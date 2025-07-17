Эфир на канале Лекторий Dостоевский 26 апреля 2024 г.

Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)

https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y

✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115

✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/

Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Историк Евгений Спицын расскажет об истории Северо-Восточной Руси до нашествия монголов.

Какой город был одним из самых древних городов этой территории? Какие цели были у похода Святослава в 964-966 годах? Какие города основали Ярослав Мудрый и Владимир Мономах? Как закончилась жизнь Юрия Долгорукого? Что Всеволод Большое Гнездо сделал в качестве правителя Северо-Восточной Руси? При каких обстоятельствах возникло семь удельных княжеств?

Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.

Тайм-коды:

00:00 В этом выпуске

01:27 Северо-Восточная Русь до монгольского нашествия

02:18 Заселение и колонизация

04:17 Включение в Киевскую державу

06:07 Военная колонизация и новые города

07:49 Юрий Долгорукий и его правление

15:36 Останки Юрия Долгорукого

16:14 Борьба за власть

17:12 Андрей Боголюбский

20:03 Крестьянская поземельная община

23:07 Волжская Булгария

25:10 Поход на Киев

30:06 Убийство Андрея Боголюбского

32:09 Всеволод Большое Гнездо

36:11 Деление земли между сыновьями

39:49 Юрий Всеволодович и монгольское нашествие

41:03 Дробление Владимирского княжества

Лекторий Dостоевский. Все выпуски:

https://rutube.ru/plst/701350

#Спицын #ЛекторийDостоевский #Лекция