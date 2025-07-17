Накануне Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО Вадима Выгулярного, экс-гендиректора федерального государственного унитарного предприятия “Главное военно-строительное управление №8″.

Основная специализация ФГУП “ГВСУ №8″ – строительство объектов для Министерства обороны РФ. Оно было расположено в Ижевске; реорганизовано в июле 2020-го путём присоединения к ГВСУ №4. С декабря 2017-го ФГУП “ГВСУ №8″ возглавлял г-н Выгулярный; через несколько месяцев после назначения он поведал журналу “Деловая репутация” – ведущему деловому изданию Удмуртской Республики: “Родился я в Тюменской области, в посёлке Октябрьском, 3 июня 1973 года. Работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в строительной отрасли. Задачи были разносторонние. Сегодня Министерство обороны поставило передо мной новую боевую задачу — помочь решить проблемы ГВСУ №8, вывести его из кризисной ситуации, с которой мы сейчас стараемся справиться. И уже начали справляться. У меня уже сложился опыт по выводу предприятий из кризиса на предыдущем месте работы. В апреле 2017 года я вступил в должность начальника ГВСУ-16 в Москве, у которого была колоссальная кредиторская задолженность. 27 ноября я выехал в Ижевск, сократив кредиторскую задолженность в ГВСУ-16 до минимума. Здесь сложности, конечно, тоже были. Когда я пришёл, просрочка по кредиту в банке составляла 140 млн руб., мы имели задержку по зарплате. <…> Люди не до конца понимали важность оперативной сдачи объектов. От них зависело будущее Главка. Пришлось в авральном режиме лично решать вопросы. <…> Люди нас услышали, а самое главное — поверили. Начали выходить работать и в выходные, и в праздничные дни. <…> Было, конечно, поначалу и недоверие. Спрашивали: «На сколько вы приехали сюда?» Я говорю: «Как примете». Планирую, что надолго, а там — как получится, как будем все вместе работать. Главное, что я стараюсь сегодня объяснить людям, — мы должны зарабатывать. <…> У нас больше 1 тыс. единиц строительной техники и механизмов, больше 1 тыс. зданий и сооружений. Понятно, что есть непрофильные активы, устаревшая техника, которые мы будем оптимизировать. <…> Благодарю руководство Министерства обороны Российской Федерации, лично министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу и профильного заместителя министра обороны Тимура Вадимовича Иванова за помощь и содействие в решении важных вопросов, за доверие нашему Главку. <…> После указа Президента России об упразднении Спецстроя руководством Министерства обороны Российской Федерации было принято решение о разграничении полномочий Главков по военным округам. На основании решения руководства Министерства обороны будет проведена реорганизация системы путём слияния некоторых Главков. Концепция выглядит так: останется четыре главных военно-строительных управления, которые будут закреплены по военным округам, а также Северный флот и три специализированных Главка по направлениям. Принято решение, что в ведении ГВСУ №8 будет находиться Центральный военный округ. Если раньше за нами был закреплён Урал, то теперь это 29 субъектов РФ, включая Оренбург, Новосибирск, Иркутск. Работа колоссальная, и перспективы у управления очень интересные. <…> Мои главные принципы — честность, открытость и любовь к своей профессии. Жизненное хобби — изобретения. В частности, у меня есть порядка 20 патентов, я являюсь автором и соавтором полезных моделей. В свободное время даже писал научные статьи. Но сейчас его, такого времени, практически нет. Есть любимая работа и новые цели. Впереди у предприятия большие задачи, масштабные проекты. И юбилей. В сентябре нашему Главку исполнится 90 лет. Он старейший в системе Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации“.

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“В 2017 году Вадим Выгулярный возглавил «Главное военно-строительное управление №8» несмотря на то, что ещё в 2006-м на него возбудили уголовку за мошенничество. Компания возвела больше 700 зданий для Минобороны. В 2020 году, перед увольнением, Выгулярный через свою новую компанию «Сибирьпромгрупп» получил контракты на 3 млрд рублей для строительства объектов РВСН (Ракетных войск стратегического назначения – Прим.) в посёлке Пашино Новосибирской области. Как итог — планы не выполнил, а деньги, больше 2 млрд рублей, и сделки на строительство передал в новую ОООшку «Крастим», где работал его экс-коллега из «Сибирьпромгруппы». В том же году ГВСУ №8 реорганизовали и объединили с ГВСУ №4, сейчас добиваются его банкротства. У Вадима Выгулярного осталась недвижка в Москве на сумму более 300 млн рублей. Плюсом — новая BMW X7“, – поделился подробностями Mash.

Заслуженного военного строителя задержали в столице, где он числится советником генерального директора АО “Оргэнергострой”, выполняющего заказы госкорпорации “Росатом”, ПАО “Юнипро” и др.

“Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Выгулярного Вадима Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УКРФ, на срок 02 месяца 00 суток“, – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Фигуранта “подозревают в хищении более двух миллиардов рублей“, уточнил Mash.

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Военный обозреватель “Царьграда” Влад Шлепченко: “Правоохранительные органы продолжают чистку авгиевых конюшен, сложившихся за последние десятилетия в руководстве Минобороны и связанных с ним подсобных структур. <…> Что тут можно сказать? Хорошо, что их сажают, и процесс не останавливается уже больше года. Плохо, что обвинения предъявляются только по коррупционным статьям, а не за госизмену. Уже неоднократно отмечалось, что берущий взятки генерал или высокопоставленный управленец в военных и около-военных структурах — это не столько экономический преступник, сколько убийца и предатель страны, которая его вырастила. Разворовавший деньги на связь русской армии бывший замглавы Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов не просто нанёс ущерб бюджету, а внёс прямой и непосредственный вклад в провал первого этапа СВО, предопределивший превращение стремительной и почти бескровной операции по смене русофобского режима в тяжёлую кровопролитную войну на многие годы. Тут можно возразить, что Выгулярный просто строил (и, по версии следственных органов, крал на стройке), но никого не убил и даже не создавал условий убийства. Но на самом деле и в этом деле, вполне возможно, отыщутся признаки подрыва обороноспособности России. В мае немецкое издание Der Spiegel совместно с датским осинт-центром Danwatch опубликовали огромный материал, в котором были представлены подробные чертежи нескольких баз РВСН. Откуда западные осинтеры получили эти данные? Они сообщают, что из материалов тендерной документации, которая публиковалась безалаберными подрядчиками в открытом доступе, несмотря на специально принятый закон, запрещавший это делать, и 547-й приказ ФСБ. Но там, где управленческие структуры заточены на «освоение бюджетов», хранить государственные секреты получается плохо, как, впрочем, и всё остальное. Разбазаривание огромных объёмов проектной документации позволило западным осинтерам установить конфигурацию подземных коммуникаций и размещение оборудования на некоторых объектах РВСН, дополнив данные спутниковой разведки. <…> Поэтому мы продолжаем настаивать: любые коррупционные преступления, совершаемые высокопоставленными сотрудниками центрального аппарата Минобороны (и других силовых ведомств) автоматически означают государственную измену и подрыв обороноспособности страны и должны рассматриваться именно под этим углом со всеми вытекающими последствиями для фигурантов“.