Про фильм про Ленина «МУМИЯ»

40:25 Про коммунистов и революцию

44:15 Про смыслы и победы

48:25 Про либеральные СМИ

50:39 Про время называть вещи своими именами

54:35 Про Ленина

56:23 Про справедливость в России

01:00:20 Про баланс и концерты Шамана

01:02:30 Про ВЦИОМ, людей и справедливость

01:08:55 Про национальную идею

01:11:05 Стих

01:13:25 P.S.

*Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Культура.

Андрей Медведев: Ленин, Шаман и Баку /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

#интервью #эмпатияманучи